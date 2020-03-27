Незважаючи на об'єктивні труднощі, пов'язані з епідемією COVID-19, мережа шинних центрів Vianor продовжує роботу і гарантує клієнтам звичний якісний сервіс.

У компанії розуміють, що з зупинкою громадського транспорту автомобіль для багатьох стає безальтернативним засобом пересування, і в цих умовах справність техніки стає дуже важливою.

Клієнт Vianor може в одному місці отримати цілий спектр послуг для свого автомобіля.

обслуговування кондиціонера

обслуговування акумулятора і гальмівної системи

діагностика ходової

регулювання кутів розвалу-сходження

заміна мастила і фільтрів

ремонт вихлопної системи.

До речі: СТО під час карантину працюють

Таким чином, клієнт має можливість вирішити свої проблеми без тривалих роз'їздів по декількох СТО, що дуже важливо в період карантину.

Попит на послуги шинних центрів Vianor традиційно зростає в період сезонної заміни шин, однак хотілося б підкреслити, що одним шиномонтажем список послуг не обмежується.

Тут завжди готові прийняти автовласників з пошкодженими шинами - фахівці діагностують проблему і, якщо можливо, запропонують відремонтувати. Якщо ж пошкодження занадто серйозне, або ж шина зношена – клієнт на місці може купити новий комплект.

У шинних центрах Vianor представлені шини Nokian Tyres для легкових і комерційних автомобілів. Літня лінійка легкових шин Nokian Tyres складається з моделі для невеликих авто Nokian Hakka Green 2, "королеви мокрих доріг" Nokian Hakka Blue 2 і високошвидкісної шини для активних водіїв – Nokian Hakka Black 2. Останні дві шини існують також у версії SUV для позашляховиків і кросоверів – їх боковини стійкі до проколів і порізів завдяки надміцним волокнам арамиду в їх складі.

Крім того, для їзди по кам'янистому бездоріжжю створена надзвичайно міцна Nokian Rockproof, а для важких позашляховиків, пікапів, легкої комерційної техніки і їзди по асфальту і гравію – лінійка Nokian Rotiiva.

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На шини Nokian Tyres, куплені в шинних центрах Vianor, поширюється розширена Hakka-гарантія. Якщо шина пошкоджена в результаті наїзду на бордюр, порізу об гострі краї ями або випадково підвернувся цвях, вам відремонтують або замінять її безкоштовно. Розширена гарантія – це спокій водія в разі непередбачених ситуацій, які можуть виникнути на дорозі.

Ще однією важливою перевагою обслуговування у Vianor є Hakka-готель: після шиномонтажу клієнт може залишити несезонний комплект прямо в шинному центрі, де шини будуть зберігатися аж до настання наступного сезону на спеціальному складі з дотриманням всіх необхідних умов.

Довідка про компанію:

Nokian Tyres розробляє і виробляє шини преміум-класу для людей, які цінують безпеку і стабільність. Натхненні нашим скандинавським спадщиною, ми створюємо інноваційні продукти для легкових, вантажних автомобілів і важкої техніки, які забезпечать вам спокій в будь-яких умовах водіння. Наша мережа шинних центрів Vianor спеціалізується на сервісному обслуговуванні автомобілів і сервісі шин. У 2019 чистий обсяг продажів компанії склав 1,6 мільярда євро, число працівників – близько 4700 чоловік. Акції Nokian Tyres котируються на фондовій біржі Nasdaq в Гельсінкі.

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