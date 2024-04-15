21:10, 15 квітня 0

Для електромобілів потрібні спеціальні шини, адже машини з електромоторами мають свою специфіку: вищу масу та більший крутний момент. Саме тому провідні виробники шин пропонують спеціальні комплекти для електрокарів.

Шини – це єдина запчастина, яка відповідає за безпосередній контакт автомобіля з дорогою. Саме від якісних та відповідних транспортному засобу шин залежить безпека та повна реалізація силового й безпекового потенціалу. Електромобілі відрізняються від машин з традиційними двигунами, тому для них розробляють спеціальні шини, здатні витримувати більше навантаження і відповідати більш жорстким умовам. Тож розповімо детально про усі відмінності таких шин. Розпочнемо зі списку вимог до них:

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Вага автомобіля

Електромобілі важать значно більше, ніж їх бензинові або дизельні побратими. Маса батареї сягає 400-500 кг. Більша вага значно збільшує вимоги до шин. Також варто розуміти, що у динаміці (наприклад при швидкісному повороті) ці додаткові кілограми перетворюються на тонни, а це значно збільшує навантаження на шину.

Отже, шини для електромобілів мають витримувати значно більше динамічне навантаження, тому й боковини шин мають бути міцнішими. Також збільшена вага грає свою роль при проходженні нерівностей дороги. Саме тому дуже важливим є використання спеціальних шин, особливо в умовах не надто гарних українських доріг.

Через важку батарею вага електромобілів більша, ніж у традиційних авто. Це спричиняє вищі вимоги до шин

Шини Continental, призначені для електромобілів, мають маркування EV на боковині. Використовувати такі шини на звичайних авто з традиційними двигунами можна, адже вони мають більший запас міцності, а ось навпаки – ставити на електромобіль шини без такого маркування – досить ризиковано.

Крутний момент

Електромобілі мають значно більший крутний момент, тому здатні дуже швидко прискорюватись. Вражаюча динаміка вкупі з великою вагою, також створює неабияке навантаження на шину. Аби безпечно використовувати потенціал динамічного електромобіля повною мірою, шини повинні витримувати величезні навантаження. Звісно, для «перетравлювання» більшого крутного моменту потрібна і більша зносостійкість.

Інший важливий аспект – рекуперація. Більшість електромобілів дозволяють водію їздити у режимі «однієї педалі»: при відпусканні педалі акселератора електромобіль уповільнюється, заряджаючи батарею. Виходить, що шина завжди знаходиться під навантаженням – або прискорюється, або гальмує. Це також посилює вимоги до зносостійкості шини.

Електродвигуни видають значний крутний момент у всьому діапазоні обертів. Це збільшує навантаження на шини

Шини Continental з маркуванням EV мають значно більший ресурс, адже вони розраховані на подібні навантаження. Використовуючи на електромобілі шини без відповідного маркування, міняти їх потрібно буде значно частіше, що виливається у додаткові витрати часу та коштів.

Опір коченню

Запас ходу електромобіля залежить, у тому числі від опору шини до кочення. Шини Continental з маркуванням EV за результатами усіх незалежних тестів мають найкращі показники. Знижений опір коченню робить експлуатацію електромобіля більш практичною, адже більший запас ходу завжди є перевагою.

Окрім того, низький опір коченню має позитивний вплив на екологію, адже для пересування електромобіля з такими шинами витрачається менше енергії.

До речі чи справді варто переходити на всесезонні шини

Акустичний комфорт

Електромобілі значно тихіші традиційних авто, саме тому шум від шин для них є дуже важливим показником. Шини Continental з маркуванням EV значно підвищують комфорт пересування на електромобілі, оскільки вони значно тихіші, ніж звичайні шини, які призначені для автомобілів з ДВЗ.

Маркування EV свідчить про придатність шини для використання на електромобілях і відповідність більш суворим нормам шуму, зносостійкості та міцності

Акустичний комфорт має особливо велике значення при дальніх поїздках. Він значною мірою впливає на стан водія – монотонний гул призводить до швидкої втоми, яка своєю чергою призводить до зниження швидкості реакції. Відповідно, тихіші шини за таких умов є безпечнішими.

Висновки

Вся лінійка шин Continental з 2023 року позначена значком EV “для електромобілів”. Такі шини дають низку переваг, які актуальні саме для електромобілів. Водночас використання на електромобілі звичайних шин, без відповідного маркування, несе в собі певні ризики.

Ще у 1993 році виробник шин представив ContiEcoContact – першу лінійку шин, розроблену спеціально для енергоефективності. З того часу усі розробки шин Continental зосереджені на низькому опорі коченню, низькому шумі кочення та великому пробігу без шкоди чи обмеження безпеки. У своїй розробці шин Continental також враховує більшу масу електромобілів, через наявність важкого акумулятора. Тому з 2021 року компанія також випускає шини для легкових автомобілів зі спеціальним індексом навантаження HL. Ці шини мають підвищену вантажність. У 2023 році Continental поставила шини на оригінальну комплектацію аж десятьом найбільшим виробникам повністю електричних транспортних засобів.