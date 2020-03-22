Бывалые автомобилисты говорят, что не обязательно покупать шины премиальных марок – можно приобрести определенную модель одного из дочерних брендов. Мол, дешевые шины такие же, только за имя не надо переплачивать. Неужели это правда?

Подобные разговоры на самом деле имеют под собой основания, ведь весь шинный мир действительно разделен между несколькими гигантскими корпорациями. То есть, кроме ведущей марки – чаще премиальной или почти такой – в рамках концерна существует несколько дочерних, как правило, второстепенных.

В шинном мире много тонкостей. Например, особняком стоящий бренд Nokian премиальный в зимнем сегменте, но крепкий “середнячок” в категории “лето”.

Правило "одна марка – один завод" выдерживается не всегда, иногда бывает, что на одном предприятии выпускают шины различных марок – хотя производители предпочитают не афишировать этот факт.

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Чаще всего это объясняется имиджевыми соображениями, якобы некоторым покупателям премиальных шин может показаться неприятным, что их колеса сделаны на одном заводе с более дешевыми. Однако, даже если шины различных марок и сегментов действительно выпускаются на одном заводе, это не значит, что разницы между ними нет - ничто не мешает производить продукцию разных классов под одной крышей.

Какие бывают марки шин

Материнские. Это главный бренд шинного концерна, продукция под этой маркой самая передовая и самая дорогая. Исследовательские центры, химические лаборатории и полигоны для тестов относятся именно к материнской марке. Перечень таких компаний довольно широк: Bridgestone, Continental, Cooper, Hankook, Goodyear, Kumho, Michelin, Pirelli, Toyo.

Мировых шинных лидеров, имеющих по несколько суббрендов, на самом деле немало. На иллюстрации представлены даже не все из них.

Дочерние (суббренды) . У каждого шинного концерна есть несколько марок, которыми он владеет на правах старшего брата. Часто это марки, которые лидер когда-то поглотил, приобретя вместе с заводами, лабораториями, полигонами, сетью дистрибуции и тому подобным. Суббренды имеют свой каталог продукции, свой маркетинг, свою ценовую политику и – подчеркнем – свои технологии и свое, отдельное производство. Хотя иногда бывает, что на одном заводе производят шины различных марок, и не только дочерних, но и главного бренда в том числе. Однако это не значит, что все, кроме названия – одинаковое.

Частные. Иногда производитель ставит на конвейер особый, так называемый приватный бренд – небольшую линейку моделей только для определенного рынка. Как правило, это недорогие шины, которые продаются в одной из стран или даже исключительно в определенной сети супермаркетов. Например, в Украине сегодня продается резина Sportiva, которую Continental выпускает на своем заводе Barum, расположенном в чешском городке Отроковице.

Оff-take проекты. На некоторых заводах выпускают шины под заказ определенной компании с собственным брендом и для нескольких определенных рынков. Живой пример – шины британской марки Premiorri, которые выпускают на украинском заводе Rosava в Белой Церкви. Целая линейка шин создана по заказу компании с регистрацией в Лондоне, половина продукции продается в Украине, половина успешно расходится по миру .

Премиальные шины отличаются от добротных моделей среднего уровня прежде всего поведением в крайних, близких к аварийным режимах.

Качество шин дочерних брендов

Неправда, что шины, выпущенные ведущими концернами под "вторичными" брендами, отличаются от марок-лидеров только низкой ценой. Опыт участия журналистов Авто24 в независимых тестах шин, посещение заводов производителей с мировым именем говорит о том, что премиальные шины стоят своих денег, а бюджетные марки действительно уступают им по нескольким параметрам.

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Современные шины – продукт сложных технологий, результат работы химиков, механиков и технологов. Каждая новая разработка – причем в каждом типоразмере! – долго и придирчиво обкатывается как на специальных компьютерных программах, так и на реальных полигонах. Поэтому модель высокого класса не может стоить дешево, поэтому бюджетные модели не дотягиваются по характеристикам до лидеров.

Для создания современной шины мало виртуальных испытаний на симуляторе – нужны тесты на полигоне. Который есть не у каждого производителя.

Что касается утверждений о том, что некоторые дешевые модели на самом деле копии премиальных моделей прошлого или позапрошлого поколений. Внешне это может так и быть. Но зачем производителю тратиться на выпуск дешевой шины с премиальными характеристиками? У него здесь есть масса способов сэкономить.

Например, можно применить простенький, более дешевый компаунд – резиновую смесь для протектора: менее устойчивую к стиранию, менее цепкую или с большим сопротивлением качению. Или уменьшить количество слоев каркаса – это ухудшит устойчивость к ударам, однако снизит цену еще на пару долларов или евро. Или использовать более дешевые материалы для корда – шина будет сильнее греться и так же оказывать большее сопротивление при вращении. Наконец, для "переименованных" шин дешевой марки могут использовать старые, изношенные формы, после которых колесо хуже балансируется и грешит малозаметными недостатками протектора.

Технологии производства дорогих и бюджетных шин принципиально не отличаются. Различия обычно – в свойствах материалов и количестве деталей.

Собственно, что касается дочерних марок от мировых брендов, один безусловный плюс у них есть: какими бы дешевыми ни были эти бюджетные шины, с ними у вас будет наименьшая возможность нарваться на откровенный брак или конструкторский просчет.



Рекомендация Авто24

В любом случае не следует покупать резину марки, о которой вы никогда не слышали, которая ни разу не попадала в сравнительные тесты. И имейте в виду: самая низкая цена не может быть безусловным сигналом низкого качества – на нашей памяти есть несколько недешевых импортных шин, которые проигрывали на тестах заметно более дешевым отечественным аналогам.

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