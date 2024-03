Колись всесезонні шини вважались не надто вдалим рішенням. Але розвиток технологій разом з пом’якшенням клімату робить застосування таких шин цілком раціональним.

Експерт із шин Джонатан Бенсон у відео порівнює шини найкращих брендів за кількома характеристиками. Він оцінює сім всесезонних шин на снігу, льоду, мокрому тротуарі та в сухих умовах. При цьому робить кілька вражаючих відкриттів.

Читайте також: Чи правда, що всесезонні шини - розумна альтернатива сезонним

У тесті всесезонних шин взяли участь 6 моделей від відомих виробників і одну – маловідому. Michelin CrossClimate 2 існує вже кілька років і відома своєю ефективністю на снігу з хорошою керованістю на мокрій і сухій дорозі. Pirelli Cinturato All Season SF3, Continental AllSeasonContact 2 і Bridgestone Turanza All Season 6 новіші та мають подібний спрямований малюнок протектора до Michelin. BluEarth 4S AW21 від Yokohama також спрямований, але Dunlop протидіє цій тенденції своїм асиметричним Sport All Season.

Нарешті, це бюджетна шина Fronway Fronwing AS. Бенсон часто додає дешеві шини, щоб побачити, чи зможуть покупці заощадити кілька доларів, не жертвуючи продуктивністю чи безпекою. Зазвичай відповідь – ні. І в цьому тесті вона залишається такою ж.

Фактично, одним із перших відкриттів, про які ми згадували, є продуктивність Fronway у вологих умовах. Бенсон вважає, що характеристики на мокрій дорозі є найбільш критичною категорією для всесезонних шин, а бюджетний бренд був найгіршим із великим відривом. У той час як шість основних шин мали середній час проходження кола на мокрій дорозі з різницею в 2,5 секунди одна від одної, шина Fronway була на 13 секунд повільнішою за найкращу шину Continental.

Результати гальмування на мокрій дорозі були ще більш шокуючими. Bridgestone отримав найвищі показники. Fronway показала найгірший результат. Бенсон зробив кілька розрахунків і визначив, що тестовий автомобіль VW Golf все ще рухався зі швидкістю 45 кілометрів на годину на Fronways, поки Bridgestones були зупинені. Майте це на увазі, коли наступного разу щось трапиться перед вами на мокрій дорозі. Гроші, заощаджені на купівлі бюджетних шин, ймовірно, набагато менші, ніж страхова франшиза на пошкодження від зіткнення на такій швидкості.

Усі основні бренди показали хороші результати. Yokohama здебільшого трималася на нижній частині шкали, а асиметричний Dunlop боровся на снігу та льоду. Дешева шина Fronway справді мала хороші характеристики на снігу, і Бенсон вважав, що це більше зимова шина з незначними змінами для всесезонної роботи. Бенсон виявив, що Pirelli особливо приємно керувати за більшості умов.

Дивно, що переможцем став не Michelin CrossClimate 2. Ця честь дісталася Continental AllSeasonContact 2. Найновіший Continental перевершив CrossClimate 2 у більшості випробувань на вологій та сухій дорозі, і хоча Michelin показав видатну керованість на снігу, зчеплення на прямій доставляло проблеми. Фактично, CrossClimate 2 також перевершили Pirelli та Bridgestone, опустивши його на четверте місце в цьому оцінюванні.

Публікація Бенсона в Tire Reviews пропонує ретельний огляд усіх параметрів і результатів тестування, включно з деталями щодо таких дрібниць, як шум і знос шин. Що стосується Michelin, ми чекаємо новин про CrossClimate 3, який, як кажуть, знаходиться в розробці.

Нагадаємо, як і для чого тестують шини Continental перед виробництвом..