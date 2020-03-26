Кабмин расширил перечень магазинов и учреждений, которым разрешено работать во время карантина.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, принятом 25 марта.

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В частности, ограничения не коснутся:

Торговли продуктами, топливом, средствами гигиены, лекарствами, ветпрепаратами, кормами, агрохимикатами, семенами, посадочным материалом, средствами связи.

Банковских и страховых учреждений, медицинской и ветеринарной практики, АЗС, СТО, учреждений по ремонту техники и бытовых изделий, всех видов почты.

Общепит может работать только для адресной доставки.

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