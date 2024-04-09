12:00, 9 апреля 0

Обычный автовладелец не может самостоятельно испытать несколько комплектов шин. Поэтому при выборе шин для своего авто лучше ориентироваться на независимые тесты специалистов в этой области.

В мире существует немало компаний, которые проводят независимые тесты шин. Каждая из них использует свои методы и алгоритм сравнения, поэтому результаты могут отличаться. Впрочем, основные параметры, которые влияют на безопасность, в большинстве тестов похожи, поэтому и лидеры испытаний часто бывают одинаковыми. В частности, в тестах летних шин последних лет модели Continental PremiumContact 7 и Continental SportContact 7 показали наилучшие результаты.

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Немецкие автоиздания

Наилучший результат в тестах летних шин показала модель Continental PremiumContact 7. Эта резина победила почти во всех тестах, проведенных автомобильными ассоциациями и журналами: 15 из 16 изданий поставили ее на первое место.

Автомобильные ассоциации, такие как немецкие ADAC и ACE, и автомобильные издания AutoBild, AutoBild Reisemobil, "Autozeitung", Ацто motor und sport и Sportauto, получили идентичные результаты испытаний. Модель PremiumContact 7 от Continental во всех названных изданиях стала победителем.

Тест от ADAC

Модель PremiumContact 7 продемонстрировала значительно более короткий, чем конкуренты, тормозной путь на мокром и сухом асфальте. Кроме этого, ADAC высоко оценила шину с точки зрения влияния на окружающую среду благодаря большому пробегу и устойчивости к истиранию.

AutoBild sportscars (выпуск 4/24) поставил SportContact 7 на первое место с наивысшей оценкой "образцово". Шина уверенно прошла сравнительные тесты на тестовом автомобиле AMG, что побудило журнал описать ее как "убедительную суперспортивную шину, которая почти не проявила недостатков" и похвалить ее "динамическую управляемость на мокрой и сухой дороге, отличный баланс, короткий тормозной путь и хорошие запасы аквапланирования".

Во время тестирования на скорости 100 км/ч на мокром асфальте шина Continental показала тормозной путь в 49,2 метра – на целых 19,1 метра лучше, чем у последней шины в рейтинге.

Аuто motor und sport

Continental PremiumContact 7 заняла первое место в тесте летних шин немецкого автомобильного журнала Аuто motor und spor (выпуск 7/24) с оценкой "Выдающаяся". Шина победила семь других моделей в размере 235/55 R 18 на тестовом автомобиле Seat Tarraco. "Превосходное сцепление на мокрой дороге, безопасное во время аквапланирования. Прочное сцепление на сухих поворотах, точное и надежное. Хороший комфорт при качении", – подытожили эксперты.

Шина Continental доказала свои преимущества, особенно в испытаниях безопасности на мокрой и сухой дороге: из общих 12 тестов на обеих поверхностях она получила восемь с максимальной оценкой 10 баллов. В общей оценке торможения, управляемости, аквапланирования, курсовой устойчивости, реагирования на руль и комфорт шина получила 9,7 из 10 на мокрой дороге и 9,8 на сухой дороге.

Разница между PremiumContact 7 и продуктом, который занял последнее место в тесте, была особенно очевидной в результатах тормозного пути на мокрой дороге. В то время как Seat Tarraco с шинами Continental остановился за 28 метров со скорости 80 км/час, последнему продукту, среди участвовавших в тесте, для остановки понадобилось более 31 метра.

Кстати смотрите видео о тестах летних шин

Auto Zeitung

В своем последнем тесте летних шин редакторы немецкого автомобильного журнала Auto Zeitung назвали Continental PremiumContact 7 "ярким победителем" (выпуск 7/24). Продукт получил наивысший балл в тестах вождения как на мокрой, так и на сухой дороге. Эксперты Auto Zeitung протестировали девять шин размером 225/45 R 17 на BMW 120i, проверив в общей сложности 13 критериев. В тесте участвовали продукты европейских, азиатских и американских брендов шин.

