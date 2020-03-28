Українці люблять кросовери (SUV), і їздять на них досить динамічно. Але для швидкої і безпечної їзди влітку необхідні шини, які прогнозовано себе поводять як на сухій, так і на мокрій дорозі. Експерти випробували 9 популярних шин нинішнього сезону для кросоверів.

Шини розмірністю 235/60 R18 часто використовуєть для компактних і середніх кросоверів (SUV), як-от Audi Q5, BMW X5, Nissan X-Trail, VW Touareg або Toyota RAV4. Але часто з заводу або з американського ринку, звідки привозять старі автомобілі цих класів, встановлені універсальні або всесезонні шини. На них непогано їздити по розбитих дорогах або путівцях, але ось на асфальті, де найчастіше використовуються ці автомобілі, такі покришки значно поступаються літнім шинам, створеним для нормальних доріг.

У другому огляді літніх шин до сезону 2020 року українські фахівці компанії Tyres Testing Group (TTG) тестували саме літні шини, при цьому особливо ретельно досліджували гальмівні властивості і керованість, від яких залежить безпека руху.

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Для участі в цьому тесті придбали дев'ять моделей шин:

Goodyear EfficientGrip SUV

Federal Couragia F/X

Continental PremiumContact 6

Laufenn S-Fit EQ LKO1

Michelin Latitude Sport 3

Nokian Hakka Blue 2 SUV

Pirelli Scorpion Verde

Uniroyal Rain Expert 3 SUV

Yokohama Advan Sport V105

Результати випробувань літніх шин для кросоверів:

Перше місце в тесті зайняла шина Continental PremiumContact 6. Головна заслуга цієї моделі – у відмінних гальмівних властивостях. Її гальмівний шлях на мокрому і сухому асфальті був найкоротшим і помітно відрізнявся від найближчої конкурентки. Крім того, вказана модель показала хороші характеристики в інших тестах, що дозволило їй зайняти перше місце з п'ятьма зірками безпеки і рекомендацією експертів TTG "дуже рекомендована".

На подіумі переможців з рейтингом "2" розмістилася модель Nokian Hakka Blue 2 SUV. У порівнянні з "Конті" вона трохи гірше гальмує, проте забезпечує відмінну керованість на мокрому і сухому асфальті. У підсумку у цієї шини також п'ять зірок безпеки, вердикт експертів TTG – "дуже рекомендована". На додаток у літньої Nokian ще й найнижча ціна в четвірці шин-лідерів, за що модель отримала п'ять зірок в рейтингу “ціна/якість”.

Третє місце – у шини Michelin Latitude Sport 3. Вона має дуже хороші гальмівні властивості на мокрому і сухому покритті і забезпечує відмінну керованість на сухому асфальті. Єдине відчутно слабке місце у неї – їзда по воді. Через малу глибину малюнка протектора ця шина програла іншим суперникам в тесті на стійкість до аквапланування. При цьому модель має низький опір коченню, тобто досить економічна. У підсумку шина одержала чотири зірки безпеки, чотири зірки в рейтингу "ціна/якість" і висновок експертів TTG – "рекомендована" для придбання і встановлення на ваш автомобіль.

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Четверту позицію в рейтингу "безпека" закріпила за собою модель Pirelli Scorpion Verde. Вона показала стабільно середні і вище середніх властивості у всіх видах випробувань, тому за такі збалансовані характеристики отримала чотири зірки безпеки і висновок "рекомендована" від експертів TTG. Але в рейтингу "ціна/якість" в заліку цієї шини лише три зірки. Зумовлено це високою вартістю. Шини цієї моделі найдорожчі серед учасників тесту, хоча при цьому не найкращі за характеристиками.

П'яту і шосту позицію розділили шини Uniroyal Rain Expert 3 SUV і Laufenn S-Fit EQ LKO1. Покришка Uniroyal Rain Expert 3 SUV – це дощова шина з глибокими і широкими канавками, яка показала відмінну стійкість до аквапланування на прямий і в повороті, а також на подив низький опір коченню. Але в інших тестах результати середні і нижчі за середні, тому підсумкова оцінка не висока: всього три зірки безпеки і дві зірки за “ціну / якість”.

