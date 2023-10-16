Рок-звезда Пит Брэм навсегда отказался от своих V8 ради экономии. Отзыв владельца Tesla Model 3 заслуживает внимания.

Когда басист рок-группы Vanilla Fudge 60-х Пит Брэмми купил свою Tesla Model 3 2019 года выпуска, он не был уверен, понравится ли она ему или нет. Бреми никогда не имел электромобиля. Хотя он был открыт к этой идее, он действительно не знал, чего ожидать.

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После четырех лет владения и более 100 000 миль на одометре Бреми понял, что ему больше нравится электрический привод, а не грохот больших V8, которым он владел в течение многих лет, и говорит, что не планирует возвращаться к двигателю внутреннего сгорания.

Друг Пита, когда услышал, что он преодолел рубеж в 100 000 миль, спросил его, хочет ли он высказать свои мысли относительно собственности и общего опыта работы с электромобилем. Он согласился, и в результате появилось очень содержательное видео.

Одной из наиболее интригующих вещей, которые обсуждали, были общие затраты на заправку топливом и техническое обслуживание Model 3. Тран потратил в общей сложности менее 7500 долларов на электроэнергию для зарядки своего автомобиля, а также на все техническое обслуживание и ремонт на сегодняшний день.

Это общая эксплуатационная стоимость примерно 0,075 долларов США за милю, что невероятно мало. Как быстрое сравнение, проезд 100 000 миль на подобном спортивном седане с двигателем сгорания стоил бы гораздо дороже только топлива – и это без учета какого-либо технического обслуживания или ремонта.

У Пита есть приложение TeslaFi, поэтому у него есть записи обо всех своих сеансах зарядки, и он сказал мне, что 75% его общей зарядки происходит дома с помощью мобильного разъема Tesla, поставляемого вместе с транспортным средством. Tesla больше не включает в себя мобильный разъем как стандартное оборудование своих автомобилей, как это было много лет. Клиенты, которым сейчас требуется мобильный разъем Tesla, должны заказать его в магазине Tesla, и он стоит 230 долларов.

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Пот также снизил скорость заряда своего автомобиля до 24 ампер, поскольку он обнаружил, что это достаточно быстро, чтобы его автомобиль всегда заряжался до 80% дневного лимита зарядки, который он установил во время зарядки в течение ночи дома. Он считает, что меньшая скорость зарядки переменным током (24 А в отличие от 32 А, которые может обеспечить мобильный разъем), вероятно, лучше для длительного срока службы аккумулятора. Однако не было доказано, что низкая скорость зарядки переменным током оказывает существенное влияние на скорость разрядки аккумулятора.

Остальные 25% его зарядки были совершены в Tesla Superchargers, когда Пит часто ездил из Нью-Джерси в Нью-Гэмпшир и Северную Каролину, а однажды он поехал на нем во Флориду.