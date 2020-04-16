Відома фраза, згідно з якою автомобіль – це не розкіш, в умовах карантину набуває зовсім іншого звучання. Коли громадський транспорт закритий, саме автомобіль залишається єдиним засобом дістатися куди-небудь всією сім'єю. І в такій ситуації як ніколи важлива готовність і надійність техніки.

У питаннях особистої безпеки та безпеки пасажирів немає місця компромісам. Адже вибираючи автомобіль, всі ми звертаємо увагу не лише на ціну при покупці, але і на показники EuroNCAP, кількість подушок і систем активної безпеки. Особистий автомобіль – це острівець спокою і маленька самохідна фортеця, яка долає ями, горби, стики плит і інші радощі українських доріг.

Незважаючи на нетипово м'яку зиму, відповідальні автомобілісти все ж "перевзулися" по сезону, як того вимагають ПДР і здоровий глузд. Навесні для багатьох з них настає час оцінити готовність річного комплекту пережити ще один сезон. І тут власники шин Nokian Tyres знаходяться в привілейованій позиції, адже вони можуть швидко і без будь-якого інструментарію перевірити залишкову глибину протектора. У шинах Nokian Tyres є унікальний індикатор зносу шини DSI (Driving Safety Indicator). Він розташований на протекторі і являє собою цифру, яка показує його залишкову глибину в міліметрах.

Згідно з ПДР України, мінімально дозволений залишок глибини протектора шин для легкових автомобілів вагою до 3,5 тонн становить 1,6 мм. Однак, в реальних умовах наполегливо рекомендовано міняти шини, як тільки зітреться остання цифра – 4. Шина з залишком протектора менше 4 міліметрів може не впоратися з відведенням води з плями контакту у випадку, якщо водій потрапить у сильну зливу.

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В асортименті шин Nokian Tyres кожен клієнт знайде модель, яка підходить саме йому. Наприклад, швидкісна Nokian Hakka Black 2 для активних водіїв забезпечує передбачуваність як при русі по прямій, так і при маневруванні на високій швидкості. Технологія Dynamic Grip дозволяє шині адаптуватися до нерівностей поверхні і швидко реагувати на повороти керма навіть у дощову погоду.

В свою чергу, Nokian Hakka Blue 2, з неофіційною назвою “королева мокрих доріг”, дозволяє зберегти контроль над машиною на мокрій дорозі, запобігаючи акваплануванню навіть в сильний дощ. Ламелі Dry Touch 2 ефективно видаляють вологу з плями контакту, відводячи воду в широкі головні канавки, форма ламелей гарантує стабільний рівень по мірі зносу шини.

Nokian Hakka Green 2 – кращий вибір для водія компактного міського автомобіля. Ця шина має низький опір коченню, що заощадить пальне і продовжить термін служби – зносостійкість Nokian Hakka Green 2 на 15% вища, ніж у попередниці. Шина комфортна в експлуатації завдяки технології “тихих боковин” Silent Sidewall, а гумова суміш з розумною силікою адаптується до погодних умов, забезпечуючи зчеплення і керованість навіть на мокрій дорозі.

Крім того, шини Nokian Hakka Blue 2 і Hakka Black 2 існують у версіях SUV для кросоверів – в них використовуються надміцні арамідні волокна, що захищають боковини шини від раптових проколів і порізів. При раптовому наїзді на бордюр або вибоїну на дорозі технологія Nokian Aramid Sidewalls збереже цілісність шини та гроші водія.

У цій же лізі підвищеної надійності грає Nokian Rotiiva, створена для важких пікапів, а для підкорювачів по-справжньому важкого офроуду передбачена модель Rockproof – зубаста позашляхова модель, здатна чіплятися за розріджений грунт і проїхати там, де інші загрузнуть на підступах. Nokian Rockprof також рекомендована для їзди гострим камінням – наприклад, в горах.

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Клієнти Nokian Tyres, купивши шини в шинних центрах VIANOR, зможуть скористатися перевагами розширеної Hakka-гарантії: якщо ви випадково пошкодили шину, вам безкоштовно відремонтують або замінять її на нову протягом року з моменту покупки. З огляду на стан наших доріг, додаткова страховка точно не зашкодить.

Довідка про компанію:

Nokian Tyres розробляє і виробляє шини преміум-класу для людей, які цінують безпеку і стабільність. Натхненні нашою скандинавською спадщиною, ми створюємо інноваційні продукти для легкових, вантажних автомобілів і важкої техніки, які забезпечать вам спокій в будь-яких умовах водіння. Наша мережа шинних центрів Vianor спеціалізується на сервісному обслуговуванні автомобілів і сервісі шин. У 2019 році чистий обсяг продажів компанії склав 1,6 мільярда євро, число працівників – близько 4700 чоловік. Акції Nokian Tyres котуються на фондовій біржі Nasdaq в Гельсінкі.

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