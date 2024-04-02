11:00, 2 квітня 0

Теплі зими в Україні наштовхують на думки про використання одного комплекту всесезонних шин замість двох у холодну та теплу пору року. Проаналізуємо, які переваги та недоліки у таких шин та кому вони найкраще підходять.

З кожним роком зими в Україні стають теплішими, а сніжних днів, для яких насправді потрібні відповідні шини – все менше. Тож якщо ще 10-15 років тому водії обирали зимові шини між шипованими та фрикційними, то зараз ситуація змінилась. Водії вже обговорюють відмову від зимових шин взагалі.

Однак на літній гумі в холодну пору року їздити теж небезпечно, тож найбільш виправданим варіантом видається використання всесезонного “автовзуття”. Розглянемо його переваги та недоліки.

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Вартість експлуатації автомобіля

Це найбільш очевидна причина відмовитись від двох комплектів гуми на користь одного. Вартість комплекту якісних шин, особливо зимових, деколи непідйомна для багатьох українців. А використовувати вживані чи дешеві китайські шини небезпечно.

Натомість якісні всесезонні шини у більшості випадків трошки дорожчі за літні, але дешевші зимових. Однак у будь-якому випадку купувати один комплект вдвічі дешевше, ніж два. Тож якщо ви купили авто з одним комплектом зношеної гуми, або обидва ваші комплекти вже потребують заміни, є сенс задуматись про придбання одного, але якісного комплекту всесезонних шин.

Випадки пошкодження шин чи дисків під час шиномонтажу іноді трапляються

Шиномонтаж

Для багатьох автовласників шиномонтаж щосезону стає суттєвою проблемою, адже мороки з сезонним перевзуванням чимало. Окрім черг та дорожнечі послуг шиномонтажу, потрібно розв'язувати проблему транспортування та зберігання ще одного комплекту. Також автоматично відпадає питання покупки додаткового комплекту дисків для тих, хто остерігається псування гуми при монтажі, адже випадки пошкодження шин чи дорогих дисків під час шиномонтажу трапляються нерідко.

Безпека

Найважливіший параметр для будь-яких шин – це безпека керування. Але якщо купувати шини від лідерів галузі, та ще й зробити вибір на основі незалежних тестувань від шинних фахівців, то безпека буде на висоті при їзді в будь-яких погодніх умовах. Наприклад, шини Continental AllSeasonContact під час незалежних випробувань посідали перші три місця з 2018 по 2022 роки аж 28 разів поспіль. Нова розробка AllSeasonContact 2 має ще кращі характеристики та оцінки. Тож для переважної більшості водіїв, які не їздять в екстремальних режимах, використання всесезонних шин є цілком безпечним.

Малюнок та використання на різних поверхнях

Малюнок протектора відіграє важливу роль у характеристиках шини. Одним з найкращих вважається направлений V-подібний малюнок, як у Continental AllSeasonContact2. Такий дизайн протектора ефективно запобігає акваплануванню на високій швидкості, забезпечує хорошу керованість у снігу та бруду, а також сприяє гарному тяговому ефекту. Ці шини також ефективні для автомобілів з повним приводом.

V-подібний малюнок Continental AllSeasonContact2

Всесезонні шини Continental AllSeasonContact2 показують відмінні результати на мокрому та засніженому покритті. Водночас вони здатні забезпечити гарне зчеплення на сухому асфальті у дуже широкому діапазоні температур. Особливу увагу виробник приділив зносостійкості та акустичному комфорту гуми.

Швидкість зношування

Міф про те, що у теплу пору року всесезонні шини стираються значно швидше за літні - на кшталт дискусії стосовно шипованих та фрикційних шин. Розвиток технологій вже давно розв'язав це питання. Сучасні технології виготовлення гуми дозволяють зробити ресурс всесезонної шини не гіршим, аніж літньої. Наприклад, нові шини AllSeasonContact 2 від Continental мають збільшений пробіг на 15 відсотків порівняно з попередньою моделлю, одночасно зменшивши опір коченню на 6 відсотків.

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Законодавство

Українська поліція вже не раз намагалась ініціювати закон про сезонне використання шин: у МВС навіть підготували відповідний законопроект. Згідно з його нормами водіїв можуть штрафувати за використання шин, “не відповідних сезону”. Однак у цьому ж документі міститься норма, яка допускає використання всесезонних шин. Тож використовуючи всесезонні шини, не варто буде перейматись про можливі штрафи від поліції.

Всесезонна шина Continental AllSeasonContact 2 від Continental має маркування M+S і символ сніжинки, необхідний для зимового використання. Окрім того, деякі страхові компанії прописують у договорах необхідність використання сезонних шин. Але й у цьому випадку всесезонні шини відповідають будь-якій порі року, тож при їх використанні відмови у виплаті не буде.

Універсальність

Всесезонні шини, як правило, мають дуже широку розмірну лінійку, тож підібрати необхідний розмір можна точно за рекомендацією заводу виробника автомобілів. Шини AllSeasonContact 2 доступні у 99 типах розміру від 15 до 21 дюйма. Разом із першим поколінням AllSeasonContact це дозволить шинам покрити 87 відсотків усіх автомобілів, доступних на ринку.

Всесезонні шини від Continental покривають 87 відсотків автопарку

Електромобілі

Шини для таких транспортних засобів коштують дорожче, ніж для традиційних авто. Continental пропонує розміри для більшості електромобілів, таких як Tesla Model 3, VW ID.4 або Nissan Leaf. Відповідно, AllSeasonContact 2 має логотип EV-Compatible на бічній стінці, що вказує на сумісність шини з електромобілями, а також автомобілями з будь-яким іншим типом приводу. Однак якщо авто має задній привід, взимку безпечніше буде пересуватись на зимових шинах. Адже крутний момент в електромобілів дуже високий, та ще й доступний з перших обертів. Тому на слизькій поверхні авто на “всесезонці” може заносити частіше, ніж на справжній “зимі”.

Екстремальні режими

Для потужних і дуже швидких автомобілів, власники яких на повну використовують їх потенціал, застосування всесезонних шин небажане. Мабуть, це єдиний випадок, коли використання зимового та літнього комплекту коліс дійсно має сенс. Але ж спортивні автомобілі та їх експлуатація - не дешеве задоволення, тож і догляд за ними досить витратний. Окрім шин, вони потребують дорогого пального, запчастин та витратних матеріалів, часто власники витрачаються і на тюнінг. Втім, таких транспортних засобів не так вже й багато на дорогах загального користування.

Висновки

Для переважної більшості водіїв у теперішньому українському кліматі використання всесезонної гуми цілком виправдане і має очевидні переваги. При цьому варто використовувати лише шини від визнаних лідерів ринку, які мають схвальні відгуки від експертів. Адже дешеві неякісні шини не забезпечать безпеку пересування ні влітку, ні тим більше взимку. Їх використання може спричинити ДТП та пошкодження автомобілів. Виключенням в експлуатації всесезонних шин в сучасних кліматичних умовах України є хіба що потужні спортивні автомобілі для агресивного водіння.