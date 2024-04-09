12:00, 9 квітня 0

Звичайний автовласник не може самостійно випробувати кілька комплектів шин. Тому при виборі шин для свого авто краще орієнтуватись на незалежні тесті фахівців у цій галузі.

У світі існує чимало компаній, які проводять незалежні тести шин. Кожна з них використовує свої методи та алгоритм порівняння, тому результати можуть відрізнятись.

Втім, основні параметри, які впливають на безпеку, у більшості тестів схожі, тому й лідери випробувань часто бувають однаковими. Зокрема, у тестах літніх шин останніх років моделі Continental PremiumContact 7 та Continental SportContact 7 показали найкращі результати.

Також цікаво Чи справді прийшла пора використовувати всесезонні шини

Німецькі автовидання

Найкращий результат у тестах літніх шин показала модель Continental PremiumContact 7. Ця гума перемогла майже у всіх тестах, проведених автомобільними асоціаціями та журналами: 15 із 16 видань поставили її на перше місце.

Автомобільні асоціації, такі як німецькі ADAC і ACE, і автомобільні видання AutoBild, AutoBild Reisemobil, «Autozeitung», Аuto motor und sport і Sportauto, отримали ідентичні результати випробувань. Модель PremiumContact 7 від Continental у всіх названих виданнях стала переможцем.

Тест від ADAC

Модель PremiumContact 7 продемонструвала значно коротший, ніж конкуренти, гальмівний шлях на мокрому та сухому асфальті. Окрім цього, ADAC високо оцінила шину з точки зору впливу на навколишнє середовище завдяки великому пробігу та стійкості до стирання.

AutoBild sportscars (випуск 4/24) поставив SportContact 7 на перше місце з найвищою відзнакою «зразково». Шина впевнено пройшла порівняльні тести на тестовому автомобілі AMG, що спонукало журнал описати її як «переконливу суперспортивну шину, яка майже не проявила недоліків» і похвалити її «динамічну керованість на мокрій і сухій дорозі, відмінний баланс, короткий гальмівний шлях і хороші запаси аквапланування».

Під час тестування на швидкості 100 км/год на мокрому асфальті шина Continental показала гальмівний шлях у 49,2 метра – на цілих 19,1 метра краще, ніж в останньої шини в рейтингу.

Аuto motor und sport

Continental PremiumContact 7 посіла перше місце в тесті літніх шин німецького автомобільного журналу Аuto, motor und spor (випуск 7/24) з оцінкою «Видатна». Шина перемогла сім інших моделей у розмірі 235/55 R 18 на тестовому автомобілі Seat Tarraco. «Чудове зчеплення на мокрій дорозі, безпечне під час аквапланування. Міцне зчеплення на сухих поворотах, точне та надійне. Хороший комфорт при катанні», – підсумували експерти.

Шина Continental довела свої переваги, особливо в випробуваннях безпеки на мокрій і сухій дорозі: із загальних 12 тестів на обох поверхнях вона отримала вісім з максимальною оцінкою 10 балів. У загальній оцінці гальмування, керованості, аквапланування, курсової стійкості, реагування на кермо та комфорт шина отримала 9,7 з 10 на мокрій дорозі та 9,8 на сухій дорозі.

Різниця між PremiumContact 7 і продуктом, який зайняв останнє місце в тесті, була особливо очевидною в результатах гальмівного шляху на мокрій дорозі. У той час як Seat Tarraco з шинами Continental зупинився за 28 метрів зі швидкості 80 км/год, останньому продукту, серед тих що брали участь у тесті, для зупинки знадобився понад 31 метр.

До речі дивіться відео про тестування літніх шин

Auto Zeitung

У своєму останньому тесті літніх шин редактори німецького автомобільного журналу Auto Zeitung назвали Continental PremiumContact 7 «яскравим переможцем» (випуск 7/24). Продукт отримав найвищий бал у тестах водіння як на мокрій, так і на сухій дорозі. Експерти Auto Zeitung протестували дев'ять шин розміром 225/45 R 17 на BMW 120i, перевіривши загалом 13 критеріїв. У тесті брали участь продукти європейських, азійських та американських брендів шин.

