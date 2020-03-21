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Украинские эксперты по независимому тестированию автомобильных шин Tyres Testing Group провели к теплому сезоны 2020 года испытания одного из самых популярных типоразмеров летних шин – 205/55R16.

Для теста летних шин в размере 205/55 R16 эксперты Tyres Testing Group испытали восемь моделей, представленых на украинском рынке. Это шины для автомобилей самых популярных в стране легковушек В- и С-классов. Тестировали шины в разных ценовых сегментах (стоимостью от 835 до 2000 грн за единицу) и от разных концернов-производителей: от премиум-класса до малоизвестной китайской продукции.

В результате комплексных испытаний оценивались свойства, влияющие на безопасность и экономичность автомобиля. По совокупности тестов эксперты выставляли баллы по характеристике “безопасность” на дороге и соотношение “цена-качество”.

Как проводят независимые тесты шин?

Тесты шин проводятся с использованием высокоточного GPS-оборудования на полигонах производителей шин. Летние шины подвергались 8 различным испытания. Чаще всего используется инструментальный контроль, т.е. замер параметров с помощью различного оборудования. Некоторые тесты (например, управляемость на мокром и сухом асфальте) - субъективное мнение экспертов.

Эксперты-пилоты украинской компании Tyres Testing Group, участвующие в тесте шин, прошли специальные тренинги и на данный момент имеют стаж тестирования шин более 10 лет. Во время тестов пилоты не знают, какие именно шины установлены на автомобиль (так называемое «слепое» тестирование). Все шины пронумерованы, а их результаты расшифровываются после испытаний согласно присвоенным ранее номерам.

Во время теста шин на каждом комплекте шин совершают как минимум десять заездов в каждом из испытаний, а затем при расчетах используются либо средние полученные величины, либо лучшие. После этого по каждому виду испытаний расставляются оценки, и с учетом весомости каждого вида выставляется итоговые баллы.

В тесте шин типоразмера 205/55R16 приняли участие следующие модели:

Aeolus Precisionace 2 AH03

Barum Bravuris 5HM

Continental PremiumContact 6

Firemax FM601

Hankook Ventus Prime 3 K125

Michelin Primacy 4

Nokian Hakka Blue 2

Toyo Proxes CF2.

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Шины тестировались на специальных европейских полигонах на мокром и сухом покрытии.

Три шины из данного списка в рейтинге “безопасность” получили по пять звезд. Это модели Continental PremiumContact 6, Michelin Primacy 4 и Nokian Hakka Blue 2. Корейская модель Hankook Ventus Prime 3 K125 стала обладательницей четырех звезд безопасности, изделие из Китая – Aeolus Precisionace 2 AH03 набрало баллов на три звезды, Barum Bravuris 5HM и Toyo Proxes CF2 по две звезды и Firemax FM601 всего одну звезду безопасности.

Победителем данного теста в рейтинге “безопасность” стала шина Continental PremiumContact 6, которая показала лучшие тормозные свойства, обеспечивает лучшую управляемость на мокром и сухом асфальте, а также обладает хорошими свойствами в других тестовых дисциплинах.

На втором месте оказалась шина Nokian Hakka Blue 2. У нее также достаточно высокие и сбалансированные характеристики, хорошее торможение и управляемость. Еще одно важное свойство для украинских автовладельцев – при таких характеристиках у данной модели достаточно привлекательная цена, что позволило получить пять звезд в рейтинге “цена/качество”.

Третья позиция – у шины Michelin Primacy 4. Она обладает отличными тормозными свойствами на мокрой и сухой дороге, высокой устойчивостью к аквапланированию на прямой и достаточно экономична. Но данная модель оказалась самой дорогой в данном тесте шин, за что получила всего три звезды в рейтинге “цена/качество”. Возможно, это удастся компенсировать высокой износостойкостью, которой славятся шины этого бренда.

Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 среди нынешних конкурентов оказалась на четвертом месте. Она обладает хорошими тормозными свойствами, обеспечивает достойную управляемость, и лишь по нескольким характеристикам оказалась в числе аутсайдеров.

Китайская резина Aeolus Precisionace 2 AH03, несмотря на низкие оценки в большинстве тестов, получила три звезды безопасности. Однако, как оказалось, на данный момент эту модель в Украине найти практически невозможно, хотя ранее эти шины были представлены в торговой сети компании “Технооптторг-Трейд”. Данную шину могут привезти под заказ, но цена при этом получается на уровне шин премиум-сегмента, которые стали победителями этого теста.

Шины Barum Bravuris 5HM и Toyo Proxes CF2 с точки зрении безопасности не обладают какими-то отличными характеристиками (заработали по две звезды “безопасности”), поэтому рекомендуются для опытных водителей, не склонных к активному драйву. По стоимости из этих двух шин более предпочтительнее модель Barum Bravuris 5HM. У Toyo Proxes CF2 цена существенно выше, поэтому в рейтинге “цена/качество” эта модель получила всего две звезды.

