Новые автомобили быстро теряют свою цену. За первые пять лет в среднем автомобиль дешевеет более чем на 60%.

По данным исследования iSeeCars, средний легковой автомобиль сохраняет примерно 38,8% своей первоначальной цены после первых пяти лет эксплуатации.

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Эксперты определили, что лучше всего сохраняет свою стоимость Porsche 911 (coupe). За 5 лет эксплуатации он обесценился в среднем лишь на 9,3%.

Худший показатель у Maserati Quattroporte - этот спортивный седан через 5 лет сохраняет лишь 35,5% от своей первоначальной стоимости.

Итак приводим ТОП-10 авто с самой низкой и с самой высокой амортизацией за 5 лет эксплуатации:

Модели, что лучше всего сохраняют первоначальную стоимость:

  • Porsche 911 (coupe) - теряет 9,3% первоначальной цены
  • Porsche 718 Cayman - 17,6%
  • Toyota Tacoma - 20,4%
  • Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%
  • Honda Civic (седан/хэтч) - 21,5%
  • Subaru BRZ - 23,4%
  • Chevrolet Camaro - 24,2%
  • Toyota C-HR - 24,4%
  • Subaru Crosstrek - 24,5%
  • Toyota Corolla - 24,5%

Модели с самым высоким износом:

  • Maserati Quattroporte - теряет 64,5% начальной цены
  • BMW 7 Series - 61,8%
  • Maserati Ghibli - 61,3%
  • BMW 5 Series (hybrid) - 58,8%
  • Cadillac Escalade ESV - 58,5%
  • BMW X5 - 58,2%
  • Infiniti QX80 - 58,1%
  • Maserati Levante - 57,8%
  • Jaguar XF - 57,6%
  • Audi A7 - 57,2%