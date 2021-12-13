Електричний хетчбек дебютує наступного року.

Автомобіль вперше закарбували без маскувальної плівки, причому з кількох ракурсів, зовні й усередині. Користувач Instagram wilcoblok опублікував на диво детальні зображення Mini Cooper S наступного покоління.

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Передня панель – обличчя “Міні” – виглядає знайомо, а от задня частина абсолютно нова. Всередині – мінімалізм та круглий дисплей мультимедійного комплексу, прозора панель там, де ми звикли бачити прилади.

Задня частина має досить несподіваний дизайн, зокрема форму ліхтарів, які завжди були округлими (зверніть увагу на замаскований прототип поряд із білим хетчбеком). Тепер вони ще й сполучені між собою чорною смугою, під якою може ховатись ще одна світлодіодна стрічка. Здається, що автомобіль має повністю серійний вигляд, оскільки він навіть може похвалитися камерою заднього огляду, що висить під цією чорною смугою.

Хоча для Mini Cooper S характерною рисою є пара вихлопних патрубків у центрі заднього бампера, тут ми цього не побачимо, як і передньої решітки радіатора, непотрібної електромобілю.

Всередині кілька речей привертають увагу. Проєкційний дисплей перед водієм, що звільняє передню панель від зайвого рельєфу, велике коло сенсорного екрану інформаційно-розважальної системи.

Перед нами модель з жорсткою верхньою частиною, а на 2025 рік вже підтверджений кабріолет. Шпигунські знімки демонструють більш жваву версію S, але в лінійці також буде спортивний Cooper від John Cooper Works. Прем’єра нового Mini Cooper очікується наступного року, а на ринок він вийде не раніше 2023 року.