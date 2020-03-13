Скандинавский производитель шин премиум-класса Nokian Tyres представляет новую высокоскоростную зимнюю шину, созданную для климатических условий Центральной Европы.

Новая Nokian Snowproof P – это современное сочетание высокоскоростной управляемости и надежного сцепления как при внезапных маневрах на шоссе, так и в движении по слякоти. Новая концепция Alpine Performance компании Nokian Tyres обеспечивает первоклассную безопасность во время ежедневного вождения, улучшенную реализацию тяги, меньший тормозной путь и предсказуемость на поворотах.

Согласно опросу потребителей Nokian Tyres, почти 60% водителей в Центральной Европе считают правильно подобранные зимние шины важнейшим фактором для обеспечения безопасности автомобилей в зимние месяцы. Почти 70% респондентов отметили, что сцепление и управляемость шины в зимних условиях являются наиболее ценными характеристиками. Кроме того, в тройку предпочтений вошли пожелания по безопасности в экстремальных ситуациях (прежде всего на заснеженных дорогах) и обеспечение сцепления шины с мокрым асфальтом. В то же время, от езды по сухим дорогам автовладельцы ожидают точную реакцию руля, предсказуемую управляемость на высоких скоростях и комфорт вождения.*

– Безопасность и сбалансированные характеристики вождения – это, несомненно, основной принцип нашей философии развития. Наша миссия – сделать ваши ежедневные зимние поездки предсказуемыми и безопасными. При разработке новой зимней скоростной шины мы уделили особое внимание улучшению сцепления с асфальтом на заснеженных и мокрых дорогах, – говорит Марко Рантонен, менеджер по развитию Nokian Tyres.

Появление новой UHP зимней шины – это естественное продолжение ассортимента зимних шин Nokian Tyres на рынке Центральной Европы. Nokian Snowproof P предлагается со скоростными индексами H (210 км / ч), V (240 км / ч) и W (270 км / ч), а широкий ряд типоразмеров охватывает 55 вариантов – от 17 до 21 дюйма. Новая Nokian Snowproof P будет доступна для потребителей с осени 2020 года. Универсальный ассортимент зимних шин Nokian Tyres для легковых автомобилей и внедорожников также включает в себя Nokian Snowproof, Nokian WR D4 и Nokian WR SUV 4. Шины представлены в почти 200 типоразмерах.

Шина Nokian Snowproof P разработана компанией Nokian Tyres, самым северным производителем шин в мире и изобретателем зимних шин. Компания владеет более сотней патентов в области безопасности на дороге в зимних условиях и является одним из мировых лидеров по устойчивому развитию.

Alpine Performance – точная управляемость и улучшенное зимнее сцепление

Неожиданные перемены зимней погоды актуальны для всей Европы. Крайности становятся все более привычными, начиная от мягкой и теплой зимы до резких снегопадов и ледяных дождей. Дорожные условия могут стать опасными в одночасье, поскольку вода и слякоть очень быстро делают дороги скользкими.

И если погода может быть сколь угодно непредсказуемой, шины должны оставаться прогнозируемыми в любой ситуации. Новая концепция Alpine Performance, используемая в шине Nokian Snowproof P, обеспечивает исключительную комбинацию надежного сцепления на зимних дорогах, предоставляя при этом предсказуемость реакций и комфорт вождения. Концепция включает в себя оптимизированный рисунок протектора в сочетании с густой сеткой ламелей и новой резиновой смесью Alpine Performance.



Наибольшее изменение по сравнению с предыдущей моделью Nokian WR A4 можно увидеть в рисунке протектора. Переход от асимметричного рисунка к направленному и симметричному обеспечивает предсказуемое и контролируемое поведение автомобиля в любых условиях, повышая таким образом общий уровень безопасности шины.

Новый рисунок протектора со специально разработанными боковыми и продольными канавками позволяет шине максимально увеличить пятно контакта с дорогой, улучшая сцепление и повышая точность рулевого управления. Оптимизированное пятно контакта обеспечивает равномерный износ шины, а новая матричная поддержка блоков протектора (Block Support Matrix) гарантирует предсказуемость поведения автомобиля. Шина обеспечивает стабильное ощущение дороги и быструю реакцию руля на высоких скоростях и в сложных зимних условиях.

– Смена полосы на шоссе или попытка влиться в оживленный поток на обледенелом перекрестке может вызвать трудности. В соответствии с нашей философией разработки продуктов, главный приоритет новой шины Nokian Snowproof P – максимальная безопасность и надежность даже в условиях ограниченного сцепления с дорогой. Новая концепция Alpine Performance разработана, чтобы обеспечить сбалансированную управляемость на сухих автобанах, в слякоти городских улиц и на заснеженных горных дорогах. Она предоставляет столь необходимое сцепление и контроль для энергичного вождения во всем разнообразии зимних условий, – объясняет Рантонен.

Безопасность на слякоти

Nokian Snowproof P создана для эффективной работы в широком диапазоне зимних условий – на мокрых, заснеженных дорогах и на слякоти. Слякоть – один из самых сложных элементов зимы, особенно между полосами на оживленной автомагистрали. Предназначенный для предотвращения скольжения на слякоти, новый протектор имеет густую сеть ламелей и соединенные канавки, которые эффективно удаляют воду и слякоть из пятна контакта с дорогой. Отполированные канавки также ускоряют удаление воды, к тому же делают шину визуально привлекательнее.

