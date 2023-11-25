Новые автомобили быстро теряют свою цену. За первые пять лет в среднем автомобиль дешевеет более чем на 60%.

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.

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Эксперты определили, что лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем лишь на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte - этот спортивный седан через 5 лет сохраняет лишь 35,5% от своей первоначальной стоимости.

Итак приводим ТОП-10 авто с самой низкой и с самой высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации:

Модели, что лучше всего сохраняют первоначальную стоимость:

Porsche 911 (coupe) - теряет 9,3% первоначальной цены

Porsche 718 Cayman - 17,6%

Toyota Tacoma - 20,4%

Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%

Honda Civic (седан/хэтч) - 21,5%

Subaru BRZ - 23,4%

Chevrolet Camaro - 24,2%

Toyota C-HR - 24,4%

Subaru Crosstrek - 24,5%

Toyota Corolla - 24,5%

Модели с самым высоким износом: