11:00, 2 апреля 0

Теплые зимы в Украине наталкивают на мысли об использовании одного комплекта всесезонных шин вместо двух в холодное и теплое время года. Проанализируем, какие преимущества и недостатки у таких шин и кому они лучше всего подходят.

С каждым годом зимы в Украине становятся теплее, а снежных дней, для которых на самом деле нужны соответствующие шины - все меньше. Поэтому если еще 10-15 лет назад водители выбирали зимние шины между шипованными и фрикционными, то сейчас ситуация изменилась. Водители все обсуждают отказ от зимних шин вообще.

Однако на летней резине в холодное время года ездить тоже опасно, поэтому наиболее оправданным вариантом представляется использование всесезонной "автообуви". Рассмотрим ее преимущества и недостатки.

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Стоимость эксплуатации автомобиля

Это наиболее очевидная причина отказаться от двух комплектов резины в пользу одного. Стоимость комплекта качественных шин, особенно зимних, порой неподъемная для многих украинцев. А использовать подержанные или дешевые китайские шины опасно. Зато качественные всесезонные шины в большинстве случаев немного дороже летних, но дешевле зимних.

Впрочем, в любом случае покупать один комплект вдвое дешевле, чем два. Поэтому если вы купили авто с одним комплектом изношенной резины, или оба ваши комплекта уже требуют замены, есть смысл задуматься о приобретении одного, но качественного комплекта всесезонных шин.

Случаи повреждения шин или дисков во время шиномонтажа иногда случаются

Шиномонтаж

Для многих автовладельцев шиномонтаж каждый сезон становится существенной проблемой, ведь мороки с сезонной переобувкой немало. Кроме очередей и дороговизны услуг шиномонтажа, нужно решать проблему транспортировки и хранения еще одного комплекта.

Также автоматически отпадает вопрос покупки дополнительного комплекта дисков для тех, кто остерегается порчи резины при монтаже, ведь случаи повреждения шин или дорогих дисков во время шиномонтажа случаются нередко.

Безопасность

Важнейший параметр для любых шин – это безопасность управления. Но если покупать шины от лидеров отрасли, да еще и сделать выбор на основе независимых тестирований от шинных специалистов, то безопасность будет на высоте при езде в любых погодных условиях.

Например, шины Continental AllSeasonContact во время независимых испытаний занимали первые три места с 2018 по 2022 годы аж 28 раз подряд. Новая разработка AllSeasonContact 2 имеет еще лучшие характеристики и оценки. Поэтому для подавляющего большинства водителей, которые не ездят в экстремальных режимах, использование всесезонных шин является вполне безопасным.

Рисунок и использование на разных поверхностях

Рисунок протектора играет важную роль в характеристиках шины. Одним из лучших считается направленный V-образный рисунок, как у Continental AllSeasonContact2. Такой дизайн протектора эффективно предотвращает аквапланирование на высокой скорости, обеспечивает хорошую управляемость в снегу и грязи, а также способствует хорошему тяговому эффекту. Эти шины также эффективны для автомобилей с полным приводом.

V-образный рисунок Continental AllSeasonContact2

Всесезонные шины Continental AllSeasonContact2 показывают отличные результаты на мокром и заснеженном покрытии. В то же время они способны обеспечить хорошее сцепление на сухом асфальте в очень широком диапазоне температур. Особое внимание производитель уделил износостойкости и акустическому комфорту резины.

Скорость износа

Миф о том, что в теплое время года всесезонные шины стираются значительно быстрее летних - вроде дискуссии относительно шипованных и фрикционных шин. Развитие технологий уже давно решило этот вопрос. Современные технологии изготовления резины позволяют сделать ресурс всесезонной шины не хуже, чем летней. Например, новые шины AllSeasonContact 2 от Continental имеют увеличенный пробег на 15 процентов по сравнению с предыдущей моделью, одновременно уменьшив сопротивление качению на 6 процентов.

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Законодательство

Украинская полиция уже не раз пыталась инициировать закон о сезонном использовании шин: в МВД даже подготовили соответствующий законопроект. Согласно его нормам водителей могут штрафовать за использование шин, "не соответствующих сезону". Однако в этом же документе содержится норма, которая допускает использование всесезонных шин.

Поэтому используя всесезонные шины, не стоит переживать о возможных штрафах от полиции. Всесезонная шина Continental AllSeasonContact 2 от Continental имеет маркировку M + S и символ снежинки, необходимый для зимнего использования. Кроме того, некоторые страховые компании прописывают в договорах необходимость использования сезонных шин. Но и в этом случае всесезонные шины соответствуют любому времени года, поэтому при их использовании отказа в выплате не будет.

Универсальность

Всесезонные шины, как правило, имеют очень широкую размерную линейку, поэтому подобрать необходимый размер можно точно по рекомендации завода производителя автомобилей. Шины AllSeasonContact 2 доступны в 99 типах размера от 15 до 21 дюйма. Вместе с первым поколением AllSeasonContact это позволит шинам покрыть 87 процентов всех автомобилей, доступных на рынке.

Всесезонные шины от Continental покрывают 87 процентов автопарка

Электромобили

Шины для таких транспортных средств стоят дороже, чем для традиционных авто. Continental предлагает размеры для большинства электромобилей, таких как Tesla Model 3, VW ID.4 или Nissan Leaf. Соответственно, AllSeasonContact 2 имеет логотип EV-Compatible на боковой стенке, что указывает на совместимость шины с электромобилями, а также автомобилями с любым другим типом привода. Однако если авто имеет задний привод, зимой безопаснее будет передвигаться на зимних шинах. Ведь крутящий момент у электромобилей очень высокий, да еще и доступен с первых оборотов. Поэтому на скользкой поверхности авто на "всесезонке" может заносить чаще, чем на настоящей "зиме".

Экстремальные режимы

Для мощных и очень быстрых автомобилей, владельцы которых на полную используют их потенциал, применение всесезонных шин нежелательно. Пожалуй, это единственный случай, когда использование зимнего и летнего комплекта колес действительно имеет смысл. Но спортивные автомобили и их эксплуатация - не дешевое удовольствие, поэтому и уход за ними достаточно затратный. Кроме шин, они требуют дорогого топлива, запчастей и расходных материалов, часто владельцы тратятся и на тюнинг. Впрочем, таких транспортных средств не так уж и много на дорогах общего пользования.

Выводы

Для подавляющего большинства водителей в нынешнем украинском климате использование всесезонной резины вполне оправдано и имеет очевидные преимущества. При этом следует использовать только шины от признанных лидеров рынка, которые имеют положительные отзывы от экспертов. Ведь дешевые некачественные шины не обеспечат безопасность передвижения ни летом, ни тем более зимой. Их использование может повлечь ДТП и повреждения автомобилей. Исключением в эксплуатации всесезонных шин в современных климатических условиях Украины являются разве что мощные спортивные автомобили для агрессивного вождения.