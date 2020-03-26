Кабмін розширив перелік магазинів і установ, яким дозволено працювати під час карантину.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів, прийнятому 25 березня.

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Зокрема, обмеження не торкнутися:

Торгівлі продуктами, паливом, засобами гігієни, ліками, ветпрепаратами, кормами, агрохімікатами, насінням, посадковим матеріалом, засобами зв'язку.

Банківських і страхових установ, медичної та ветеринарної практики, АЗС, СТО, установ по ремонту техніки та побутових виробів, всіх видів пошти.

Громадське харчування може працювати тільки для адресної доставки.

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