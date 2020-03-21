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Українські експерти з незалежного тестування автомобільних шин Tyres Testing Group провели до теплого сезону 2020 року випробування одного з найпопулярніших типорозмірів літніх шин – 205/55R16.

Для тесту літніх шин в розмірі 205/55 R16 експерти Tyres Testing Group випробували вісім моделей, представлених на українському ринку. Це шини для автомобілів найпопулярніших в країні легковиків В- і С-класів. Тестували шини в різних цінових сегментах (вартістю від 835 до 2000 грн за одиницю) і від різних концернів-виробників: від преміум-класу до маловідомої китайської продукції.

В результаті комплексних випробувань оцінювалися властивості, що впливають на безпеку і економічність автомобіля. За сукупністю тестів експерти виставляли бали за характеристиками "безпека" на дорозі та співвідношення "ціна-якість".

Як проводять незалежні тести шин?

Тести шин проводяться з використанням високоточного GPS-обладнання на полігонах виробників шин. Літні шини піддавалися 8 різним випробуванням. Найчастіше використовується інструментальний контроль, тобто замзаміри параметрів за допомогою різного обладнання. Деякі тести (наприклад, керованість на мокрому і сухому асфальті) – суб'єктивна думка експертів.

Експерти-пілоти української компанії Tyres Testing Group, які беруть участь в тесті шин, пройшли спеціальні тренінги та на даний момент мають стаж тестування шин більше 10 років. Під час тестів пілоти не знають, які саме шини встановлені на автомобіль (так зване “сліпе” тестування). Всі шини пронумеровані, а їх результати розшифровуються після випробувань згідно присвоєним раніше номерам.

Під час тесту шин на кожному комплекті шин роблять як мінімум десять заїздів в кожному з випробувань, а потім при розрахунках використовуються або середні отримані величини, або кращі. Після цього за кожним видом випробувань розставляються оцінки, а з урахуванням вагомості кожного виду виставляється підсумкові бали.

У тесті шин типорозміру 205 / 55R16 взяли участь такі моделі:

Aeolus Precisionace 2 AH03

Barum Bravuris 5HM

Continental PremiumContact 6

Firemax FM601

Hankook Ventus Prime 3 K125

Michelin Primacy 4

Nokian Hakka Blue 2

Toyo Proxes CF2.

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Шини тестувалися на спеціальних європейських полігонах на мокрому та сухому покритті

Три шини з цього списку в рейтингу "безпека" отримали по п'ять зірок. Це моделі Continental PremiumContact 6, Michelin Primacy 4 і Nokian Hakka Blue 2. Корейська модель Hankook Ventus Prime 3 K125 стала володаркою чотирьох зірок безпеки, виріб з Китаю – Aeolus Precisionace 2 AH03 набрав балів на три зірки, Barum Bravuris 5hm і Toyo Proxes CF2 мають по дві зірки, а Firemax FM601 отримав усього одну зірку безпеки.

Переможцем тесту в рейтингу "безпека" стала шина Continental PremiumContact 6, яка показала кращі гальмівні властивості, забезпечує кращу керованість на мокрому і сухому асфальті, а також має гарні властивості в інших тестових дисциплінах.

На другому місці опинилася шина Nokian Hakka Blue 2. У неї також досить високі і збалансовані характеристики, хороше гальмування і керованість. Ще одна важлива властивість для українських автовласників – за таких характеристик у цієї моделі досить приваблива ціна, що дозволило отримати п'ять зірок в рейтингу "ціна/якість".

Третя позиція – у шини Michelin Primacy 4. Вона має відмінні гальмівні властивості на мокрій і сухій дорозі, високу стійкість до аквапланування на прямій і досить економічна. Але ця модель виявилася найдорожчою в цьому тесті шин, за що отримала всього три зірки в рейтингу "ціна/якість". Можливо, це вдасться компенсувати високою зносостійкістю, якою славляться шини цього бренду.

Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 серед нинішніх конкурентів опинилася на четвертому місці. Вона має добрі гальмівні властивості, гідну керованість, і лише за кількома характеристиками опинилася серед аутсайдерів.

Китайська гума Aeolus Precisionace 2 AH03, незважаючи на низькі оцінки в більшості тестів, отримала три зірки безпеки. Однак, як виявилося, наразі цю модель в Україні знайти практично неможливо, хоча раніше ці шини були представлені в торговій мережі компанії "Технооптторг-Трейд". Шини можуть привезти під замовлення, але ціна при цьому виходить на рівні шин преміум-сегмента, які стали переможцями цього тесту.

Шини Barum Bravuris 5hm і Toyo Proxes CF2 з точки зору безпеки не мають якихось відмінних характеристик (заробили по дві зірки "безпеки"), тому рекомендуються для досвідчених водіїв, не схильних до активного драйву. За вартістю з цих двох шин краща модель Barum Bravuris 5hm. У Toyo Proxes CF2 ціна істотно вище, тому в рейтингу "ціна/якість" ця модель отримала всього дві зірки.

