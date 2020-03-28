Украинцы любят кроссоверы (SUV), и ездят на них довольно динамично. Но для быстрой и безопасной езды летом необходимы шины, которые прогнозируемо себе ведут как на сухой, так и мокрой дороге. Эксперты испытали 9 популярных шин нынешнего сезона для кроссоверов.

Шины размерностью 235/60 R18 часто используется для компактных и средних кроссоверов (SUV), таких как Audi Q5, BMW X5, Nissan X-Trail, VW Touareg или Toyota RAV4. Но часто с завода, или с американского рынка, откуда привозят подержанные автомобили этих классов, установлены вседорожные, или всесезонные шины. На них неплохо ездить по разбитым дорогам или проселкам, но вот на асфальте, где чаще всего используются эти автомобили, такие покрышки значительно уступают летним шинам, созданным для нормальных дорог.

Во втором обзоре летних шин к сезону 2020 года украинские специалисты компании Tyres Testing Group (TTG) тестировали именно летние шины, при этом особенно тщательно испытывали тормозные свойства и управляемость, от которых зависит безопасность движения.

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Для участия в данном тесте было приобретено девять моделей шин:

Goodyear EfficientGrip SUV

Federal Couragia F/X

Continental PremiumContact 6

Laufenn S-Fit EQ LKO1

Michelin Latitude Sport 3

Nokian Hakka Blue 2 SUV

Pirelli Scorpion Verde

Uniroyal Rain Expert 3 SUV

Yokohama Advan Sport V105

Результаты испытаний летних шин для кроссоверов:

Первое место в данном тесте заняла шина Continental PremiumContact 6. Главная заслуга данной модели - в отличных тормозных свойствах. Ее тормозной путь на мокром и сухом асфальте был самым коротким и заметно отличался от ближайшей шины. Кроме того, данная модель показала хорошие характеристики в других тестах, что позволило ей занять первое место с пятью звездами безопасности и рекомендацией экспертов TTG “очень рекомендована”.

На подиуме победителей с рейтингом “2” разместилась модель Nokian Hakka Blue 2 SUV. В сравнении с “конти” она чуть хуже тормозит, но зато обеспечивает отличную управляемость на мокром и сухом асфальте. В итоге у этой шины также пять звезд безопасности, вердикт экспертов TTG – “очень рекомендована”. К тому же у летней Nokian еще и самая низкая цена в четверке шин-лидеров, за что модель получила пять звезд в рейтинге «цена/качество».

Третье место – у шины Michelin Latitude Sport 3. Она обладает очень хорошими тормозными свойствами на мокром и сухом покрытии и обеспечивает отличную управляемость на сухом асфальте. Единственное ощутимо слабое место у нее – езда по воде. Из-за малой глубины рисунка протектора данная шина проиграла другим соперникам в тесте на устойчивость к аквапланированию. При этом данная модель имеет низкое сопротивление качению, т.е. довольно экономична. В итоге у данной шины – четыре звезды безопасности, четыре звезды в рейтинге “цена/качество” и вывод экспертов TTG – “рекомендована” для приобретения и установки на ваш автомобиль.

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Четвертую позицию в рейтинге “безопасность” закрепила за собой модель Pirelli Scorpion Verde. Она показала стабильно средние и выше средних свойства во всех видах испытаний, поэтому за такие сбалансированные характеристики получила четыре звезды безопасности и вывод “рекомендована” от экспертов TTG. Но в рейтинге “цена/качество” в зачете данной шины только три звезды. Обусловлено это высокой стоимостью этих шин. Они самые дорогие среди участников теста, хотя при этом не самые лучшие по характеристикам.

На пятом месте неожиданно оказалась малоизвестная шина из Индонезии Laufenn S-Fit EQ LKO1. Она обладает слабоватыми тормозными свойствами на мокром асфальте и не лучшей поперечной цепкостью в затяжной дуге на мокром покрытии. Зато в остальных дисциплинах шина показала достойные средние характеристики, что и позволило ей получить три звезды безопасности. Благодаря самой низкой цене в данной группе конкурентов – у Laufenn четыре звезды в рейтинге “цена/качество”.

Пятую и шестую позицию разделили шины Uniroyal Rain Expert 3 SUV и Laufenn S-Fit EQ LKO1. Покрышка Uniroyal Rain Expert 3 SUV - это дождевая шина с глубокими и широкими канавками, которая показала отличную устойчивость к аквапланированию на прямой и в повороте, а также на удивление низкое сопротивление качению. Но в остальных тестах результаты средние и ниже средних, поэтому итоговая оценка не высокая: всего три звезды безопасности и две звезды за «цену/качество».

У индонезийской шины Laufenn S-Fit EQ LKO1 слабоватые тормозные свойства на мокром асфальте. Также эксперты отметили недостаточную поперечную цепкость в затяжной дуге на мокром, но в остальном показала средние характеристики. Такие результаты позволили Laufenn S-Fit EQ LKO1 получить три звезды безопасности, а благодаря самой низкой цене в данной группе конкурентов – четыре звезды в рейтинге «цена/качество».

Модель Goodyear EfficientGrip SUV заняла седьмое место, что у многих может вызвать вопрос: “почему шина такого именитого бренда оказалась в середнячках?”. Дело в том, что это довольно устаревшая модель, которая выпускается уже много лет. У нее достаточно устаревший рисунок протектора, сделанный из резиновой смеси прошлого поколения. Вместо этой шины в тесте должна была участвовать более современная модель Goodyear EfficientGrip Performance, но на момент закупки (год назад) мы ее не нашли в данном размере в продаже. Да и сейчас в этом типоразмере ее практически нет на рынке. Обусловлено это, скорее всего, высокой стоимостью более новой шины. Кстати, покрышки этого бренда с приставкой Performance несколько лет назад в наших тестах занимали лидирующие позиции. И если бы в этом тесте участвовала модель Goodyear EfficientGrip Performance, наверняка она была бы в тройке-четверке лидеров. Но в этой ситуации Goodyear EfficientGrip SUV оказалась более слабой во всех тестах, поэтому и заняла соответствующее место.

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На восьмой позиции – шина тайваньского производства Federal Couragia F/X. В данной группе она обладает очень низкими тормозными свойствами и не числится в лидерах в других видах испытаний. Это, собственно, и повлияло на получение низкой итоговой оценки и присвоение всего двух звезд безопасности.

Последнее места в нашем тесте на общее удивление экспертов TTG заняла японская шина Yokohama Advan Sport V105. Ее характеристики практически во всех тестах были ниже средних, поэтому итоговая оценка оказалась не высокой. Возможно, такой результат обусловлен отсутствием в тесте реально плохих шин, а возможно, она ориентирована для стран с другими параметрами асфальтового покрытия или для более высоких температур. Но в нашем случае данная модель показала такие результаты.



* Цены на шины средние, на момент подготовки материала. Так как стоимость шин зависит от текущего курса валют, то в дальнейшем указанная цена может не соответствовать реальной, но при этом сохраняется позиционирование указанных моделей шин в сравнении между данными моделями.

Более подробно о характеристиках данных шин в разных дорожных условиях:

Continental PremiumContact 6

Итоговая оценка – 9,4 балла

Шина Continental PremiumContact 6 на мокром и сухом асфальте обеспечивает в данной группе шин самый короткий тормозной путь, причем с заметной разницей по отношению к ближайшей шине в этом тесте.

По управляемости на мокром асфальте эта шина уступает лидеру этого вида испытаний лишь доли секунды на круге извилистой трассы. В поведении это проявляется чуть большими сносами в поворотах, существует вероятность небольших заносов при сбросе газа. Но машина в этих шинах всегда ведет себя прогнозируемо и остается под контролем. А на затяжной дуге цепко держится за мокрый асфальт.

На сухом асфальте реакции на повороты руля быстрые и точные. Но пройти переставку на большей скорости, чем у лучшей шины на этой фигуре, не удается, так как возникают большие сносы и заносы, не всегда позволяющие удержаться в заданном коридоре. По устойчивости к аквапланированию в повороте эта шина в числе лучших, а вот на прямой показывает средние результаты.

По уровню сопротивления качению эта шина показывает средние результаты. Впрочем, это прогнозируемо, так как здесь вступают в силу конфликт интересов между сцепными свойствами и сопротивлением качению. Это конфликтующие характеристики, поэтому если одни выигрывают, то другие, чаще всего, не столь хороши.

