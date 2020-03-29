Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

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Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов. Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться. Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием.

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Не перестарайтесь

На фоне вышеописанных угроз последствия, к которым приводит чрезмерное усилие при затяжке колес, кажутся не такими уж и страшными. Как показывает опыт, болты или гайки колес чаще перетягивают, чем недозатягивают. Чрезмерное усердие шиномонтажника, вопреки распространенному мнению, совсем необязательно приводит к повреждению резьбы – иногда болт или шпилька крепления колеса просто ломается. Хорошо то, что сломанная шпилька с гайкой или болт отваливается сразу, и только самый невнимательный водитель может отправится в путь с незакрепленным толком колесом.

Если обслуживать автомобиль по науке, то затягивать колесные болты (гайки) нужно именно таким ключом.

А испорченная резьба зачастую – следствие перекоса болта или гайки при его насадке, в первый момент сопряжения этих деталей. Но это тема отдельного рассказа, и мы к ней вернемся в другой раз.

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Как следить за затяжкой?

Естественно, закручивать колесные гайки с динамометрическим ключом в наше время никто не будет – это слишком хлопотно. Но есть и другие способы контроля.

Прежде всего, нужно знать момент затяжки для своей машины. Было бы неплохо однажды все-таки взять динамометрический ключ и затянуть крепеж с его помощью, чтобы руки хотя бы приблизительно “запомнили” нужное усилие. Учитывайте, конечно, при этом длину ключа – того, который с динамометром и вашего личного.

На профессиональных гайковертах можно выставлять усилие затяжки, но шиномонтажки не всегда уделяют этому вопросу внимание.

Кстати, о личном. Старайтесь использовать штатный балонный ключ из комплекта автомобиля, ведь конструкторы делают его именно той длины, при которой можно затягивать гайки не сильнее обозначенного для данной машины усилия. Работникам шиномонтажей, которые используют пневмо- или электрогайковерты, проще: они могут задавать момент затяжки на самом инструменте. Поэтому при обращении на шиномонтаж достаточным будет лишь напомнить работнику с “пистолетом” о том, что производитель вашей машины определил такой-то момент затяжки колесного крепежа.

Рекомендация Авто24

Если вы меняете колеса не сами, не оставляйте без внимания работника, который занимается вашей машиной. Поинтересуйтесь у него, с каким усилием он будет затягивать крепеж ваших колес, и проследите, чтобы он по итогу не сорвал резьбу. Или прибегайте к услугам только проверенных СТО и сетевых шиномонтажных пунктов, где работники отвечают за свои действия – или где можно найти управу на бракоделов, обратившись к вышестоящему руководству.

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