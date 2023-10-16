Рок-зірка Піт Бремі назавжди відмовився від своїх V8 заради економії. Відгук власника Tesla Model 3 вартий уваги.

Коли басист рок-гурту Vanilla Fudge 60-х Піт Бремі купив свою Tesla Model 3 2019 року випуску, він не був упевнений, сподобається вона йому чи ні. Бремі ніколи не мав електромобіля, і, хоча він був відкритий до цієї ідеї, він справді не знав, чого очікувати.

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Після чотирьох років володіння та понад 100 000 миль на одометрі Бремі зрозумів, що йому більше подобається електричний привід, а не гуркіт великих V8, якими він володів протягом багатьох років, і каже, що не планує повертатись до двигуна внутрішнього згоряння.

Друг Піта коли почув, що він подолав рубіж у 100 000 миль, запитав його, чи хоче він висловити свої думки щодо власності та свого загального досвіду роботи з електромобілем. Він погодився, і в результаті з’явилось дуже змістовне відео.

Однією з найбільш інтригуючих речей, які обговорювали, були загальні витрати на заправку паливом і технічне обслуговування Model 3. Бремі витратив загалом менше 7500 доларів на електроенергію для зарядки свого автомобіля, а також на все технічне обслуговування та ремонт на сьогоднішній день.

Це загальна експлуатаційна вартість приблизно 0,075 доларів США за милю, що неймовірно мало. Як швидке порівняння, проїзд 100 000 миль на подібному спортивному седані з двигуном згоряння коштував би набагато дорожче лише на пальне – і це без урахування будь-якого технічного обслуговування чи ремонту.

У Піта є додаток TeslaFi, тож він має записи про всі свої сеанси заряджання, і він сказав мені, що 75% його загальної зарядки відбувається вдома за допомогою мобільного роз’єму Tesla, який постачався разом із транспортним засобом. Tesla більше не включає мобільний роз’єм як стандартне обладнання своїх автомобілів, як це було багато років. Клієнти, яким зараз потрібен мобільний роз’єм Tesla, повинні замовити його в магазині Tesla, і він коштує 230 доларів.

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Піт також знизив швидкість заряду свого автомобіля до 24 ампер, оскільки він виявив, що це достатньо швидко, щоб його автомобіль завжди заряджався до 80% денного ліміту зарядки, який він встановив під час заряджання протягом ночі вдома. Він вважає, що менша швидкість заряджання змінним струмом (24 А на відміну від 32 А, які може забезпечити мобільний роз’єм), ймовірно, є кращою для тривалого терміну служби акумулятора. Однак не було доведено, що нижча швидкість заряджання змінним струмом істотно впливає на швидкість розрядження акумулятора.

Інші 25% його зарядки було здійснено в Tesla Superchargers, коли Піт часто їздив із Нью-Джерсі до Нью-Гемпшира та Північної Кароліни, а одного разу він поїхав на ньому до Флориди.