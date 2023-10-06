В США новенькую Tesla уже можно приобрести за 30 тысяч долларов.

Цены на Tesla падали целый год и дошли до того, что Model 3 уже стоит около 30 тысяч долларов. Но такая цена действует только на основе субсидий от правительства США.

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Model Y

На сайте Tesla для американского рынка кроссовер Model Y в версиях Long Range и Performance подешевели на 2000 долларов. Таким образом, теперь Model Y Long Range стоит 48490 долларов, а Model Y Performance – 52490 долларов. Ранее эти модели имели минимальный ценник от 50490 и 54490 долларов соответственно.

Цену снизили спустя несколько дней после того, как Tesla представила самую дешевую модель Y для США с задним приводом, начинающуюся от 43 990 долларов. Эта модель не подешевела.

Model 3

Модель 3 также подешевела, при этом все три комплектации получили скидку. Заднеприводные версии Model 3 и версии Long Range стали доступнее на 1250 долларов, а модель Performance подешевела на 2250 долларов по сравнению с предыдущей ценой.

Эти модели теперь начинаются от 38990 долларов США за задний привод, 45990 долларов США за LR и 50990 долларов США за модель Performance. Раньше они продавались за 40 240 долларов, 47 240 долларов и 53 240 долларов соответственно.

Новые цены означают, что даже со скромными государственными, местными или региональными налоговыми льготами в дополнение к федеральному кредиту в размере 7500 долларов новая Model 3 может стоить менее 30 тысяч долларов. Это самая дешевая новая Tesla из когда-либо продававшихся в США.

Модель 3 недавно получила большое обновление с большим количеством изменений на внешних рынках, хотя обновленная "Highland" 3, как ожидается, не будет доступна в США до следующего года.

Совсем недавно компания снизила цены на Model S и X.

Напомним, что житель США за счет разных программ купил Tesla Model 3 за 13 тысяч долларов.