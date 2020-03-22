Бувалі автомобілісти подейкують, що не обов’язково купувати шини преміальних марок – можна придбати певну модель одного з дочірніх брендів. Мовляв, дешевші шини такі самі, тільки за ім’я не треба переплачувати. Невже це правда?

Подібні розмови насправді мають під собою підстави, адже весь шинний світ дійсно розділений між кількома гігантськими корпораціями. Тобто, крім провідної марки – найчастіше преміальної або майже такої - в рамках концерну існує декілька дочірніх, як правило, другорядних.

У шинному світі багато тонкощів. Так, “одноосібний” бренд Nokian є преміальним в зимовому сегменті, але залишається міцним "середнячком" в категорії "літо".

Правило “одна марка – один завод” витримується не завжди, іноді буває, що на одному підприємстві випускають шини різних марок – хоча виробники воліють не афішувати цей факт.

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Найчастіше це пояснюється іміджевими міркуваннями, неначебто, деяким покупцям преміальних шин може здаватися неприємним, що їхні колеса зроблені на одному заводі з більш дешевими. Проте, навіть якщо шини різних марок і сегментів справді випускаються на одному заводі, це не значить, що різниці між ними немає – ніщо не заважає робити продукцію різних класів під одним дахом.

Які бувають марки шин

Материнські. Це головний бренд шинного концерну, продукція під цією маркою найпередовіша і найдорожча. Дослідницькі центри, хімічні лабораторії та полігони для тестів відносяться саме до материнської марки. Перелік таких компаній доволі широкий: Bridgestone, Continental, Cooper, Hankook, Goodyear, Kumho, Michelin, Pirelli, Toyo.

Світових шинних лідерів, що мають по кілька суббрендів, насправді чимало. На зображенні представлені навіть не всі з них.

Дочірні (суббренди). У кожного шинного концерну є кілька марок, якими він володіє на правах старшого брата. Часто це марки, які лідер поглинув колись, придбавши разом із заводами, лабораторіями, полігонами, мережею дистрибуції тощо. Суббренди мають свій каталог продукції, свій маркетинг, свою цінову політику і – наголосимо – свої технології і своє, окреме виробництво. Хоча деколи буває, що на одному заводі виробляють шини різних марок, і не тільки дочірніх, а й головного бренду в тому числі. Однак це не значить, що все, крім назви – однакове.

Приватні. Деколи виробник ставить на конвеєр особливий, так званий приватний бренд – невелику лінійку моделей лише для певного ринку. Як правило, це недорогі шини, які продаються в одній з країн або навіть виключно в певній мережі супермаркетів. Наприклад, в Україні продається гума Sportiva, яку Continental випускає на своєму заводі Barum, розташованому у чеському містечку Отроковице.

Оff-take проекти. На деяких заводах випускають шини під заказ певної компанії, з власним брендом і для кількох визначених ринків. Живий приклад – шини британської марки Premiorri, які випускають на українському заводі Rosava у Білій Церкві. Ціла лінійка шин створена на замовлення компанії з регістрацією в Лондоні, половина продукції продається в Україні, половина успішно розходиться по світу.

Преміальні шини відрізняються від добротних моделей середнього рівня поведінкою перш за все у крайніх, близьких до аварійних режимах.

Якість шин дочірних брендів

Неправда, що шини, випущені провідними концернами під “вторинними” брендами, відрізняються від марок-лідерів тільки низькою ціною. Досвід участі журналістів Авто24 у незалежних тестах шин, відвідування заводів виробників зі світовим ім’ям говорить про те, що преміальні шини варті своїх грошей, а бюджетні марки справді поступаються їм за кількома параметрами.

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Сучасні шини – продукт непростих технологій, результат роботи хіміків, інженерів-механіків та технологів. Кожна нова розробка – причому у кожному типорозмірі! – довго і прискіпливо обкатується як на спеціальних комп’ютерних програмах, так і на реальних полігонах. Тому модель високого класу не може коштувати дешево, і тому бюджетні моделі не дотягуються за характеристиками до лідерів.

Для створення сучасної шини мало віртуальних випробувань на симуляторі – потрібні реальні тести на обладнаному полігоні. А такий є не у кожного виробника.

Щодо тверджень про те, що деякі дешеві моделі насправді є відтвореням преміальних моделей минулого або позаминулого поколінь. Зовні це може так і бути. Проте для чого виробнику тратитись на випуск дешевої шини з преміальними характеристиками? У нього тут є маса способів зекономити.

Наприклад, можна застосувати простенький, більш дешевий компаунд – гумову суміш для протектора: менш стійку до зтирання, менш чіпку або з більшим опором котінню. Або зменшити кількість шарів каркасу – це погіршить стійкість до ударів, проте знизить ціну ще на двійко доларів або євро. Або використати дешевші матеріали для корду – шина буде дужче грітися та так само чинити більший опір при обертанні. Нарешті, для “перейменованих” шин дешевшої марки можуть використовувати старі, зношені форми, після яких колесо гірше балансується та грішить малопомітними вадами протектору.

Технології виробництва дорогих и бюджетних шин принципово не відрізняються. Відмінності здебільшого – у властивостях матеріалів і кількості деталей.

Власне, щодо дочірніх марок від світових брендів є один безумовний плюс: якими б дешевими не були ці бюджетні шини, з ними у вас буде найменша ймовірність нарватися на відвертий брак або конструкторський прорахунок.

Рекомендація Авто24

В будь-якому випадку не слід купувати гуму марки, про яку ви ніколи не чули, яка жодного разу не потрапляла у порівняльні тести. І майте на увазі: найнижча ціна не може бути безумовним сигналом низької якості – на нашій пам’яті є кілька недешевих імпортних шин, які програвали на тестах помітно дешевшим вітчизняним аналогам.

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