PremiumContact 7 посів перше місце завдяки своїм безпечним характеристикам керування як на мокрій, так і на сухій дорозі. Шина досягла найкоротшого гальмівного шляху на обох поверхнях і її гальмівний шлях був на 5,1 метра меншим від шини з найгіршою ефективністю в тесті гальмування на мокрій дорозі. У своєму підсумку редактори підкреслили «чудову продуктивність за будь-яких умов», яку забезпечує PremiumContact 7. Безпека та комфорт цієї шини «поза сумнівом».

Скандинавські тести

Continental PremiumContact 7 перемогла в останньому тестуванні літніх шин, проведеному шведським журналом Vi Bilägare. Журнали Motor (Норвегія) і Tuulilasi (Фінляндія) підтвердили результати випробувань. У порівняння увійшли десять літніх шин від виробників різної цінової категорії в розмірі 215/55 R17. Окрім преміальних брендів, призначених для повсякденного використання, у порівняння також увійшли дешевші альтернативи та шини, призначені для цілорічної експлуатації.

Бали нараховувалися за такі показники, як гальмування, зчеплення на поворотах та керованість на мокрій дорозі, аквапланування та зчеплення на поворотах, гальмування та керованість на сухих поверхнях, а також витрата пального, шум і комфорт. Випробування проводилися у жовтні в сонячній Іспанії, а в якості тестових автомобілів використовувалися Škoda Karoq 1.5 TSI і Škoda Superb 2.0 TDI.

Continental PremiumContact 7 виявився лідером у тесті. Експерти відзначили: «Це справжня спортивна шина з рівнем зчеплення, який відповідає своєму класу». Шина отримала особливу похвалу за найкоротший гальмівний шлях і найкраще зчеплення на поворотах як на сухій, так і на мокрій поверхні. Крім того, Continental «дає водієві впевненість у несподіваних дорожніх ситуаціях».

Європейський тест від ACE

Європейський автоклуб ACE опублікував останній тест літніх шин: переможцем тесту також стала Continental PremiumContact 7. Спільно з Австрійською асоціацією автомобілістів, мотоциклістів і велосипедистів (ARBÖ) і Німецькою технічною організацією експертів Інспекційного агентства «GTÜ» протестували десять моделей шин 225/45 R 17 на Opel Astra Sportstourer і Golf VII Variant.

Як «лідер у своєму класі» шина Continental показала найкоротший гальмівний шлях на сухих і мокрих дорогах, а з точки зору керованості вона вразила «хорошим зчепленням і дійсно хорошим і збалансованим керуванням», - сказано у висновку.

Найвища оцінка від Auto Bild

В останньому тесті, опублікованому німецьким спеціальним журналом Auto Bild (випуск 03.07.24), модель PremiumContact 7 від Continental отримала найвищу оцінку «Зразково». Їй вдалося досягти такого результату серед 54 інших моделей літніх шин. Літні шини розміром 205/55 R 16 тестували на VW Golf VIII.

У своїй остаточній оцінці редактори Auto Bild написали про PremiumContact 7: «Преміальний малюнок протектора зі зразковою ефективністю на мокрій і сухій дорозі, найкоротший гальмівний шлях на мокрій і сухій дорозі, хороший пробіг».

Порівняння на сухих і мокрих дорогах показує, наскільки великими є відмінності між гальмівними шляхами: у той час як Golf на шинах Continental при гальмуванні на швидкості 100 км/год на сухому асфальті зупиняється за 35 метрів, найгірший у тесті результат становив понад 42 метри. А на мокрій дорозі Auto Bild зафіксував різницю між найкращою і найгіршою моделлю шин у тесті на гальмування аж у 16 метрів.

Також цікаво Як і для чого тестують шини Continental перед виробництвом

Висновки

Купуючи літні шини від Continental, можна бути впевненим, що вони забезпечать найкращі показники безпеки комфорту та довговічності. Результати, отримані спеціалістами найавторитетніших автомобільних асоціацій та видань, ще раз це підтверджують.

PremiumContact 7 від Continental доступна у різних розмірах від 16 до 21 дюйма в діаметрі, від 205 до 285 міліметрів завширшки та з профілем від 60 до 35 відсотків. Шина підходить для електромобілів, гібридів, а також автомобілів і позашляховиків з двигунами внутрішнього згоряння та має спеціальне маркування сумісності з електромобілями на боковині.