Разочарованием теста стала китайская шина Firemax FM601. Ей присвоена всего одна звезда “безопасности”. Практически во всех тестах данная модель оказалась в числе аутсайдеров, поэтому с точки зрения безопасности является нежелательным приобретением. У данной шины есть только два преимущества – невысокая стоимость и низкий коэффициент сопротивления качению, что позволяет автомобилю с данными шинами быть более экономичной, нежели на покрышках других участников теста.

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Чем отличается поведение каждой из этих шин “в деталях”, читайте далее:



Continental PremiumContact 6

Оценка: 9,5 баллов

Шина Continental PremiumContact 6 на мокром асфальте - одна из самых лучших. Она позволяет ехать достаточно быстро, обеспечивает быстрые реакции на повороты руля, отлично разгоняется и тормозит, при маневрах под сброс газа не преподносит сюрпризов в виде внезапных сносов или заносов. На мокром кольце чуть уступает лидерам этого теста, но при этом обеспечивает полную прогнозируемость поведения автомобиля.

Объезд внезапно возникшего препятствия на дороге PremiumContact 6 позволяет совершать на высокой скорости. При этом обеспечиваются точные реакции на повороты руля и небольшие крены.

Также PremiumContact 6 в данном тесте обладает лучшими тормозными свойствами на мокром и сухом асфальте. Единственным небольшим недостатком у данной шины можно отметить более слабую устойчивость к аквапланированию в сравнении с нынешними конкурентами.

В целом Continental PremiumContact 6 - очень хорошая шина, которая получила у экспертов оценку “очень рекомендована”.

Плюсы Тормозные свойства на сухом и мокром асфальте

Управляемость на сухом и мокром асфальте Минусы Устойчивость к аквапланированию

Nokian Hakka Blue 2

Оценка: 9,3 балла

Nokian Hakka Blue 2 – это вторая летняя шина, которая получила от экспертов Testing Tyres Group оценку “очень рекомендована”. На мокром асфальте Hakka Blue 2 она также позволяет ехать довольно быстро и цепко держится за дорогу как при резких маневрах, так и в затяжном повороте. Автомобиль в этих шинах при маневрах на мокром демонстрирует нейтральную управляемость и точные реакции на повороты руля, лишь немного проигрывая “контику” в быстроте реакций, разгоне и торможении.

При резких маневрах на сухом асфальте Hakka Blue 2 обеспечивает быстрые и точные реакции на повороты руля. При этом есть небольшие крены и в тесте “переставка” при возврате в свою полосу движения возможен небольшой занос. Хороши у Hakka Blue 2 и тормозные свойства, особенно на мокром асфальте. Шина Hakka Blue 2 обладает отличной устойчивостью к аквапланированию. При толщине слоя воды в 7 мм на прямой и 8 мм в повороте эта шина идет «как по рельсам», в то время как многие конкуренты уже всплыли, т.е. потеряли контакт с дорогой.

Плюсы Аквапланирование в повороте

Сбалансированные характеристики

Цена Минусы Явно выраженных недостатков нет



Michelin Primacy 4

Оценка: 9,1 балла

Шина Michelin Primacy 4 также заслужено получила от экспертов оценку «очень рекомендована». На мокром и сухом асфальте эта модель продемонстрировала отличные тормозные свойства, обеспечивая в экстренных ситуациях короткий тормозной путь.

При оценке управляемости на мокром асфальте Primacy 4 показала себя более медленной, чем лидеры данного вида испытаний. Реакции на повороты руля чуть более запоздалые, заметны крены при резких маневрах и при этом возможны сносы при сбросе газа. В затяжном повороте эта шина показала себя очень стабильной и прогнозируемой.

На сухом асфальте Primacy 4 обеспечивает автомобилю хорошую управляемость, точные реакции на повороты руля. При резких маневрах также имеют место большие крены и возможно проявление недостаточной поворачиваемости (небольшие сносы колес передней оси). По устойчивости к аквапланированию шина Primacy 4 – одна из лучших данного вида испытаний.

Плюсы Тормозные свойства на мокром и сухом асфальте

Устойчивость к аквапланированию Минусы Явно выраженных недостатков нет

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Hankook Ventus Prime 3 K125

Оценка: 8,9 баллов.

Шина Hankook Ventus Prime 3 K125 при своих отличных тормозных свойствах на мокром и сухом асфальте все же немного отстала от троицы лидеров по другим характеристикам, поэтому получила оценку «рекомендована».

При маневрах на мокром асфальте Ventus Prime 3 K125 демонстрирует точные реакции на повороты руля и небольшие крены. А если превысили разумную скорость в повороте, то при сбросе газа шина позволяет легко вернуться на заданную траекторию движения без будь-каких резких сносов и заносов.

На сухом асфальте Ventus Prime 3 K125 хотя и позволяет совершать маневры на высокой скорости, но при этом имеют место очень большие крены, а возврат в свою полосу движения (тест «переставка») сопровождается заносом. У данной шины неплохая устойчивость к аквапланированию на прямой, но в повороте по данной дисциплине Ventus Prime 3 K125 оказался в аутсайдерах.

