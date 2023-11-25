Нові автомобілі швидко втрачають свою ціну. За перші п’ять років в середньому автомобіль дешевшає більш ніж на 60%.

За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації.

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Експерти визначили, що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). За 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%.

Найгірший показник у Maserati Quattroporte - цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.

Отже наводимо ТОП-10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації:

Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:

Porsche 911 (coupe) - втрачає 9,3% початкової ціни

Porsche 718 Cayman - 17,6%

Toyota Tacoma - 20,4%

Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%

Honda Civic (sedan/hatch) - 21,5%

Subaru BRZ - 23,4%

Chevrolet Camaro - 24,2%

Toyota C-HR - 24,4%

Subaru Crosstrek - 24,5%

Toyota Corolla - 24,5%

Моделі із найвищим зносом: