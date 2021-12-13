Электрический хэтчбек дебютирует в следующем году.

Автомобиль впервые запечатлели без маскировочной пленки, причем с нескольких ракурсов, снаружи и внутри. Пользователь Instagram wilcoblok опубликовал удивительно подробные изображения Mini Cooper S следующего поколения.

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Передняя панель – лицо Мини – выглядит знакомо, а вот задняя часть совершенно новая. Внутри – минимализм и круглый экран мультимедийного комплекса, прозрачная панель там, где мы привыкли видеть приборы.

Задняя часть имеет довольно неожиданный дизайн, в том числе форму фонарей, которые всегда были округлыми (обратите внимание на замаскированный прототип рядом с белым хэтчбеком). Теперь они еще и соединены между собой черной полосой, под которой может скрываться еще одна светодиодная лента. Кажется, что автомобиль выглядит полностью серийным, поскольку он даже может похвастаться камерой заднего вида, которая висит под этой черной полосой.

Хотя для Mini Cooper S отличительной чертой является пара выхлопных патрубков в центре заднего бампера, здесь мы этого не увидим, как и передней радиаторной решетки, ненужной электромобилю.

Внутри несколько вещей привлекают внимание. Проекционный дисплей перед водителем, который освобождает переднюю панель от лишнего рельефа, большой круг сенсорного экрана информационно-развлекательной системы.

Перед нами модель с жесткой верхней частью, а на 2025 год уже подтвержден кабриолет. Шпионские снимки показывают более быструю версию S, но в линейке также будет спортивный Cooper от John Cooper Works. Премьера нового Mini Cooper ожидается в следующем году, а на рынок он выйдет не раньше 2023 года.