У індонезійської шини Laufenn S-Fit EQ LKO1 слабенькі гальмівні властивості на мокрому асфальті. Також експерти відзначили недостатню поперечну чіпкість в затяжний дузі на мокрому, але в іншому показала середні характеристики. Такі результати дозволили Laufenn S-Fit EQ LKO1 отримати три зірки безпеки, а завдяки найнижчій ціні в даній групі конкурентів – чотири зірки в рейтингу “ціна / якість”.

Модель Goodyear EfficientGrip SUV посіла сьоме місце, що у багатьох може викликати питання: "Чому шина такого іменитого бренду опинилася у середнячках?". Справа в тому, що це досить стара модель, яка випускається вже багато років. У неї застарілий малюнок протектора, зроблений з гумової суміші минулого покоління. Замість цієї шини в тесті повинна була брати участь сучасніша модель Goodyear EfficientGrip Performance, але на момент закупівлі (рік тому) ми її не знайшли в потрібному розмірі в продажу. Та й зараз в цьому типорозмірі її практично немає на ринку. Зумовлено це, швидше за все, високою вартістю новішої шини. До речі, покришки цього бренду з приставкою Performance кілька років тому в наших тестах займали провідні позиції. І якби в цьому тесті брала участь модель Goodyear EfficientGrip Performance, напевно, вона була б серед трійки-четвірки лідерів. Але в цій ситуації Goodyear EfficientGrip SUV виявилася слабшою у всіх тестах, тому і зайняла відповідне місце.

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На восьмій позиції – шина тайванського виробництва Federal Couragia F/X. У цій групі вона має дуже низькі гальмівні властивості і не потрапляє в лідери в інших видах випробувань. Це, власне, і вплинуло на низьку підсумкову оцінку і присвоєння всього двох зірок безпеки.

Останнє місце в нашому тесті, на загальний подив експертів TTG, зайняла японська шина Yokohama Advan Sport V105. Її характеристики практично у всіх тестах були нижче середніх, тому підсумкова оцінка виявилася не надто високою. Можливо, такий результат зумовлений відсутністю в тесті реально поганих шин, чи, можливо, вона орієнтована на країни з іншими параметрами асфальтового покриття, або розрахована на більш високі температури. Але в нашому випадку ця модель показала такі результати.

* Ціни на шини середні, на момент підготовки матеріалу. Оскільки вартість шин залежить від поточного курсу валют, то в подальшому зазначена ціна може не відповідати реальній, але при цьому зберігається позиціонування зазначених моделей шин в порівнянні між цими моделями.

Більш докладно про характеристики цих шин в різних дорожніх умовах:

Continental PremiumContact 6

Підсумкова оцінка – 9,4 бали

Шина Continental PremiumContact 6 на мокрому і сухому асфальті забезпечує в цій групі шин найкоротший гальмівний шлях, причому з помітною різницею по відношенню до найближчої шини в цьому тесті.

За керованістю на мокрому асфальті ця шина поступається лідерові цього виду випробувань лише частки секунди на колі звивистої траси. У поведінці це проявляється трохи більшими знесеннями в поворотах, існує ймовірність невеликих занесень при скиданні газу. Але машина в цих шинах завжди поводиться прогнозовано і залишається під контролем. А на затяжній дузі чіпко тримається за мокрий асфальт.

На сухому асфальті реакції на повороти керма швидкі і точні. Але пройти переставку на більшій швидкості, ніж у кращої шини на цій фігурі, не вдається, оскільки виникають великі знесення і занесення, які не завжди дозволяють утриматися в потрібному коридорі. У стійкості до аквапланування в повороті ця шина серед кращих, а ось на прямій показує середні результати.

За рівнем опору коченню ця шина показує середні результати. Втім, це прогнозовано, оскільки вступають в силу конфлікт інтересів між зчіпними властивостями і опором коченню. Це конфліктуючі характеристики, тому якщо одні виграють, то інші, найчастіше, не такі добрі.

Плюси гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті

збалансовані високі характеристики Мінуси яскраво виражених недоліків немає



Nokian Hakka Blue 2 SUV

Підсумкова оцінка – 9,2 бали

Шина Nokian Hakka Blue 2 SUV добре гальмує на мокрому і сухому асфальті, а за рівнем керованості виявилася найкращою в цьому тесті літніх шин. На мокрому асфальті вона дозволяє їхати "як по рейках", круті повороти проходить з мінімальними знесеннями, добре гальмує – тобто машина поводиться повністю прогнозовано. На затяжній дузі на високій швидкості знесення якщо і виникає, то відбувається це повільно, тому у водія є час знизити швидкість і стабілізувати автомобіль.

