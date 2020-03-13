Скандинавський виробник шин преміум-класу Nokian Tyres презентує нову високошвидкісну зимову шину, створену з урахуванням особливостей клімату Центральної Європи.

Нова Nokian Snowproof P – це сучасне поєднання високошвидкісного керування та надійного зчеплення як під час раптових маневрів на шосе, так і під час руху по сльоті. Нова концепція Alpine Performance компанії Nokian Tyres забезпечує високий рівень безпеки щоденних поїздок, удосконалену тягу, коротший гальмівний шлях та підвищену передбачуваність при проходженні поворотів.

Відповідно до опитування споживачів Nokian Tyres, майже 60% водіїв у Центральній Європі вважають правильно підібрані зимові шини найважливішим засобом автомобільної безпеки під час зимового періоду. Близько 70% респондентів обрали зчеплення та керованість шини в умовах зими найважливішими характеристиками. До трійки найцінніших якостей увійшла також безпека в екстремальних ситуаціях, зокрема на засніжених дорогах, а також рівень зчеплення шин на слизькому покритті. Власники автомобілів преміум класу особливо відмітили важливість зчеплення на сухих дорогах, точність керованості на високих швидкостях та комфорт водіння*.

- Безпека та збалансовані властивості водіння завжди є головними принципами нашої філософії розвитку. Наша місія – зробити ваші щоденні зимові поїздки безпечними та передбачуваними. Розробляючи нашу високошвидкісну зимову шину, ми приділили особливу увагу покращенню зчеплення на засніжених та мокрих дорогах, – каже Марко Рантонен, менеджер з розвитку компанії Nokian Tyres.

Поява нової UHP зимової шини – це природнє продовження асортименту зимових шин Nokian Tyres для ринку Центральної Європи. Nokian Snowproof P пропонується з індексами швидкості H (210 км/год), V (240 км/год) та W (270 км/год), а широкий асортимент розмірів включає 55 варіантів у розмірах від 17 до 21 дюйми. Нова Nokian Snowproof P буде доступна для споживачів з осені 2020 року. Універсальний асортимент зимових шин Nokian Tyres для легкових автомобілів та позашляховиків також включає Nokian Snowproof, Nokian WR D4 та Nokian WR SUV 4. Шини представлені майже у 200 розмірах.

Шина Nokian Snowproof P розроблена компанією Nokian Tyres, найпівнічнішим виробником шин у світі та винахідником зимових шин. Компанія має понад сто патентів у сфері зимової безпеки на дорогах та є одним зі світових лідерів сталого розвитку.

Alpine Performance – точна керованість та покращене зимове зчеплення

Несподівані зміни погоди взимку – це явище, притаманне усій Європі. Все більш звичними стають крайнощі – від м’якої та теплої зими до несподіваних снігопадів та крижаних дощів. За ніч поверхня може стати дуже підступною, коли вода та сльота замерзають, роблячи дороги слизькими та небезпечними.

Хоча погода може бути непередбачуваною, шини повинні залишатися прогнозованими за будь-яких умов. Нова концепція Alpine Performance, яка використовується в Nokian Snowproof P, забезпечує виняткову комбінацію надійного зчеплення на зимових дорогах, роблячи при цьому водіння збалансованим та передбачуваним. Ця концепція складається з оптимізованого малюнка протектора у поєднанні з щільною сіткою ламелів та новою гумовою сумішшю Alpine Performance.

Найбільшою зміною у порівнянні з попередньою моделлю Nokian WR A4 можна назвати малюнок протектора. Відмова від асиметричного малюнка протектора на користь спрямованого та симетричного забезпечила передбачувану та контрольовану поведінку шини за будь-яких умов та підвищила її загальний рівень безпеки.

