09:41, 20 листопада 0

Процес проєктування та виробництва шин - дуже тривалий та витратний процес, але саме він забезпечує найкращі результати створення нових моделей автомобільного “взуття”. Тож розглянемо, як розробляють і тестують шини Continental - провідного виробника автомобільної гуми.

Перед виробництвом шини проходять ретельні тести та випробування для забезпечення їхньої якості, безпеки та ефективності. Компанія Continental, як провідний виробник шин, використовує високотехнологічні методи тестування для розробки шин з найкращими властивостями.

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«Народжуються» нові шини в лабораторії. Для створення шин використовується більш ніж 40 хімічних речовин та матеріалів. Основою для шин слугує гума, яка може натуральною або синтетичною. Потім гуму зміцнюють технічним вуглецем для збільшення стійкості стиранню. Інші компоненти та домішки дозволяють покращити властивості шини та привести їх до відповідності заданим параметрам.

Випробувальні треки

Один з найбільших випробувальних треків для зимових шин розташовано у Лапландії. Тут є сім випробувальних трас, які дають можливість імітувати усі можливі типи покриття. Пагорби, сніг, крига, багато поворотів на сухому та зволоженому покритті та навіть замерзле озеро, яке витримує навіть вантажні автомобілі. Це гарантує, що шини відпрацюють усі можливі умови, які можуть виникнути під час реальної експлуатації.

Перш ніж довести совою придатність до реалізації, нова зимова шина від Continental має витримати 500 тисяч кілометрів випробувань та пройти біля двадцяти тестових дисциплін.

«Домашній» випробувальний трек Contidrom, розташований біля Ганноверу, має більш ніж 50 річну історію. Найцікавішою та найдавнішою ділянкою цього треку є 2,8-кілометровий овал для тестування шин на швидкість та зношування. Також тут є інші траси, такі як 1,8-кілометрова зволожена траса та 3,8-кілометрова траса для перевірки на сухому асфальті. Випробування проводяться навіть в приміщенні - за допомогою всепогодного автоматизованого внутрішнього аналізатора гальмування (AIBA). На ньому роблять до 100 000 тестів гальмування на рік - на сухих, мокрих і навіть крижаних дорожніх покриттях.

Кожна нова зимова шина від Continental має витримати 500 тисяч кілометрів випробувань та пройти біля двадцяти тестових дисциплін

Окремо проводяться тести на аквапланування. Одне коло в основному використовується для імітації аквапланування під час проходження поворотів, тоді як інше має різні дорожні покриття, які можуть зрошуватися поливними системами. У реальних умовах водіння аквапланування шин - це критичний сценарій, тому воно потребує особливо ретельного тестування під час розробки шин.

Ще одне випробування на кільцевій трасі, дозволяє зробити висновки щодо резервів безпеки шини з проколом. Автомобіль їздить по трасі зі швидкістю 55 км/год. Під час кожного кола тиск у шинах знижується на 1/10 бар, поки шина буквально не скочується з обода.

На випробовування шин витрачається багато ресурсів та часу

Також біля Ганноверу є траса для тестування шин на бездоріжжі. Завдяки різноманітним ухилам, осьовій доріжці, та водному басейну вона ідеально підходить для тестування позашляхових шин на повнопривідних автомобілях.

Тестування на симуляторі

Останньою розробкою Continental у сфері тестування шин є Dynamic Driving Simulator. Це найсучасніший динамічний симулятор водіння, який дозволяє розробляти шини преміум-класу, та використовуючи увесь досвід компанії накопичений з 1871 року. Тестуючи проводяться віртуально.

Тестування шин на симуляторі дозволяє пришвидшити процес та зекономити кошти

«Розробка та тестування шин преміум-класу - надзвичайно складний процес, що займає багато часу. Використовуючи новий динамічний симулятор водіння, ми зробимо цей процес ефективнішим у майбутньому», — говорить доктор Борис Мергелл, керівник відділу досліджень і розвитку компанії Continental. «Новий симулятор поєднує в собі найсучасніші технології з величезним досвідом наших професійних водіїв-випробувачів. Continental є одним із піонерів у використання цієї інноваційної гібридної технології тестування», – зазначає Борис Мергелл.

Розробка цифрових шин призвела до скорочення приблизно 100 000 тестових кілометрів на рік. Вирішальні кроки розробки та відповідні заходи тестування переносяться у віртуальний світ, це економить час, кошти та цінні ресурси в реальному світі. Наприклад, логістичні витрати на різноманітні фізичні випробування значно зменшуються, оскільки ключові параметри можна перевірити на симуляторі.

Симулятор дозволяє отримати кращі результати за менший проміжок часу

Прилад має характеристики кожної конкретної моделі автомобіля, для якої розробляється нова шина. Це доповнюється даними Continental щодо гумової суміші, архітектури шин і дизайну протектора. Кожен параметр шини можна змінювати віртуально, така технологія дає можливість значно скороти витрати ресурсів та часу на випробування і при цьому отримувати кращий результат.

Висновки

Тестування шин – одне з найдорожчих та найтриваліших етапів їх виробництва. Преміальні шинні бренди витрачають величезну кількість ресурсів на розробку шин, саме тому шини Continental мають такі високі показники у незалежних порівняльних тестах.

Високотехнологічні шини завжди мають перевагу, яка виражається у безпеці на дорозі

Обираючи шини для свого автомобіля, пам’ятайте, що це перш за все питання безпеки. А коли над гумою працювали сотні найкращих інженерів планети, застосовуючи найкращі технології, результат такої роботи завжди відмінний.