На сухому покритті Hakka Blue 2 SUV дозволяє впевнено здійснювати маневри. На переставці невелике знесення на входженні може перерости в невелике занесення на виході, але загалом машина залишається під повним контролем.

В параметрі стійкості до аквапланування Hakka Blue 2 SUV хороша в повороті, а на прямій показала результат трохи нижче середнього. У економічності в цій групі шин модель в середнячках. В цілому це хороша збалансована шина за добрі гроші.

Плюси керованість на мокрому і сухому асфальті

збалансовані високі характеристики

ціна Мінуси яскраво виражених недоліків немає



Michelin Latitude Sport 3

Підсумкова оцінка – 8,7 бали

Шина Michelin Latitude Sport 3 забезпечує добру керованість на мокрому асфальті. На цьому покритті шина дозволяє здійснювати маневри на таких же високих швидкостях, як і лідери випробування. Але в цьому випадку практично виключені знесення і занесення, які вимагають від водія коригувати рух кермом і газом. А якщо і виникає знесення, то воно дуже плавне і легко нейтралізується зниженням швидкості. Тому на мокрому асфальті керувати машиною в цих шинах дуже приємно.

На сухому асфальті Latitude Sport 3 показала себе ще краще. Дозволяє здійснювати різкі маневри на високій швидкості і лише невеликі знесення коліс передньої осі не дозволяють цій моделі стати абсолютним лідером в цій вправі.

Ця шина – одна з найекономічніших в тесті, але через малу глибину протектора програє іншим за стійкістю до аквапланування.

Плюси економічність

керованість на сухому асфальті Мінуси стійкість до аквапланування





Pirelli Scorpion Verde

Підсумкова оцінка – 8,0 балів

Шина Pirelli Scorpion Verde на мокрому асфальті поводиться в порівнянні з деякими шинами дуже стабільно. Дозволяє здійснювати різкі маневри без небезпечних знесень, а за наявності запасу потужності можна коригувати рух завдяки легким занесенням, але це не варто перевіряти в щільному транспортному потоці. Досить чіпка вона і в затяжному повороті мокрої траси.

На сухому асфальті при різких маневрах машина не так швидко реагує на повороти керма, тому виникає бажання повернути кермо на більший кут, що спочатку призводить до знесення коліс передньої осі, а згодом до занесення. Проїхати переставку на тих же швидкостях, на яких їдуть лідери тесту, на Scorpion Verde не вдається.

За гальмівними властивостями і стійкості до аквапланування ця шина загалом показує середні результати, а з економічності – серед лідерів.

Плюси стійкість до аквапланування в повороті

економічність

збалансовані характеристики Мінуси висока ціна

Laufenn S-Fit EQ LKO1

Підсумкова оцінка – 7,3 бали

Покришка Laufenn S-Fit EQ LKO1, незважаючи на невелику глибину протектора, показала хорошу стійкість до аквапланування. В характеристиках керованості на мокрому асфальті вона не на висоті, хоча і не найгірша. При різких маневрах виникають сильні знесення передніх коліс. Тому, аби вписатися в поворот, попередньо треба сильно відгальмовувати. На затяжний дузі ця шина тримається непогано, а якщо ковзання і починаються, то відбувається це плавно, тому є час на реакцію. Гальмівний шлях на мокрому асфальті у цієї шини міг би бути і меншим.

На сухому асфальті Laufenn S-Fit EQ LKO1 забезпечує нейтральну поведінку автомобіля. Дозволяє проходити переставку на досить високій швидкості. Трохи не вистачає точних реакцій, але і немає різких, непрогнозованих знесень і занесень. За гальмівними властивостями на сухому покритті ця шина показала середні результати.

Плюси стійкість до аквапланування на прямій

доступна ціна Мінуси незбалансовані характеристики

гальмівні властивості на мокрому асфальті

Uniroyal Rain Expert 3 SUV

Підсумкова оцінка – 7,3 бали

Шина Uniroyal Rain Expert 3 SUV – найкраща в тестах на аквапланування, що повністю відповідає її іміджу дощової шини. Також вона має дуже низький опір коченню, тому краще за інших дозволяє економити пальне. Але здійснювати маневри на мокрому асфальті на цій шині потрібно на помітно менших швидкостях, ніж на лідерах тесту. В іншому випадку машину виносить назовні повороту. В цілому в мокру погоду на цих шинах краще їхати без екстриму.

