Когда-то всесезонные шины считались не слишком удачным решением. Но развитие технологий в сочетании со смягчением климата делает применение таких шин вполне рациональным.

Эксперт по шинам Джонатан Бенсон в видео сравнивает шины лучших брендов по всепогодным характеристикам. Он оценивает семь всесезонных шин на снегу, льду, мокром покрытии и в сухих условиях, и сделал несколько впечатляющих открытий.

В тесте приняли участие 6 моделей шин известных производителей и один – малоизвестный. Michelin CrossClimate 2 существует уже несколько лет и известна своей эффективностью на снегу с хорошей управляемостью на мокрой и сухой дороге. Pirelli Cinturato All Season SF3, Continental AllSeasonContact 2 и Bridgestone Turanza All Season 6 являются более новыми и имеют подобный направленный рисунок протектора к Michelin. BluEarth 4S AW21 от Yokohama также ориентирован, но Dunlop противодействует этой тенденции своим асимметричным Sport All Season.

Наконец, это бюджетная шина Fronway Fronwing AS. Бенсон часто добавляет дешевые шины, чтобы увидеть, смогут ли покупатели сэкономить несколько долларов, не жертвуя производительностью или безопасностью. Обычно ответ - нет. И в этом тесте ответ остается таким же.

Фактически, одним из первых открытий, о которых мы упоминали, является производительность Fronway во влажных условиях. Бенсон считает, что характеристики на мокрой дороге являются наиболее критической категорией для всесезонных шин, а бюджетный бренд был худшим с большим отрывом. В то время как шесть основных шин имели среднее время прохождения круга на мокрой дороге с разницей в 2,5 секунды друг от друга, шина Fronway была на 13 секунд медленнее лучшей шины Continental.

Результаты торможения на мокрой дороге были еще более шокирующими. Bridgestone получил самые высокие награды. Fronway показала худший результат. Бенсон сделал несколько расчетов и определил, что тестовый автомобиль VW Golf все еще двигался со скоростью 45 километров в час на Fronways, пока Bridgestones были остановлены. Имейте это в виду, когда в следующий раз что-то случится перед вами на мокрой дороге. Деньги, сэкономленные на покупке бюджетных шин, вероятно, гораздо меньше, чем страховая франшиза на повреждения от столкновения на такой скорости.

Все основные бренды показали хорошие результаты, хотя некоторые, очевидно, показали лучшие результаты, чем другие. Yokohama в основном держалась на нижней части шкалы, а асимметричный Dunlop боролся на снегу и льду. Дешевая шина Fronway действительно имела хорошие характеристики на снегу, и Бенсон считал, что это больше зимняя шина с незначительными изменениями для всесезонной работы. Бенсон обнаружил, что Pirelli особенно приятно управлять при большинстве условий.

Удивительно, что победителем стал не Michelin CrossClimate 2. Эта честь досталась Continental AllSeasonContact 2. Новейший Continental превзошел CrossClimate 2 в большинстве испытаний на влажной и сухой дороге, и хотя Michelin показал выдающуюся управляемость на снегу, сцепление на прямой доставляло проблемы. Фактически, CrossClimate 2 также превзошли Pirelli и Bridgestone, опустив его на четвертое место в этой оценке.

Публикация Бенсона в Tire Reviews предлагает тщательный обзор всех параметров и результатов тестирования, включая детали относительно таких мелочей, как шум и износ шин. Что касается Michelin, мы ждем новостей о CrossClimate 3, который, как говорят, находится в разработке.

