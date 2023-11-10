Електромобілі Tesla мають як найвищий, так і найнижчий показник амортизації за 5 років серед електромобілів, при цьому Model S заявляє про найвищий, а Model 3 — про найнижчий.

Згідно з дослідженням iSeeCars, електромобілі є найгіршими з точки зору збереження вартості, тоді як гібриди та пікапи найкраще зберігають вартість протягом 5-річного періоду.

Читайте також: Власник Tesla Model 3 розповів про досвід експлуатації: чотири роки і 100 000 миль пробігу

iSeeCars заявив, що сегмент електромобілів найгірше зберігає свою вартість, втративши 49,1 відсотка за п’ять років. Вантажівки та гібриди зберігають найбільшу вартість, втрачаючи лише 35 та 37 відсотків відповідно.

Позитивним моментом для електромобілів є те, що в 2019 році електромобілі втратили в середньому 67,1 відсотка своєї вартості через 5 років. Тепер цей показник значно покращився на 18 відсотків і становить 49,1 відсотка.

Існує досить велика різниця між електромобілями – 49,1% і гібридами – 37%, деякі з яких можна пояснити федеральним податковим кредитом США, який пропонується для електромобілів.

Карл Брауер, виконавчий аналітик iSeeCars, пояснює: Попри стимули, які фактично знижують ціну електромобіля ще до його придбання, та занепокоєння щодо вартості заміни акумулятора, вживані електромобілі завжди зазнавали більшого зношення, ніж еквівалентні традиційні автомобілі. Така модель триватиме до тих пір, поки електромобілі не потребуватимуть серйозних стимулів для продажу, а споживачі не отримають впевненість у своїх довгострокових витратах на володіння.

Якщо ми подивимося на окремі електромобілі, то там також є досить великий розкид у відсотках амортизації за 5 років. Найкраще тримає свою цінність Tesla Model 3, а найбільше програє Model S. Нижче наведено лише кілька моделей. Це тому, що мало електромобілів, які були на ринку 5 або більше років, або тому, що розмір вибірки деяких із цих рідкісних електромобілів занадто низький.

Ключовий висновок тут полягає в тому, що для покупців, зацікавлених у покупці вживаного електромобіля, високий рівень амортизації означає, що існують досить цікаві пропозиції. Також слід зазначити, що якщо ви купуєте вживаний електромобіль, будьте готові до того, що протягом наступних він дуже сильно втратить свою вартість, адже ресурс його найдорожчої деталі (батареї) обмежений не тільки пробігом, але і часом.