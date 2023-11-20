09:41, 20 ноября 0

Процесс проектирования и производства шин - очень длительный и затратный, но именно он обеспечивает наилучшие результаты создания новых моделей автомобильной "обуви". Рассмотрим, как разрабатывают и тестируют шины Continental - ведущего производителя автомобильной резины.

Перед производством шин проходят тщательные тесты и испытания для обеспечения их качества, безопасности и эффективности. Компания Continental, как ведущий производитель шин, использует высокотехнологичные методы тестирования для разработки шин с лучшими свойствами.

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«Рождаются» новые шины в лаборатории. Для создания шин используется более 40 химических веществ и материалов. Основой для шин служит резина, которая может быть натуральной или синтетической. Затем резину укрепляют техническим углеродом для увеличения стойкости истиранию. Другие компоненты и примеси позволяют улучшить свойства шины и привести их в соответствие с заданными параметрами.

Испытательные треки

Один из самых больших испытательных треков для зимних шин расположен в Лапландии. Здесь есть семь испытательных трасс, позволяющих имитировать все возможные типы покрытия. Холмы, снег, лед, много поворотов на сухом и увлажненном покрытии и даже замерзшее озеро, которое выдерживает грузовые автомобили. Это гарантирует, что шины отработают все возможные условия, которые могут возникнуть при реальной эксплуатации.

Прежде чем доказать свою пригодность к реализации, новая зимняя шина от Continental должна выдержать 500 тысяч километров испытаний и пройти около двадцати тестовых дисциплин.

«Домашний» испытательный трек Contidrom, расположенный возле Ганновера, имеет более 50 летнюю историю. Самым интересным и древним участком этого трека является 2,8-километровый овал для тестирования шин на скорость и износ. Также здесь есть другие трассы, такие как 1,8-километровая увлажненная и 3,8-километровая трасса для проверки на сухом асфальте. Испытания проводятся даже в помещении – с помощью всепогодного автоматизированного внутреннего анализатора торможения (AIBA). На нем делают до 100 000 тестов торможения в год – на сухих, мокрых и даже ледяных дорожных покрытиях.

Каждая новая зимняя шина от Continental должна выдержать 500 тысяч километров испытаний и пройти около двадцати тестовых дисциплин.

Отдельно проводятся тесты на аквапланирование. Один круг в основном используется для имитации аквапланирования при прохождении поворотов, в то время как другой имеет различные дорожные покрытия, которые могут орошаться поливными системами. В реальных условиях вождения аквапланирования шин – это критический сценарий, поэтому оно требует особо тщательного тестирования при разработке шин.

Еще одно испытание на кольцевой трассе позволяет сделать выводы относительно резервов безопасности шины с проколом. Автомобиль ездит по трассе со скоростью 55 км/ч. При каждом круге давление в шинах снижается на 1/10 бар, пока шина буквально не срывается с обода.

На испытание шин тратится много ресурсов и времени.

Также возле Ганновера есть трасса для тестирования шин на бездорожье. Благодаря разнообразным уклонам, осевой дорожке и водному бассейну она идеально подходит для тестирования внедорожных шин на полноприводных автомобилях.

Тестирование на симуляторе

Последней разработкой Continental в области тестирования шин является Dynamic Driving Simulator. Это самый современный динамичный симулятор вождения, позволяющий разрабатывать шины премиум-класса, используя весь опыт компании, накопленный с 1871 года. Тестирование проводятся виртуально.

Тестирование шин на симуляторе позволяет ускорить процесс и сэкономить средства

«Разработка и тестирование шин премиум-класса – чрезвычайно сложный процесс, занимающий много времени. Используя новый динамический симулятор вождения, мы сделаем этот процесс более эффективным в будущем», — говорит доктор Борис Мергелл, руководитель отдела исследований и развития компании Continental. Новый симулятор сочетает в себе самые современные технологии с огромным опытом наших профессиональных водителей-испытателей. Continental является одним из пионеров использования этой инновационной гибридной технологии тестирования», – отмечает Борис Мергелл.

Разработка цифровых шин привела к сокращению примерно 100 000 тестовых километров в год. Решающие шаги по разработке и соответствующие меры тестирования переносятся в виртуальный мир, это экономит время, средства и ценные ресурсы в реальном мире. К примеру, логистические затраты на различные физические испытания значительно уменьшаются, поскольку ключевые параметры можно проверить на симуляторе.

Симулятор позволяет получить лучшие результаты за меньший промежуток времени

Прибор содержит характеристики каждой конкретной модели автомобиля, для которой разрабатывается новая шина. Это дополняется данными Continental по резиновой смеси, архитектуре шин и дизайну протектора. Каждый параметр шины можно изменять виртуально, такая технология позволяет значительно сократить расход ресурсов и времени на испытания и при этом получать лучший результат.

Выводы

Тестирование шин – один из самых дорогих и длительных этапов их производства. Премиальные шинные бренды тратят огромное количество ресурсов на разработку шин, поэтому шины Continental имеют такие высокие показатели в независимых сравнительных тестах.

Высокотехнологичные шины всегда имеют преимущество, выражающееся в безопасности на дороге

Выбирая шины для своего автомобиля, помните, что это прежде всего вопрос безопасности. А когда над резиной работали сотни лучших инженеров планеты, применяя самые лучшие технологии, результат такой работы всегда отличный.