На сухому асфальті автомобіль в цих шинах поводиться краще, більш прогнозовано, хоча для виключення глибоких занесень і знесень на переставці потрібно знижувати швидкість або йти на випередження.

Плюси стійкість до аквапланування на прямій

економічність Мінуси керованість на мокрому асфальті

Goodyear EfficientGrip SUV

Підсумкова оцінка – 7,1 бали

Шина Goodyear EfficientGrip SUV на мокрому асфальті загалом забезпечує стабільну поведінку автомобіля, але все ж швидкість проходження траси нижче, ніж у лідерів, і гірше реакції на гальмування двигуном при проходженні поворотів. У затяжному повороті шина також стабільна, а в разі перевищення швидкості в ковзання йде плавно і прогнозовано, без різких, несподіваних занесень і знесень.

При маневрах на сухому асфальті трохи не вистачає точності і швидкості реакцій на повороти керма, хоча дозволяє проходити “лосиний тест” на досить високій швидкості.

Гальмівні властивості у цієї шини не дуже високі, що, власне, і не дозволило їй зайняти вищу позицію в рейтингу "безпека". У EfficientGrip SUV найбільший показник опору коченню, відповідно, у автомобіля буде більша витрата палива. Хоча ці кілька відсотків складно помітити, але якщо робити розрахунок на тривалий період, то можуть виявитися істотні витрати.

Плюси керованість на сухому асфальті Мінуси гальмівні властивості

економічність

Federal Couragia F/X

Підсумкова оцінка – 6,6 бали

Шина Federal Couragia F/X має найнижчі гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті. При різких маневрах на мокрому покритті виникають довгі ковзання, які з'являються непомітно. Реакції на повороти керма невиразні, тому машиною в екстремальних умовах керувати непросто.

На сухому асфальті ця шина не відрізняється швидкістю і точністю реакцій, але при цьому дозволяє проходити переставку на швидкостях, як у лідерів тесту. А якщо перевищуєш розумну швидкість, то починаються дуже глибокі і важко контрольовані знесення і занесення.

Плюси яскравих переваг немає Мінуси гальмівні властивості на мокрому і сухому асфальті

Yokohama Advan Sport V105

Підсумкова оцінка – 6,5 балів

Шина Yokohama Advan Sport V105 має низькі гальмівні властивості, особливо на сухому асфальті. При маневрах на мокрій дорозі її не можна назвати найбільш слизькою, але вона дуже некомфортна, адже при найменших симптомах знесень виникають сильні вібрації. На затяжній дузі тримається за дорогу нормально і на скидання газу забезпечує прогнозовану поведінку.

На сухому асфальті здійснювати маневри на високій швидкості не вдається, оскільки проявляються уповільнені реакції на повороти керма, навіть не можна працювати на випередження, як у випадку з деякими іншими шинами. Тому при перевищенні розумної швидкості машина на цих шинах може піти в глибоке занесення, що особливо небезпечно для машин без системи електронної стабілізації руху ESP.

Методика випробувань:

Тести шин проводяться з використанням високоточного GPS-обладнання на полігонах виробників шин. Літні шини тестувалися у 8 різних випробуваннях. Найчастіше використовується інструментальний контроль, тобто вимірювання параметрів за допомогою різного обладнання. Деякі тести (наприклад, керованість на мокрому і сухому асфальті) – суб'єктивна думка експертів.

Під час тестів пілоти не знають, які саме шини встановлені на автомобіль (так зване "сліпе" тестування). Всі шини пронумеровані, а їх результати розшифровуються після випробувань згідно з присвоєними попередньо номерами.

На кожному комплекті шин виконується як мінімум десять заїздів в кожному з випробувань, а потім при розрахунках використовуються або середні отримані величини, або кращі. Після цього з кожного виду випробувань виставляються оцінки і з огляду на вагомість кожного виду вираховуються підсумкові бали.

Текст Юрій Дацик, фото Євгена Сокура

Testing Tyres Group (Юрій Дацик, Дмитро Чабан, Євген Сокур).