Новий малюнок протектора зі спеціально розробленими поздовжніми та бічними канавками дозволяє максимально збільшити пляму контакту шини з дорогою, покращуючи зчеплення та точність кермування. Оптимізована пляма контакту з дорогою забезпечує рівномірний знос шини, тоді як матрична підтримка блоків протектора (Tread Block Support Matrix) гарантує логічне та передбачуване управління. Шина забезпечує стабільне відчуття дороги та швидку реакцію керма і на високих швидкостях, і у складних зимових умовах.

- Зміна смуги руху на сльотавому шосе або спроба влитися у жвавий потік на заледенілому перехресті може стати непростим завданням. Відповідно до філософії розвитку нашого продукту, нові шини Nokian Snowproof P максимізують безпеку за будь-яких дорожніх умов та залишаються контрольованими та надійними навіть за мінімального зчеплення з дорогою. Наша нова концепція Alpine Performance спеціально розроблена для збалансованого водіння на сухих автобанах, сльотавих міських вулицях та засніжених гірських дорогах. Вона забезпечує настільки необхідне зчеплення та контроль для енергійного водіння за усього різноманіття зимових умов, – пояснює Рантонен.

Безпека під час сльоти

Шини Nokian Snowproof P створені для ефективної роботи у широкому діапазоні зимових умов – на мокрих, сльотавих та сніжних дорогах. Сльота – один з найскладніших елементів зими, особливо між смугами руху на жвавій автомагістралі. Розроблений для боротьби з небезпечним ковзанням на сльоті, новий малюнок протектора має щільне ламелювання та поєднані канавки, що ефективно позбавляються сльоти та води у зоні контакту шини з дорогою. Відполіровані канавки також прискорюють відведення води та до того ж надають шині гарного стильного вигляду.

Нова гумова суміш Alpine Performance створена для роботи в широкому діапазоні температур та ще більшого покращення властивостей шини на мокрому покритті. Вона забезпечує Nokian Snowproof P стабільні показники як у холодні зимові дні, так і за більш м’яких погодних умов. Новий склад гумової суміші протектора покращує зчеплення на мокрій дорозі без втрати зимових властивостей шини. Завдяки покращеному дизайну протектора та новому складу гумової суміші спортивні шини Nokian Snowproof P мають низький опір коченню та відмінну зносостійкість за різних умов.

Багатогранні “снігові кігті” (Snow Claws) між блоками протектора і в плечовій зоні забезпечують збалансоване зчеплення на льоду та снігу, особливо під час гальмування та прискорення. Підсилювачі гальмування та прискорення (Brake and Acceleration Boosters) на блоках протектора покращують поздовжнє зчеплення.



Всебічне тестування для надзвичайної безпеки за будь-яких умов

Надійне зчеплення шин Nokian Snowproof P на снігу та сльотавому покритті є результатом понад чотирьох років розробки. Дослідження свідчать, що сльота є одним з найбільш небезпечних та підступних елементів зими. Поєднання талого снігу, водяної подушки на поверхні дороги та, нерідко, льоду є небезпечним навіть для досвідченого водія. Унікальний метод тестування на слешпленінг, доступний на тестовому полігоні Nokia Tyres, дозволив впродовж тривалого часу працювати над покращенням цих характеристик.

Малюнок протектора, структура шини та гумова суміш втілюють сучасний фінський досвід у створенні шин. Це – результат тисяч годин комп’ютерного моделювання, лабораторних порівнянь та унікальних випробувань у різноманітних умовах. Розробка включала тестування в арктичних умовах Лапландії на власному тестовому полігоні Nokian Tyres – “Білому пеклі” (White Hell) в Івало, Фінляндія. Окрім царства льоду та снігу, властивості нових шин на мокрих та сухих дорогах доводилися до найкращих показників на кількох тестових полігонах у Центральній Європі, зокрема у Німеччині, Австрії та Іспанії.

Nokian Tyres із задоволенням продовжує роботу з дворазовим чемпіоном Формули 1 Мікою Хаккіненом.

