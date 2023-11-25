Нові автомобілі швидко втрачають свою ціну. За перші п’ять років в середньому автомобіль дешевшає більш ніж на 60%.
За даними дослідження iSeeCars, середній легковий автомобіль зберігає приблизно 38,8% своєї початкової ціни після перших п’яти років експлуатації.
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Експерти визначили, що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). За 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%.
Найгірший показник у Maserati Quattroporte - цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.
Отже наводимо ТОП-10 авто із найнижчою та з найвищою амортизацією за 5 років експлуатації:
Моделі, що найкраще зберігають первісну вартість:
- Porsche 911 (coupe) - втрачає 9,3% початкової ціни
- Porsche 718 Cayman - 17,6%
- Toyota Tacoma - 20,4%
- Jeep Wrangler/Unlimited - 20,8%
- Honda Civic (sedan/hatch) - 21,5%
- Subaru BRZ - 23,4%
- Chevrolet Camaro - 24,2%
- Toyota C-HR - 24,4%
- Subaru Crosstrek - 24,5%
- Toyota Corolla - 24,5%
Моделі із найвищим зносом:
- Maserati Quattroporte - втрачає 64,5% початкової ціни
- BMW 7 Series - 61,8%
- Maserati Ghibli - 61,3%
- BMW 5 Series (hybrid) - 58,8%
- Cadillac Escalade ESV - 58,5%
- BMW X5 - 58,2%
- Infiniti QX80 - 58,1%
- Maserati Levante - 57,8%
- Jaguar XF - 57,6%
- Audi A7 - 57,2%