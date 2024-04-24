18:10, 24 квітня 0

Вимоги до шин, які використовуються на спорткарах, суттєво відрізняються від дорожніх. Але коли мова заходить про шини для спортивних автомобілів, які їздять на дорогах загального користування, то без високоефективних технологічних рішень у них не обійтись.

Активний драйв на потужному автомобілі вимагає надвисокого зчеплення з дорогою. Тому спортивні шини повинні добре тримати дорогу в екстремальних режимах, а також забезпечувати гарні показники зносостійкості та міцності. При цьому комфорт, економічність і довговічність мають бути не гіршими, аніж у звичайних шин. Саме такий продукт, який здатен задовольнити усім цим вимогам, розробила компанія Continental під назвою SportContact 7.

Реалізація потужності

Нові шини Continental SportContact 7 призначені для дуже потужних автомобілів, які однаково добре зарекомендували себе як на спортивних автоперегонах, так і на дорогах загального користування. При створенні цих високопродуктивних шин головною вимогою була безпека та еталонна керованість. Окрім цього, SportContact 7 здатні забезпечувати великі пробіги завдяки покращеним показникам ресурсу.

До речі які шини перемагають в незалежних тестуваннях

Велику роль грає і розмірна лінійка. На першому етапі виробництва вже було доступно 42 артикули розміром від 19 до 23 дюймів, а зараз асортимент продукції ще більше розширений. Це означає, що обрати Continental SportContact 7 можна до переважної більшості швидких та потужних автомобілів.

Секрети конструкції

Щоб краще триматись за дорогу, спортивні шини повинні максимально прилягати до поверхні дороги. Однак “сліки” ідеальні для сухої погоди, а от в дощ вони стають небезпечними. Щоб забезпечити добрі характеристики для всіх погодніх умов, конструктори Continental створили спеціальний дизайн протектора, який адаптується до сухих і мокрих доріг. Окрім того, гумова суміш BlackChili була точно адаптована до дизайну протектора для максимального зчеплення.

Кращі з кращих

Нове покоління SportContact від Continental має значно покращені показники порівняно з попередньою моделлю. На гоночному треку пробіг збільшився на 10 відсотків, а гальмівний шлях на мокрій дорозі скоротився на вісім відсотків. Новий SportContact також на шість відсотків кращий для сухого гальмування, а термін служби на 17 відсотків довший.

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Керованість і зчеплення як на мокрій, так і на сухій дорозі також покращені завдяки останнім технологічним досягненням. Під час розробки Continental зосереджувався на вдосконаленні всіх критеріїв ефективності, щоб поєднати максимальне задоволення від водіння з максимальною безпекою та екологічністю у сфері шин надвисокої продуктивності.

Для екстремально швидких

SportContact 7 розроблено для легкових автомобілів зі спортивним характером та навіть справжніх суперкарів. Різноманітність автомобілів, для яких варто застосовувати ці шини досить широка, включаючи Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, серію RS від Audi, спортивну серію M від BMW. Компактні автомобілі включають Ford Focus III RS і Mini Cooper S Clubman.

Також доступні відповідні розміри для Porsche 4 S GT, різних автомобілів Mercedes-AMG, Lamborghini та McLaren. Відповідні розміри SportContact 7 також заплановано для найшвидших автомобілів світу, таких як Brabus S 65 Rocket 900 Coupé.

Довідка Авто24

Компанія Continental заснована в 1871 році. У 2020 році обсяг продажів Continental склав 37,7 млрд євро. В 58 країнах світу працюють понад 235 000 співробітників компанії. Підрозділ шин має по всьому світу 24 виробничих і конструкторські локації.

Нагадаємо, що в українських умовах вже можна використовувати всесезонні шини.