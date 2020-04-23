Есть мнение, что покупать шины отдельно для зимы и лета вовсе необязательно, ведь есть “всесезонка”. Нетрудно подсчитать и экономию на шиномонтаже весной и осенью – несколько сотен гривен в год. Но является ли такая экономия решающей? И есть ли другие аргументы в пользу отказа от традиционных летних и зимних шин?

Как и любое компромиссное решение, всесезонные шины заметно уступают летним в теплую погоду и зимним в мороз. При температуре свыше 10 градусов всесезонные шины не могут соревноваться с летними, когда речь заходит о показателях сцепления, отзывчивости управления, стабильности и максимальных перегрузках в повороте. А это в первую очередь способность увернуться от внезапного препятствия и без приключений добраться до пункта назначения. Иными словами, безопасность.



По твердости резиновая смесь всесезонных шин занимает промежуточную позицию между мягкой зимней и твердой летней. Протектор относительно низкий, рисунок наносится шире и глубже, чем у летней, но не так глубоко, как у зимней. Размер липучек также уменьшен, они обладают легкими клеящимися свойствами.

Как правило, у таких шин нет широких продольных канавок, способных отводить большое количество воды из пятна контакта – и это еще один недостаток всесезонных моделей: в дождь аквапланирование на качественных летних шинах развивается значительно позже. В жаркую погоду состав резиновой смеси способствует повышенному износу – в итоге всесезонная шина «проживет» меньше летней.

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Летние шины, напротив, созданы именно для условий летней эксплуатации – они не боятся высоких температур и уверенно чувствуют себя в дождь. В составе резиновой смеси летних шин Nokian Tyres присутствует силика, натуральные масла и частички сажи – такой компаунд обеспечивает высокие показатели сцепления при достаточной жёсткости и износостойкости шины, а масло сосны препятствует перегреву и сводит к минимуму сопротивление качению на горячем асфальте.



Кроме того, если речь заходит об экономии, важно подумать не только о стоимости сезонного шиномонтажа при замене покрышек, но и о таком важном показателе, как расход топлива. Летние шины гарантируют меньший расход за счет большей жёсткости покрышки и меньшего трения.

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Можно сделать вывод, что использование всесезонных шин оправдано весной и осенью, когда в течении суток температура может подняться до 5 градусов и затем опуститься ниже 10 градусов. Но уже с первым потеплением летние шины получают серьезное преимущество.

Стоит ли сознательное ограничение характеристик своего авто экономии на сезонных шиномонтажах – каждый решает сам, но это единственная экономия, которую владелец всесезонных шин получит за свои деньги. Ведь при равном пробеге, за один и тот же период времени среднестатистический автовладелец «износит» либо по одному комплекту летних и зимних шин, либо два комплекта всесезонных. Высокий расход топлива, быстрая изнашиваемость, опасность при эксплуатации и другие недостатки всесезонки нивелируют даже её невысокую цену.

Опытные водители рекомендуют не экономить ни на собственном здоровье, ни на безопасной эксплуатации автомобиля и покупать два хороших комплекта сезонных шин.

Nokian Tyres предлагает широкий ассортимент летних шин для владельцев автомобилей всех классов: городских компактных ситикаров, кроссоверов и внедорожников, мощных спортивных авто, а также электрокаров и гибридов:



Nokian Hakka Green 2 – для владельцев компактных городских автомобилей. За счет состава резиновой смеси и оптимизированного рисунка протектора эти шины обладают повышенной износостойкостью и помогут существенно сэкономить топливо.

Nokian Hakka Black 2 – отличный выбор для любителей высоких скоростей на спортивных и мощных авто. Эта модель гарантирует отличную управляемость и предсказуемое поведение автомобиля при активной езде как по прямой, так и в быстрых поворотах.

Nokian Hakka Blue 2 – шины, лучше всего проявляющие себя при изменчивой погоде: они позволяют сохранить контроль над автомобилем даже во время езды в сильный ливень.



Nokian Hakka Black 2 и Hakka Blue 2 существуют также в версиях SUV для кроссоверов и внедорожников. Водитель может быть уверен в том, что он безопасно доберется до места назначения: боковины этих шин защищены от внезапных проколов и порезов благодаря сверхпрочным волокнам арамида в составе.

Справка о компании:

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины премиум-класса для людей, которые ценят безопасность и стабильность. Вдохновленные нашим скандинавским наследием, мы создаем инновационные продукты для легковых, грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые обеспечат вам спокойствие в любых условиях вождения. Наша сеть шинных центров Vianor специализируется на сервисном обслуживании автомобилей и сервисе шин. В 2019 году чистый объем продаж компании составил 1,6 миллиарда евро, число работников - около 4700 человек. Акции Nokian Tyres котируются на фондовой бирже Nasdaq в Хельсинки.

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