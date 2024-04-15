21:10, 15 апреля 0

Для электромобилей нужны специальные шины, ведь автомобили с электромоторами имеют свою специфику: более высокую массу и больший крутящий момент. Именно поэтому ведущие производители шин предлагают специальные комплекты для электрокаров.

Шины – это единственная запчасть, которая отвечает за непосредственный контакт автомобиля с дорогой. Именно от качественных и соответствующих транспортному средству шин зависит безопасность и полная реализация силового потенциала электромобиля.

Электромобили отличаются от машин с традиционными двигателями, поэтому для них разрабатывают специальные шины, способные выдерживать большую нагрузку и соответствовать более жестким условиям. Поэтому расскажем подробно обо всех отличиях таких шин. Начнем со списка требований к ним:

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Вес автомобиля

Электромобили весят значительно больше, чем их бензиновые или дизельные собратья. Масса батареи достигает 400-500 кг. Больший вес значительно увеличивает требования к шинам. Также следует понимать, что в динамике (например при скоростном повороте) эти дополнительные килограммы превращаются в тонны, а это значительно увеличивает нагрузку на шину.

Итак, шины для электромобилей должны выдерживать значительно больше динамическую нагрузку, поэтому и боковины шин должны быть крепче. Также увеличенный вес играет свою роль при прохождении неровностей дороги. Именно поэтому очень важно использование специальных шин, особенно в условиях не слишком хороших украинских дорог.

Из-за тяжелой батареи вес электромобилей больше, чем у традиционных авто. Это создает более высокие требования к шинам

Шины Continental, предназначены для электромобилей, имеют маркировку EV на боковине. Использовать такие шины на обычных авто с традиционными двигателями можно, ведь они имеют больший запас прочности, а вот наоборот – ставить на электромобиль шины без такой маркировки - довольно рискованно.

Крутящий момент

Электромобили имеют значительно больший крутящий момент, поэтому способны очень быстро ускоряться. Впечатляющая динамика вместе с большим весом также создает большую нагрузку на шину. Чтобы безопасно использовать потенциал динамичного электромобиля в полной мере, шины должны выдерживать огромные нагрузки. Конечно, для "переваривания" большего крутящего момента нужна и большая износостойкость.

Другой важный аспект – рекуперация. Большинство электромобилей позволяют водителю ездить в режиме "одной педали": при отпускании педали акселератора электромобиль замедляется, заряжая батарею. Получается, что шина всегда находится под нагрузкой – или ускоряется, или тормозит. Это также ужесточает требования к износостойкости шины.

Электродвигатели выдают значительный крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Это увеличивает нагрузку на шины

Шины Continental с маркировкой EV имеют значительно больший ресурс, ведь они рассчитаны на подобные нагрузки. Используя на электромобиле шины без соответствующей маркировки, менять их нужно будет значительно чаще, что выливается в дополнительные затраты времени и средств.

Сопротивление качению

Запас хода электромобиля зависит, в том числе от сопротивления шины качению. Шины Continental с маркировкой EV по результатам всех независимых тестов имеют наилучшие показатели. Сниженное сопротивление качению делает эксплуатацию электромобиля более практичной, ведь больший запас хода всегда является преимуществом.

Кроме того, низкое сопротивление качению имеет положительное влияние на экологию, ведь для передвижения электромобиля с такими шинами расходуется меньше энергии.

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Акустический комфорт

Электромобили значительно тише традиционных авто, именно поэтому шум от шин для них является очень важным показателем. Шины Continental с маркировкой EV значительно повышают комфорт передвижения на электромобиле, поскольку они значительно тише, чем обычные шины, которые предназначены для автомобилей с ДВС.

Маркировка EV свидетельствует о пригодности шины для использования на электромобилях и соответствие более строгим нормам шума, износостойкости и прочности

Акустический комфорт имеет особенно большое значение при дальних поездках. Он в значительной степени влияет на состояние водителя – монотонный гул приводит к быстрой усталости, которая в свою очередь приводит к снижению скорости реакции. Соответственно, тихие шины при таких условиях являются более безопасными.

Выводы

Вся линейка шин Continental с 2023 года обозначена значком EV "для электромобилей". Такие шины дают ряд преимуществ, которые актуальны именно для электромобилей. В то же время использование на электромобиле обычных шин, без соответствующей маркировки, несет в себе определенные риски.

Еще в 1993 году производитель шин представил ContiEcoContact – первую линейку шин, разработанную специально для энергоэффективности. С того времени все разработки шин Continental сосредоточены на низком сопротивлении качению, низком шуме качения и большом пробеге без вреда или ограничения безопасности. В своей разработке шин Continental также учитывает большую массу электромобилей, из-за наличия тяжелого аккумулятора. Поэтому с 2021 года компания также выпускает шины для легковых автомобилей со специальным индексом нагрузки HL. Эти шины имеют повышенную грузоподъемность. В 2023 году Continental поставила шины на оригинальную комплектацию аж десяти крупнейшим производителям полностью электрических транспортных средств.