Плюсы Тормозные свойства на мокром и сухом асфальте Минусы Устойчивость к аквапланированию в повороте

Экономичность



Aeolus Precisionace 2 AH03

Оценка: 7,6 баллов

Китайская шина Aeolus Precisionace 2 AH03 по тормозным свойствам на мокром и сухом асфальте находится в середнячках, но имеет хорошие поперечные сцепные свойства на мокром асфальте и на затяжной дуге показывает стабильное поведение.

По управляемости на мокрой дороге Precisionace 2 AH03 показала себя достаточно быстрой, с точными реакциями. Эта модель лишь немного уступает лидерам этого вида испытаний при разгонах и торможениях. Управляемость в данных условиях близка к нейтральной, т.е. без явно выраженных сносов и заносов.

На сухом асфальте Precisionace 2 AH03 также не преподносит сюрпризов. Она уступает по реакциям и скорости совершения маневров лидерам этого теста, но превосходит шины-аутсайдеры этого теста. Тест «переставка» проходит на средней скорости и при возврате в свою полосу движения машина может уйти в занос.

По устойчивости к аквапланированию на прямой среди нынешних участников теста шина Precisionace 2 AH03 в числе последних, а в повороте – в середнячках. Кроме того, данная шина имеет самый низкий коэффициент сопротивления качению, что способствует повышению расхода топлива.

Оценка экспертов по этой шине – “удовлетворительно”.

Плюсы Поперечные сцепные свойства на мокром асфальте Минусы Экономичность

Тормозные свойства на сухом асфальте



Barum Bravuris 5HM

Оценка: 6,9 баллов.

Шина Barum Bravuris 5HM немного разочаровала экспертов своими результатами, поэтому получила оценку “на усмотрение”. Эта модель обладает невысокими тормозными свойствами, особенно на сухом асфальте. На мокром асфальте Bravuris 5HM не позволяет ехать быстро, так как при маневрах может возникнуть как снос колес передней оси, так и занос и даже снос колес обоих осей. При этом реакции на повороты руля замедленные. В затяжном повороте при возникновении сноса эта шина очень медленно реагирует на сброс газа (этот прием используется для стабилизации автомобиля).

На сухом асфальте Bravuris 5HM также заметно уступает другим участникам теста с более высокими оценками. Тест «переставка» удается пройти на существенно меньшей скорости. При этом могут возникнуть как сильные сносы, так и заносы. По устойчивости к аквапланированию данная шина показывает средние результаты.

Плюсы Экономичность Минусы Тормозные свойства на сухом асфальте

Управляемость на сухом асфальте

Toyo Proxes CF2

Оценка: 6,6 баллов

Шина Toyo Proxes CF2 оказалась обладательницей низких тормозных свойств, особенно на мокром асфальте, что существенно понизило ее итоговую оценку. При быстрой езде на мокром асфальте Proxes CF2 проигрывает многим по разгонам и торможением, заметна пауза на повороты руля и возникают рыскания в поворотах. На затяжной дуге с мокрым покрытием позволяет ехать достаточно быстро, а при возникновении бокового скольжения удается быстро стабилизировать автомобиль.

На сухом асфальте Proxes CF2 удается совершать маневры на большей скорости, чем в случае с шиной Barum Bravuris 5HM, но следует помнить о сносах, которые возникают при превышении разумной скорости. По устойчивости к аквапланированию шина Toyo Proxes CF2 в середнячках. Вердикт экспертов по данной шине – “на усмотрение” автовладельца и с учетом необходимости более аккуратной езды.

Плюсы Сбалансированные средние характеристики Минусы Тормозные свойства на мокром асфальте

Firemax FM601

Оценка: 5,8 баллов

Другая китайская шина Firemax FM601 получила оценку экспертов - «не рекомендована».

Практически во всех тестах Firemax FM601 была в аутсайдерах, что привело к получению очень низкой итоговой оценки. Из положительных ее свойств можно отметить только низкий коэффициент сопротивления качению.

По тормозным свойствам на мокром и сухом асфальте эта шина в числе худших.

На мокром асфальте Firemax FM601очень скользкая. При маневрах возникают сносы, а если попытаться стабилизировать автомобиль резким сбросом газа, машина может уйти в занос. Некоторые затяжные повороты машина проходит в легком боковом скольжении. На сухом асфальте шина Firemax FM601 не позволяет ехать быстро, так как в случае экстренных маневров она ведет себя непредсказуемо и может резко уйти в снос.

По устойчивости к аквапланированию эта шина также в числе худших, так как теряет сцепление с дорогой на значительно меньших скоростях.

Плюсы Экономичность Минусы Тормозные свойства на мокром асфальте

Управляемость на мокром и сухом асфальте

Характеристики шин на испытаниях:

Текст Юрий Дацык, фото Евгения Сокура

Testing Tyres Group (Юрий Дацык, Дмитрий Чабан, Евгений Сокур).

Напомним, когда лучше менять зимние шины на летние.