Розчаруванням тесту стала китайська шина Firemax FM601. Їй присвоєна всього одна зірка "безпеки". Практично у всіх тестах ця модель опинилася серед аутсайдерів, тому з точки зору безпеки є небажаною покупкою. У цієї шини є тільки дві переваги – невисока вартість і низький коефіцієнт опору коченню, що дозволяє автомобілю з такими шинами бути більш економічним, ніж на покришках інших учасників тесту.

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Чим відрізняється поведінка кожної з цих шин в деталях, читайте далі:



Continental PremiumContact 6

Оцінка: 9,5 балів

Шина Continental PremiumContact 6 на мокрому асфальті – одна з найкращих. Вона дозволяє їхати досить швидко, забезпечує швидкі реакції на повороти керма, відмінно розганяється і гальмує, при маневрах під скидання газу не демонструє сюрпризів у вигляді раптових знесень або занесень. На мокрому колі трохи поступається лідерам цього тесту, але при цьому забезпечує повну прогнозованість поведінки автомобіля. Об'їзд перешкоди, що раптово виникла на дорозі, PremiumContact 6 дозволяє здійснювати на високій швидкості. При цьому забезпечуються точні реакції на повороти керма і невеликі нахили.

Також PremiumContact 6 в цьому тесті має найкращі гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті. Єдиним невеликим недоліком у цієї шини можна вважати більш слабку стійкість до аквапланування в порівнянні з іншими конкурентами.

В цілому Continental PremiumContact 6 – дуже хороша шина, яка отримала у експертів оцінку "дуже рекомендована".

Плюси Гальмівні властивості на сухому і мокрому асфальті

Керованість на сухому і мокрому асфальті Мінуси Стійкість до аквапланування

Nokian Hakka Blue 2

Оцінка: 9,3 бали

Nokian Hakka Blue 2 – це друга літня шина, яка отримала від експертів Testing Tyres Group оцінку "дуже рекомендована". На мокрому асфальті Hakka Blue 2 також дозволяє їхати досить швидко і чіпко тримається за дорогу як при різких маневрах, так і в затяжному повороті. Автомобіль в цих шинах при маневрах на мокрому демонструє нейтральну керованість і точні реакції на повороти керма, лише трохи програючи "контику" в швидкості реакцій, розгоні і гальмуванні.

При різких маневрах на сухому асфальті Hakka Blue 2 забезпечує швидкі і точні реакції на повороти керма. При цьому є невеликі нахили і в тесті "переставка" – при поверненні в свою смугу руху можливе невелике занесення. Гарні у Hakka Blue 2 і гальмівні властивості, особливо на мокрому асфальті. Шина Hakka Blue 2 має відмінну стійкість до аквапланування. При товщині шару води в 7 мм на прямій і 8 мм в повороті ця шина йде "як по рейках", в той час як багато конкурентів вже би втратили контакт з дорогою.

Плюси Аквапланування в повороті

Збалансовані характеристики

Ціна Мінуси Яскраво виражених недоліків немає



Michelin Primacy 4

Оцінка: 9,1 бали

Шина Michelin Primacy 4 також заслужено отримала від експертів оцінку “дуже рекомендована”. На мокрому і сухому асфальті ця модель продемонструвала відмінні гальмівні властивості, забезпечуючи в екстрених ситуаціях короткий гальмівний шлях.

При оцінці керованості на мокрому асфальті Primacy 4 показала себе більш повільною, ніж лідери цього виду випробувань. Реакції на повороти керма трохи більш запізнілі, помітні нахили при різких маневрах і при цьому можливі знесення при скиданні газу. У затяжному повороті ця шина показала себе дуже стабільною і прогнозованою.

На сухому асфальті Primacy 4 забезпечує автомобілю хорошу керованість, точні реакції на повороти керма. При різких маневрах також мають місце великі нахили, також можливий прояв недостатньої поворотності (невеликі знесення коліс передньої осі). У стійкості до аквапланування шина Primacy 4 – одна з кращих в цьому виді випробувань.

Плюси Гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті

Стійкість до аквапланування Мінуси Яскраво виражених недоліків немає

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Hankook Ventus Prime 3 K125

Оцінка: 8,9 бали

Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 при своїх відмінних гальмівних властивостях на мокрому і сухому асфальті все ж трохи відстала від трійки лідерів за іншими характеристиками, тому отримала оцінку “рекомендована”. При маневрах на мокрому асфальті Ventus Prime 3 K125 демонструє точні реакції на повороти керма і невеликі нахили. А якщо перевищили розумну швидкість в повороті, то при скиданні газу шина дозволяє легко повернутися на задану траєкторію руху без будь-яких різких знесень і занесень. На сухому асфальті Ventus Prime 3 K125 хоча і дозволяє здійснювати маневри на високій швидкості, але при цьому можемо спостерігати дуже великі нахили, а повернення в свою смугу руху (тест “переставка”) супроводжується занесенням.

У цієї шини непогана стійкість до аквапланування на прямій, але на поворотах в цій дисципліні Ventus Prime 3 K125 опинився в аутсайдерах.