Плюсы тормозные свойства на мокром и сухом асфальте

сбалансированные высокие характеристики Минусы явно выраженных недостатков нет



Nokian Hakka Blue 2 SUV

Итоговая оценка – 9,2 балла

Шина Nokian Hakka Blue 2 SUV хорошо тормозит на мокром и сухом асфальте, а по уровню управляемости оказалась наилучшей в этом тесте летних шин. На мокром асфальте она позволяет ехать “как по рельсам”, крутые повороты проходит с минимальными сносами, хорошо тормозит – то есть машина ведет себя полностью прогнозируемо. На затяжной дуге на высокой скорости снос если и возникает, то происходит это медленно, поэтому у водителя есть время снизить скорость и стабилизировать автомобиль.

На сухом покрытии Hakka Blue 2 SUV позволяет уверенно совершать маневры. На переставке небольшой снос на входе может перерасти в небольшой занос на выходе, но в целом машина остается под полным контролем.

По устойчивости к аквапланированию Hakka Blue 2 SUV хороша в повороте, а на прямой показала результат чуть ниже среднего. По экономичности в данной группе шин данная модель в середнячках. В целом это хорошая сбалансированная шина за хорошие деньги.

Плюсы управляемость на мокром и сухом асфальте

сбалансированные высокие характеристики

цена Минусы явно выраженных недостатков нет



Michelin Latitude Sport 3

Итоговая оценка – 8,7 баллов

Шина Michelin Latitude Sport 3 обеспечивает хорошую управляемость на мокром асфальте. На этом покрытии шина позволяет совершать маневры на таких же высоких скоростях, как и лидеры данного испытания. Но в данном случае практически исключены сносы и заносы, которые требуют от водителя корректировать движение рулем и газом. А если и возникает снос, то он очень плавный и легко нейтрализуется снижением скорости. Поэтому на мокром асфальте управлять машиной в этих шинах очень приятно.

На сухом асфальте Latitude Sport 3 показала себя еще лучше. Позволяет совершать резкие маневры на высокой скорости и лишь небольшие сносы колес передней оси не позволяют этой модели стать абсолютным лидером в данном упражнении.

Эта шина – одна из самых экономичных в тесте, но из-за малой глубины протектора проигрывает другим по устойчивости к аквапланированию.

Плюсы экономичность

управляемость на сухом асфальте Минусы устойчивость к аквапланированию





Pirelli Scorpion Verde

Итоговая оценка – 8,0 балла

Шина Pirelli Scorpion Verde на мокром асфальте ведет себя в сравнении с некоторыми шинами очень стабильно. Позволяет совершать резкие маневры без опасных сносов, а при наличии запаса мощности можно корректировать движения благодаря легким заносам, но это не стоит проверять в плотном транспортном потоке. Достаточно цепкая она и в затяжном повороте мокрой трассы.

На сухом асфальте при резких маневрах машина не так быстро реагирует на повороты руля, поэтому возникающее при этом желание повернуть руль на больший угол сначала приводит к сносу колес передней оси, а затем к заносу. Проехать переставку на тех же скоростях, что едут лидеры теста, на Scorpion Verde не удается.

По тормозным свойствам и устойчивости к аквапланированию эта шина в целом показывает средние результаты, а по экономичности – в числе лидеров.

Плюсы устойчивость к аквапланированию в повороте

экономичность

сбалансированные характеристики Минусы высокая цена

Laufenn S-Fit EQ LKO1

Итоговая оценка – 7,3 балла

Покрышка Laufenn S-Fit EQ LKO1, несмотря на небольшую глубину протектора, показала хорошую устойчивость к аквапланированию. По управляемости на мокром асфальте она не на высоте, хотя и не самая плохая. При резких маневрах возникают сильные сносы передних колес. Поэтому, чтобы вписаться в поворот, предварительно надо сильно оттормаживаться. На затяжной дуге эта шина держится неплохо, а если скольжения и начинаются, то происходит это плавно, поэтому есть время на реакции. Тормозной путь на мокром асфальте у этой шины мог бы быть и меньше.

На сухом асфальте Laufenn S-Fit EQ LKO1 обеспечивает нейтральное поведение автомобиля. Позволяет проходить переставку на достаточно высокой скорости. Немного не хватает точных реакций, но и нет резких, непрогнозируемых сносов и заносов. По тормозным свойствам на сухом покрытии эта шина показала средние результаты.