PremiumContact 7 занял первое место благодаря своим безопасным характеристикам управления как на мокрой, так и на сухой дороге. Шина достигла самого короткого тормозного пути на обеих поверхностях и ее тормозной путь был на 5,1 метра меньше шины с наихудшей эффективностью в тесте торможения на мокрой дороге. В своем итоге редакторы подчеркнули "превосходную производительность при любых условиях", которую обеспечивает PremiumContact 7. Безопасность и комфорт этой шины "вне сомнения".

Скандинавские тесты

Continental PremiumContact 7 победила в последнем тестировании летних шин, проведенном шведским журналом Vi Bilägare. Журналы Motor (Норвегия) и Tuulilasi (Финляндия) подтвердили результаты испытаний. В сравнение вошли десять летних шин от производителей разной ценовой категории в размере 215/55 R17. Кроме премиальных брендов, предназначенных для повседневного использования, в сравнение также вошли более дешевые альтернативы и шины, предназначенные для круглогодичной эксплуатации.

Баллы начислялись за такие показатели, как торможение, сцепление в поворотах и управляемость на мокрой дороге, аквапланирование и сцепление в поворотах, торможение и управляемость на сухих поверхностях, а также расход горючего, шум и комфорт. Испытания проводились в октябре в солнечной Испании, а в качестве тестовых автомобилей использовались Škoda Karoq 1.5 TSI и Škoda Superb 2.0 TDI.

Continental PremiumContact 7 оказался лидером в тесте. Эксперты отметили: "Это настоящая спортивная шина с уровнем сцепления, который соответствует своему классу". Шина получила особую похвалу за самый короткий тормозной путь и наилучшее сцепление на поворотах как на сухой, так и на мокрой поверхности. Кроме того, Continental "дает водителю уверенность в неожиданных дорожных ситуациях".

Европейский тест от ACE

Европейский автоклуб ACE опубликовал последний тест летних шин: победителем теста также стала Continental PremiumContact 7. Совместно с Австрийской ассоциацией автомобилистов, мотоциклистов и велосипедистов (ARBÖ) и Немецкой технической организацией экспертов Инспекционного агентства "GTÜ" протестировали десять моделей шин 225/45 R 17 на Opel Astra Sportstourer и Golf VII Variant.

Как "лидер в своем классе" шина Continental показала самый короткий тормозной путь на сухих и мокрых дорогах, а с точки зрения управляемости она поразила "хорошим сцеплением и действительно хорошим и сбалансированным управлением", — сказано в заключении.

Самая высокая оценка от Auto Bild

В последнем тесте, опубликованном немецким специальным журналом Auto Bild (выпуск 03.07.24), модель PremiumContact 7 от Continental получила наивысшую оценку "Образцово". Ей удалось достичь такого результата среди 54 других моделей летних шин. Летние шины размером 205/55 R 16 тестировали на VW Golf VIII.

В своей окончательной оценке редакторы Auto Bild написали о PremiumContact 7: "Премиальный рисунок протектора с образцовой эффективностью на мокрой и сухой дороге, кратчайший тормозной путь на мокрой и сухой дороге, хороший пробег".

Сравнение на сухих и мокрых дорогах показывает, насколько велики различия между тормозными путями: в то время как Golf на шинах Continental при торможении на скорости 100 км/ч на сухом асфальте останавливается за 35 метров, худший в тесте результат составлял более 42 метров. А на мокрой дороге Auto Bild зафиксировал разницу между лучшей и худшей моделью шин в тесте на торможение аж в 16 метров.

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Выводы

Покупая летние шины от Continental, можно быть уверенным, что они обеспечат наилучшие показатели безопасности, комфорта и долговечности. Результаты, полученные специалистами самых авторитетных автомобильных ассоциаций и изданий, еще раз это подтверждают.

PremiumContact 7 от Continental доступна в разных размерах от 16 до 21 дюйма в диаметре, от 205 до 285 миллиметров в ширину и с профилем от 60 до 35 процентов. Шина подходит для электромобилей, гибридов, а также автомобилей и внедорожников с двигателями внутреннего сгорания и имеет специальную маркировку совместимости с электромобилями на боковине.