Плюси Гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті Мінуси Стійкість до аквапланування в повороті

Економічність



Aeolus Precisionace 2 AH03

Оцінка: 7,6 бала

Китайська шина Aeolus Precisionace 2 AH03 за гальмівними властивостями на мокрому і сухому асфальті знаходиться не серед відмінників, але має хороші поперечні зчіпні властивості на мокрому асфальті і на затяжний дузі показує стабільну поведінку.

Щодо керованості: на мокрій дорозі Precisionace 2 AH03 показала себе досить швидкою, з точними реакціями. Ця модель лише трохи поступається лідерам цього виду випробувань при розгонах і гальмуваннях. Керованість в таких умовах близька до нейтральної, тобто без явно виражених занесень й знесень.

На сухому асфальті Precisionace 2 AH03 також не демонструє сюрпризів. Вона поступається реакціями і швидкістю здійснення маневрів лідерам цього тесту, але обганяє шини-аутсайдери цього тесту. Тест “переставка" проходить на середній швидкості і при поверненні в свою смугу руху машину може занести.

По стійкості до аквапланування на прямій серед учасників тесту шина Precisionace 2 AH03 пасе задніх, а на поворотах – видає середні показники. Крім того, ця шина має найнижчий коефіцієнт опору коченню, що сприяє підвищенню витрати палива.

Оцінка експертів для цієї шини – “задовільно".

Плюси Поперечні зчіпні властивості на мокрому асфальті Мінуси Економічність

Гальмівні властивості на сухому асфальті



Barum Bravuris 5HM

Оцінка: 6,9 бали

Шина Barum Bravuris 5hm трохи розчарувала експертів своїми результатами, тому отримала оцінку "на розсуд". Ця модель має невисокі гальмівні властивості, особливо на сухому асфальті. На мокрому асфальті Bravuris 5hm не дозволяє їхати швидко, оскільки при маневрах може виникнути як знесення коліс передньої осі, так і занесення і навіть знесення коліс обох осей. При цьому реакції на повороти керма уповільнені. У затяжному повороті при виникненні знесення ця шина дуже повільно реагує на скидання газу (цей прийом використовується для стабілізації машини).

На сухому асфальті Bravuris 5hm також помітно поступається іншим учасникам тесту з більш високими оцінками. Тест "переставка" вдається пройти на істотно меншій швидкості. При цьому можуть виникнути як сильні знесення, так й занесення. У стійкості до аквапланування ця шина показує середні результати.

Плюси Економічність Мінуси Гальмівні властивості на сухому асфальті

Керованість на сухому асфальті

Toyo Proxes CF2

Оцінка: 6,6 бала

Шина Toyo Proxes CF2 виявилася з низькими гальмівними властивостями, особливо на мокрому асфальті, що істотно знизило її підсумкову оцінку. При швидкій їзді на мокрому асфальті Proxes CF2 програє багатьом у розгонах і гальмуванні, помітна пауза на повороти керма і виникають никання в поворотах. На затяжний дузі з мокрим покриттям дозволяє їхати досить швидко, а при виникненні бічного ковзання вдається швидко стабілізувати автомобіль.

На сухому асфальті Proxes CF2 вдається здійснювати маневри на більшій швидкості, ніж у випадку з шиною Barum Bravuris 5hm, але слід пам'ятати про знесення, які виникають при перевищенні розумної швидкості. У стійкості до аквапланування шина Toyo Proxes CF2 в середнячках. Вердикт експертів по даній шині – "на розсуд" автовласника і з урахуванням необхідності більш акуратного кермування.

Плюси Збалансовані середні характеристики Мінуси Гальмівні властивості на мокрому асфальті

Firemax FM601

Оцінка: 5,8 бала

Інша китайська шина Firemax FM601 отримала оцінку експертів – “не рекомендована".

Практично у всіх тестах Firemax FM601 була в аутсайдерах, що призвело до дуже низької підсумкової оцінки. З позитивних її властивостей можна відзначити лише низький коефіцієнт опору коченню.

За гальмівними властивостями на мокрому і сухому асфальті ця шина серед гірших. На мокрому асфальті Firemax Fm601 дуже слизька. При маневрах виникають знесення, а якщо спробувати стабілізувати автомобіль різким скиданням газу, машина може піти в занесення. Деякі затяжні повороти машина проходить в легкому бічному ковзанні. На сухому асфальті шина Firemax FM601 не дозволяє їхати швидко, оскільки в екстрених маневрах вона поводиться непередбачувано і може різко піти в знесення.

У стійкості до аквапланування ця шина також серед гірших, адже втрачає зчеплення з дорогою на значно менших швидкостях.

Плюси Економічність Мінуси Гальмівні властивості на мокрому асфальті

Керованість на мокрому і сухому асфальті

Характеристики шин на випробуваннях:

Текст: Юрій Дацик, фото Євгена Сокура

Testing Tyres Group (Юрій Дацик, Дмитро Чабан, Євген Сокур).

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