Новая резиновая смесь Alpine Performance предназначена для работы в широком диапазоне температур и дальнейшего улучшения свойств шины на мокром покрытии. Она обеспечивает Nokian Snowproof P стабильные характеристики как в холодные зимние дни, так и при сравнительно высоких температурах. Новый состав резиновой смеси увеличивает сцепление на мокрой дороге, не теряя в качествах холодной зимой. Благодаря улучшенному дизайну протектора и составу резиновой смеси Nokian Snowproof P имеет низкое сопротивление качению, а также отличную износостойкость в различных условиях.

Многогранные снежные когти между блоками протектора и в плечевой области обеспечивают сбалансированное сцепление на льду и в снегу, особенно при торможении и ускорении. Усилители торможения и ускорения на блоках протектора улучшают продольное сцепление.

Тщательное тестирование для безопасности в любых условиях

Высокие характеристики сцепления шины Nokian Snowproof P на снегу и слякоти стали результатом более четырех лет разработки. Исследования показывают, что слякоть – один из самых коварных и опасных факторов зимы. Сочетание тающего снега, водяной подушки на поверхности дороги и, зачастую, льда представляет угрозу даже для опытного водителя. Уникальный метод тестирования шин на слэшпленинг, доступный на тестовом полигоне Nokian Tyres, позволил в течение длительного времени работать над улучшением этих характеристик.

Рисунок протектора, конструкция шины и резиновая смесь воплощают современный финский опыт в создании шин. Для его реализации в конечном продукте потребовались тысячи часов компьютерного моделирования, лабораторных сравнений и уникальных испытаний в различных условиях. Разработка включала испытания в суровой Лапландии, на собственном тестовом полигоне Nokian Tyres – “Белом аду” в Ивало, Финляндия. Помимо царства льда и снега, характеристики шины Nokian Showproof P на мокрой и сухой дороге доводились до наилучших показателей на нескольких испытательных треках в Германии, Австрии и Испании.

Nokian Tyres с удовольствием продолжает сотрудничество с двукратным чемпионом Формулы 1 Микой Хаккиненом.

– Его опыт в тестировании шин был впервые применен к нашей шине для легковых автомобилей Nokian Powerproof, затем мы вместе работали над Nokian Powerproof SUV, а теперь наши команды разработчиков продолжают сотрудничество при разработке зимней шины Nokian Snowproof P, – объясняет Марко Рантонен.

Хаккинен считает новинку Nokian Snowproof P идеальным сочетанием высокоскоростной производительности и комфортного вождения. Прежде всего, он ценит безопасность и легкость ежедневной эксплуатации.

– Шина надежно держит дорогу на скользкой поверхности – как на высоких, так и на низких скоростях. Вы можете наслаждаться точной и легкой управляемостью даже в экстремальных случаях. С какими бы зимними условиями вы не столкнулись, Nokian Snowproof P дает вам уверенность за рулем, что, в свою очередь, обеспечивает безопасность и плавность вождения, – говорит Хаккинен.

• Стабильные характеристики и первоклассное зимнее сцепление

• Надежное и точное управление на высокой скорости

• Низкое сопротивление качению экономит топливо и сохраняет окружающую среду

Основные инновации:

Концепция Alpine Performance. Отличное зимнее сцепление и надежная управляемость. Оптимизированный рисунок протектора позволяет максимально увеличить пятно контакта между шиной и дорогой, улучшая сцепление, обеспечивая предсказуемую и точную управляемость. Специально разработанные ламели обеспечивают отличное боковое и продольное сцепление, безопасность и предсказуемость траектории автомобиля. Резиновая смесь Alpine Performance имеет отличные характеристики в широком диапазоне температур – как в холодные зимние дни, так и в более мягкую погоду. Новый состав резиновой смеси усиливает сцепление с мокрой дорогой без ущерба для характеристик при низких температурах. Низкий уровень сопротивления качению обеспечивает экономию топлива и снижает влияние на окружающую среду.

Снежные когти (Snow Claws): сбалансированное сцепление на льду и снегу. Снежные когти эффективно цепляются за дорогу при движении по мягкому снегу, обеспечивая превосходное сцепление при торможении и ускорении.

Усилители торможения и ускорения: разработаны для улучшения сцепления на снегу. Острый, пилообразный рисунок усилителей улучшает продольное сцепление, необходимое для торможения и ускорения.

Специально разработанные канавки для сопротивления аквапланированию и слэшпленингу. Канавки ускоряют удаление слякоти и воды благодаря её эффективному аккумулированию и отводу с пятна контакта шины с дорогой. Полированные канавки также ускоряют отвод воды, обеспечивая дополнительную безопасность.

Матричная поддержка блоков протектора (Tread Block Support Matrix) обеспечивает логичную и предсказуемую управляемость. Шина остается стабильной в управлении на высоких скоростях и в сложных зимних условиях.





* Обзор зимних шин в 2019 году. Данные основаны на онлайн-опросе, проведенном компанией Nokian Tyres в декабре 2018 года и январе 2019 года в сотрудничестве с исследовательской компанией YouGov. Опрос проводился в пяти странах (Германия, Франция, Италия, Польша и Чехия) с выборкой 500-2000 респондентов из каждой страны.

Справка о компании:

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины премиум-класса для людей, которые ценят безопасность и стабильность. Вдохновленные нашим скандинавским наследием, мы создаем инновационные продукты для легковых, грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые обеспечат вам спокойствие в любых условиях вождения. Наша сеть шинных центров Vianor специализируется на сервисном обслуживании автомобилей и сервисе шин. В 2019 году чистый объем продаж компании составил 1,6 миллиарда евро, число работников – около 4700 человек. Акции Nokian Tyres котируются на фондовой бирже Nasdaq в Хельсинки.

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