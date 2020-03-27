Несмотря на объективные трудности, связанные с эпидемией COVID-19, сеть шинных центров Vianor продолжает работу и гарантирует клиентам привычный качественный сервис.

В компании отдают отчет, что с остановкой общественного транспорта автомобиль для многих становится безальтернативным средством передвижения, и в этих условиях исправность техники становится очень важной.

Клиент Vianor может в одном месте получить целый спектр услуг для своего автомобиля.

обслуживание кондиционера

обслуживание аккумулятора и тормозной системы

диагностика ходовой

регулировка углов развала-схождения

замена масла и фильтров

ремонт выхлопной системы.

Кстати: СТО во время карантина работают!

Таким образом, клиент имеет возможность решить свои проблемы без длительных разъездов по нескольким СТО, что очень важно в период карантина.

Спрос на услуги шинных центров Vianor традиционно возрастает в период сезонной замены шин, однако хотелось бы подчеркнуть, что одним шиномонтажом список услуг не ограничивается.

Здесь всегда готовы принять автовладельцев с поврежденными шинами – специалисты диагностируют проблему и, если возможно, предложат отремонтировать. Если же повреждение слишком серьезное, или же шина изношена – клиент на месте может купить новый комплект.

В шинных центрах Vianor представлены шины Nokian Tyres для легковых и коммерческих автомобилей. Летняя линейка легковых шин Nokian Tyres состоит из модели для небольших авто Nokian Hakka Green 2, "королевы мокрых дорог" Nokian Hakka Blue 2 и высокоскоростной шины для активных водителей – Nokian Hakka Black 2. Последние две шины существуют также в версии SUV для внедорожников и кроссоверов – их боковины устойчивы к проколам и порезам благодаря сверхпрочным волокнам арамида в составе.

Кроме того, для езды по каменистому бездорожью создана чрезвычайно прочная Nokian Rockproof, а для тяжелых внедорожников, пикапов, легкой коммерческой техники и езды по асфальту и гравию – линейка Nokian Rotiiva.

Читайте также: независимый тест летних шин 205/55 R16

На шины Nokian Tyres, купленные в шинных центрах VIANOR, распространяется расширенная Hakka-гарантия. Если шина повреждена в результате наезда на бордюр, пореза об острые края ямы или случайно подвернулся гвоздь, вам отремонтируют или заменят ее бесплатно. Расширенная гарантия – это спокойствие водителя в случае непредвиденных ситуаций, которые могут возникнуть на дороге.

Еще одним важным преимуществом обслуживания в Vianor является Hakka-отель: после шиномонтажа клиент может оставить несезонный комплект прямо в шинном центре, где шины будут храниться до наступления следующего сезона на специальном складе с соблюдением всех необходимых условий.

Справка о компании:

Nokian Tyres разрабатывает и производит шины премиум-класса для людей, которые ценят безопасность и стабильность. Вдохновленные нашим скандинавским наследием, мы создаем инновационные продукты для легковых, грузовых автомобилей и тяжелой техники, которые обеспечат вам спокойствие в любых условиях вождения. Наша сеть шинных центров Vianor специализируется на сервисном обслуживании автомобилей и сервисе шин. В 2019 году чистый объем продаж компании составил 1,6 миллиарда евро, число сотрудников – около 4700 человек. Акции Nokian Tyres котируются на фондовой бирже Nasdaq в Хельсинки.

Напомним, что на следующую зиму Nokian Tyres выпустила шины для европейских условий