Плюси устойчивость к аквапланированию на прямой

доступная цена Мінуси не сбалансированные характеристики

тормозные свойства на мокром асфальте

Uniroyal Rain Expert 3 SUV

Итоговая оценка – 7,3 балла

Шина Uniroyal Rain Expert 3 SUV – наилучшая в тестах на аквапланирование, что полностью соответствует ее имиджу дождевой шины. Также она обладает очень низким сопротивлением качению, поэтому лучше других позволяет экономить топливо. Но совершать маневры на мокром асфальте на данной шине нужно на заметно меньших скоростях, чем на лидерах теста. В противном случае машину выносит наружу поворота. В целом в мокрою погоду на этих шинах лучше ехать без экстрима.

На сухом асфальте автомобиль в этих шинах ведет себя лучше, более прогнозируемый, хотя для исключения глубоких заносов и сносов на переставке нужно снижать скорость либо работать на опережение.

Плюсы устойчивость к аквапланированию на прямой

экономичность Минусы управляемость на мокром асфальте

Goodyear EfficientGrip SUV

Итоговая оценка – 7,1 балла

Шина Goodyear EfficientGrip SUV на мокром асфальте в целом обеспечивает стабильное поведения автомобиля, но все же скорость прохождения трассы ниже, чем у лидеров, и хуже реакции на торможения двигателем при прохождении поворотов. В затяжном повороте шина также стабильна, а в случае превышения скорости в скольжение уходит плавно и прогнозируемо, без резких, неожиданных заносов и сносов.

При маневрах на сухом асфальте немного не хватает точности и быстроты реакций на повороты руля, хотя позволяет проходить лосиный тест на достаточно высокой скорости.

Тормозные свойства у этой шины не очень высокие, что, собственно, и не позволило ей занять более высокую позицию в рейтинге “безопасность”. У EfficientGrip SUV наибольший показатель сопротивления качению, соответственно, у автомобиля будет больше расход топлива. Хотя эти несколько процентов сложно заметить, но если делать расчет на длительный период, то могут оказаться существенные затраты.

Плюсы управляемость на сухом асфальте Минусы тормозные свойства

экономичность

Federal Couragia F/X

Итоговая оценка – 6,6 балла

Шина Federal Couragia F/X имеет самые низкие тормозные свойства на мокром и сухом асфальте. При резких маневрах на мокром покрытии возникают долгие скольжения, которые появляются незаметно. Реакции на повороты руля невнятные, поэтому машиной в экстремальных условиях управлять непросто.

На сухом асфальте эта шина не отличается быстротой и точностью реакций, но при этом позволяет проходить переставку на скоростях, как у лидеров теста. А если превышаешь разумную скорость, то начинаются очень глубокие, трудно контролируемые сносы и заносы.

Плюсы явно выраженных преимуществ нет Минусы тормозные свойства на мокром и сухом асфальте

Yokohama Advan Sport V105

Итоговая оценка – 6,5 балла

Шина Yokohama Advan Sport V105 обладает низкими тормозными свойствами, особенно на сухом асфальте. При маневрах на мокрой дороге ее нельзя назвать самой скользкой, но она очень не комфортная, так как при малейших симптомах сносов возникают сильные вибрации. На затяжной дуге держится за дорогу нормально и на сброс газа обеспечивает прогнозируемое поведение.

На сухом асфальте совершать маневры на высокой скорости не удается, так как проявляются замедленные реакции на повороты руля и даже нельзя работать на опережение, как в случае с некоторыми другими шинами. Поэтому при превышении разумной скорости машина на этих шинах может уйти в глубокий занос, что особенно опасно для машин без системы электронной стабилизации движения ESP.

Методика испытаний:

Тесты шин проводятся с использованием высокоточного GPS-оборудования на полигонах производителей шин. Летние шины подвергались 8 различным испытания. Чаще всего используется инструментальный контроль, т.е. замер параметров с помощью различного оборудования. Некоторые тесты (например, управляемость на мокром и сухом асфальте) - субъективное мнение экспертов.

Во время тестов пилоты не знают, какие именно шины установлены на автомобиль (так называемое “слепое” тестирование). Все шины пронумерованы, а их результаты расшифровываются после испытаний согласно присвоенным ранее номерам.

На каждом комплекте шин совершают как минимум десять заездов в каждом из испытаний, а затем при расчетах используются либо средние полученные величины, либо лучшие. После этого по каждому виду испытаний расставляются оценки, и с учетом весомости каждого вида выставляется итоговые баллы.

Текст Юрий Дацык, фото Евгения Сокура

Testing Tyres Group (Юрий Дацык, Дмитрий Чабан, Евгений Сокур).