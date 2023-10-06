У США нову Tesla вже можна купити за 30 тисяч доларів.

Ціни на Tesla падали цілий рік, і дійшли до того, що Model 3 вже коштує близько 30 тисяч доларів. Але така ціна діє лише з урахуванням субсидій від уряду США.

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Model Y

На сайті Tesla для американського ринку кросовер Model Y у версіях Long Range та Performance подешевіли на 2000 доларів. Таким чином, тепер Model Y Long Range коштує 48 490 доларів, а Model Y Performance – 52 490 доларів. Раніше ці моделі мали мінімальну ціну від 50 490 і 54 490 доларів відповідно.

Ціну знизили через кілька днів після того, як Tesla представила найдешевшу модель Y для США з заднім приводом, яка починається від 43 990 доларів. Ця модель не подешевшала.

Model 3

Модель 3 також подешевшала, при цьому всі три комплектації отримали знижку. Задньопривідні версії Model 3 та версії Long Range стали доступнішими на 1 250 доларів, а модель Performance подешевшала на 2250 доларів порівняно з попередньою ціною.

Ці моделі тепер починаються від 38 990 доларів США за задній привід, 45 990 доларів США за LR і 50 990 доларів США за модель Performance. Раніше вони продавалися за 40 240 доларів, 47 240 доларів та 53 240 доларів відповідно.

Нові ціни означають, що навіть зі скромними державними, місцевими або регіональними податковими пільгами, на додаток до федерального кредиту в розмірі 7500 доларів, нова Model 3 може коштувати менше 30 тисяч доларів. Це найдешевша нова Tesla з тих, що коли-небудь продавалась у США.

Модель 3 нещодавно отримала велике оновлення з великою кількістю змін на зовнішніх ринках, хоча оновлена "Highland" 3, як очікується, не буде доступна в США до наступного року.

Зовсім недавно компанія зменшила ціни на Model S і X.

Нагадаємо, що житель США за рахунок різних програм купив Tesla Model 3 за 13 тисяч доларів.