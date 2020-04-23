Існує думка, що купувати окремі сезонні шини для літа та зими необов’язково. Адже на ринку присутні "всесезонні" шини. До цього ще й економія на шиномонтажі буде суттєвою – кілька сотень гривень на рік. Але чи насправді подібна тактика виправдовує себе? І чи існують інші аргументи на користь відмови від традиційних літніх та зимових шин?

Як і будь-яке компромісне рішення, всесезонні шини помітно поступаються літнім в теплу погоду і зимовим – в мороз. За температури понад +10 градусів всесезонні шини не можуть бути кращими за літні, якщо мова заходить про зчеплення, керованість, стабільність та максимальні перевантаження в повороті. А це, в першу чергу – здатність ухилитися від раптової перешкоди, тобто без пригод дістатися до пункту призначення. Іншими словами, безпека.

За твердістю гумова суміш всесезонних шин займає проміжну позицію між м'якою зимовою і твердою літньою. Протектор відносно низький, малюнок наноситься ширше і глибше, ніж у літньої гуми, але не так глибоко, як у зимової. Розмір липучок також зменшений, вони мають незначні клеючі властивості.

Як правило, у всесезонних шин немає широких поздовжніх канавок, здатних відводити значну кількість води із зони контакту. Це ще один недолік “універсальних” моделей: в дощ аквапланувати якісні літні шини будуть значно пізніше. У спекотну погоду через склад гумової суміші гума буде швидше зношуватись – в результаті всесезонна шина “проживе” менше літньої.

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Літні шини, навпаки, створені саме для умов експлуатації в теплу пору року – вони не бояться високих температур і впевнено почуваються в дощ. У складі гумової суміші літніх шин Nokian Tyres присутня сіліка, натуральні олії та частинки сажі – такий компаунд забезпечує високі показники зчеплення за достатньої жорсткості та зносостійкості шини, а олія сосни перешкоджає перегріву й зводить до мінімуму опір руху на гарячому асфальті.

Крім того, якщо мова заходить про економію, важливо подумати не лише про вартість сезонного шиномонтажу при заміні покришок, але і про такий важливий показник, як витрата пального. Літні шини гарантують меншу витрату за рахунок більшої жорсткості покришки і меншого тертя.

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Можна зробити висновок, що використовувати всесезонні шини виправдано навесні та восени, коли протягом доби температура може піднятися до 5 градусів і потім опуститися нижче 10 градусів. Але вже з першим потеплінням літні шини отримують серйозну перевагу.

Чи варто свідомо обмежувати характеристики свого авто через економію на сезонних шиномонтажах – кожен вирішує сам. Однак це єдина економія, яку власник всесезонних шин отримає за свої гроші. Адже за однакового пробігу, за один і той же період часу, середньостатистичний автовласник “зносить” або по одному комплекту літніх і зимових шин, або два комплекти всесезонних. Висока витрата пального, швидка зношуваність, небезпека при експлуатації й інші недоліки всесезонки нівелюють навіть її невисоку ціну.

Досвідчені водії рекомендують не економити ні на власному здоров'ї, ні на безпечній експлуатації автомобіля і купувати два хороших комплекти сезонних шин.

Nokian Tyres пропонує широкий асортимент літніх шин для власників автомобілів всіх класів: міських компактних сітікарів, кросоверів і позашляховиків, потужних спортивних авто, а також електрокарів і гібридів:

Nokian Hakka Green 2 – для власників компактних міських автомобілів. За рахунок складу гумової суміші й оптимізованого малюнка протектора ці шини мають підвищену зносостійкість і допоможуть істотно заощадити пальне.

Nokian Hakka Black 2 – відмінний вибір для любителів високих швидкостей на спортивних і потужних авто. Ця модель гарантує відмінну керованість і передбачувану поведінку автомобіля під час активної їзді як по прямій, так і в швидких поворотах.

Nokian Hakka Blue 2 – шини, які найкраще проявляють себе за мінливої погоди: вони дозволяють зберегти контроль над автомобілем навіть під час їзди в сильну зливу.

Nokian Hakka Black 2 і Hakka Blue 2 існують також у версіях SUV для кросоверів і позашляховиків. Водій може бути впевнений в тому, що він безпечно добереться до місця призначення: боковини цих шин захищені від раптових проколів і порізів завдяки надміцним волокнам араміду в складі.

Довідка про компанію:

Nokian Tyres розробляє і виробляє шини преміум-класу для людей, які цінують безпеку і стабільність. Натхненні нашою скандинавською спадщиною, ми створюємо інноваційні продукти для легкових, вантажних автомобілів і важкої техніки, які забезпечать вам спокій в будь-яких умовах керування автомобілем. Наша мережа шинних центрів Vianor спеціалізується на сервісному обслуговуванні автомобілів і сервісі шин. У 2019 році чистий обсяг продажів компанії склав 1,6 мільярда євро, число працівників – близько 4700 осіб. Акції Nokian Tyres котируються на фондовій біржі Nasdaq в Гельсінкі.

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