- Його знання та досвід вперше були застосовані під час роботи над шиною для легкових автомобілів Nokian Powerproof. Згодом ми разом працювали над Nokian Powerproof SUV, а тепер наші команди розробників продовжують співпрацю при розробці зимової шини Nokian Snowproof P, – пояснив Марко Рантонен.

Хаккінен вважає, що шини Nokian Snowproof P - ідеальне поєднання висококласної ефективності та комфортного водіння. Понад усе він цінує безпеку та легкість повсякденного водіння.

- Шина надійно працює на слизькій дорозі – як на високих, так і на низьких швидкостях. Можна насолоджуватися точною та легкою керованістю навіть в екстремальних випадках. Які б зимові умови не були на вашому шляху, шини Nokian Snowproof P забезпечать вам впевненість за кермом, що у свою чергу є запорукою безпечного та плавного водіння, – каже Хаккінен.

● Стабільні характеристики та першокласне зимове зчеплення

● Надійне та точне управління на високій швидкості

● Низький опір коченню економить пальне та береже довкілля



Основні інновації:



Концепція Alpine Performance. Відмінне зимове зчеплення та надійне управління. Оптимізований малюнок протектора дозволяє максимізувати пляму контакту шини з дорогою, покращуючи зчеплення, забезпечуючи передбачувану та точну керованість. Спеціально розроблені ламелі забезпечують відмінне поздовжнє та бічне зчеплення, покращений рівень безпеки та контрольованості траєкторії автомобіля. Гумова суміш Alpine Performance має чудові характеристики у широкому діапазоні температур – як за холодних зимових умов, так і за м’якших погодних умов. Новий склад суміші для протектора покращує зчеплення на мокрих дорогах без жодної шкоди для зимових властивостей шини. Низький опір коченню призводить до менших витрат пального та зниження негативного впливу на довкілля.

“Снігові кігті” (Snow Claws): збалансоване зчеплення на льоду та снігу. Снігові кігті забезпечують ефективне зчеплення з поверхнею, зокрема під час їзди м’яким снігом під час

гальмування та прискорення.

Підсилювачі гальмування та прискорення (Brake and Acceleration Boosters): розроблені для покращення зчеплення на снігу. Гострий пилкоподібний дизайн підсилювачів покращує поздовжнє зчеплення, що особливо важливо для гальмування та прискорення.

Спеціально розроблені канавки для подолання аквапланування та ковзання по сльотавій поверхні. Канавки прискорюють відведення води та сльоти, ефективно акумулюючи та швидко відводячи її від поверхні контакту. Поліровані канавки також прискорюють відведення води, додатково допомагаючи водіям під час дощу.

Матрична підтримка блоків протектора (Tread Block Support Matrix) забезпечує логічну та передбачувану керованість автомобілем. Шина залишається стабільною та легко контрольованою на високих швидкостях та в складних зимових умовах.



* Огляд зимових шин в 2019 році. Дані засновані на онлайн-опитуванні, проведеному компанією Nokian Tyres в грудні 2018 року і січні 2019 року у співпраці з дослідницькою компанією YouGov. Опитування проводилося в п'яти країнах (Німеччина, Франція, Італія, Польща та Чехія) з вибіркою 500-2000 респондентів з кожної країни.

Довідка про компанію:

Nokian Tyres розробляє та виробляє шини преміум-класу для людей, які цінують безпеку та стабільність. Натхненні нашою скандинавською спадщиною, ми створюємо інноваційні продукти для легкових, вантажних автомобілів і важкої техніки, які забезпечать вам спокій за будь-яких умов. Наша мережа шинних центрів Vianor спеціалізується на сервісному обслуговуванні автомобілів і сервісі шин. У 2019 році чистий обсяг продажів компанії склав 1,6 мільярди євро, а чисельність працівників – близько 4700 чоловік. Акції Nokian Tyres котируються на фондовій біржі Nasdaq в Гельсінкі.

Детальну інформацію про компанію Nokian Tyres та шини Nokian ви знайдете на сайті www.nokiantyres.ua, а також читайте наші новини на наших сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram.