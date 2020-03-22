Багато хто досі переконаний, що чим сильніше затягнути болт, тим краще. Може, десь цей постулат і працює, але тільки не в справі кріплення коліс. Чи всі автомобілісти знають, як правильно затягувати колісні болти (гайки)?

Будь-яке різьбове з'єднання розраховане на певний момент затяжки – саме тому болт робиться тієї чи іншої довжини і товщини, і саме тому вибирається той чи інший крок різьби. Тобто зусилля, з яким автомеханік тисне на гайковий ключ, не може бути "на око". Хоча б тому, що в різних вузлах зусилля може відрізнятися в рази.

При установці коліс важливий не тільки порядок затягування болтів (гайок), але і зусилля затяжки кожного з них.

Наприклад, стосовно колісних болтів, скажімо, у ВАЗів вони повинні бути затягнуті з зусиллям 70 Нм, а у багатьох Volkswagen'ів – цілих 160 Нм. Чому ми говоримо саме про колеса? Тому що від їх кріплення залежить дуже багато.

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Невидимий перекіс

Затягуючи кріплення коліс, потрібно не тільки витримати потрібне зусилля, важливо також затягнути всі болти або гайки рівномірно. Тому що кріплення колеса, недотягнуте або перетиснене з одного боку, може порушити роботу гальм. Потужна різьба дозволить перекосити колесо і гальмівний диск так, що це призведе до биття останнього в межах 0,01 – 0,05 мм. Це небагато тільки на перший погляд, а насправді ця цифра співрозмірна з робочим ходом колодок. Тобто навіть у відведеному, "розгальмованому" стані вони можуть тертися об диск і заважати його обертанню.

В ідеалі диски перевіряють на биття за допомогою індикатора-мікрометра, але неправильно прикручене колесо може все зіпсувати.

І те, що автомобіль буде гірше котитися і споживати більше пального в такій ситуації, ще півбіди. Куди гірше, що диск і інші деталі цього механізму будуть постійно нагріті. У кращому випадку, це призведе до передчасного старіння матеріалу колодок, а в гіршому – може спровокувати одного разу закипання рідини і відмову гальм.

На першому фото показаний перекіс диска, викликаний в числі іншого і неправильним затягуванням колісного кріплення.

Машина або не зможе зупинитися, або при різкому гальмуванні вилетить на тротуар або "зустрічку". Підступність ситуації ще і в тому, що про справжню причину аварії ніхто може і не здогадатися. Тому так важливо затягувати колеса і рівномірно, і з нормованим зусиллям.

Не перестарайтеся

На фоні вищеописаних загроз наслідки, до яких призводить надмірне зусилля при затягуванні коліс, здаються не такими вже й страшними. Як показує досвід, болти або гайки коліс частіше перетягують, ніж недозатягують. Надмірна старанність шиномонтажника, всупереч поширеній думці, зовсім не обов'язково призводить до пошкодження різьблення – іноді болт або шпилька кріплення колеса просто ламається. Добре те, що зламана шпилька з гайкою або болт відвалюється відразу, і тільки неуважний водій може відправитися в дорогу з незакріпленим толком колесом.

Якщо обслуговувати автомобіль по науці, то затягувати колісні болти (гайки) потрібно саме таким ключем.

А зіпсована різьба найчастіше – наслідок перекосу болта або гайки при його насадці, в перший момент сполучення цих деталей. Але це тема окремої розповіді, і ми до неї повернемося іншим разом.

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Як стежити за затягуванням?

Звичайно, закручувати колісні гайки з динамометричним ключем в наш час ніхто не буде – це занадто клопітно. Але є й інші способи контролю.

Перш за все, потрібно знати момент затяжки для своєї машини. Було б непогано якось все-таки взяти динамометрический ключ і затягнути кріплення з його допомогою, щоб руки хоча б приблизно "запам'ятали" потрібне зусилля. Враховуйте, звичайно, при цьому довжину ключа - того, який з динамометром і вашого особистого.

На професійних гайковертах можна виставляти силу затяжки, але шиномонтажки не завжди приділяють цьому питанню увагу.

До речі, про особисте. Намагайтеся використовувати штатний балонний ключ з комплекту автомобіля, адже конструктори роблять його саме тієї довжини, при якій можна затягувати гайки не сильніше позначеного для даної машини зусилля. Працівникам шиномонтажей, які використовують пневмо- або електрогайковерти, простіше: вони можуть задавати момент затяжки на самому інструменті. Тому при зверненні на шиномонтаж достатнім буде лише нагадати працівнику з "пістолетом" про те, що виробник вашої машини визначив такий-то момент затяжки колісного кріплення.

Рекомендація Авто24

Якщо ви міняєте колеса не самі, не залишайте без уваги працівника, який займається вашою машиною. Поцікавтеся у нього, з яким зусиллям він буде затягувати кріплення ваших коліс, і простежте, щоб він за підсумком не зірвав різьбу. Або вдавайтеся до послуг тільки перевірених СТО та мережевих шиномонтажних пунктів, де працівники відповідають за свої дії – або де можна знайти управу на бракоробів, звернувшись до вищестоящого керівництва.

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