Электромобили Tesla имеют как самый высокий, так и самый низкий показатель амортизации за 5 лет среди электромобилей, при этом Model S заявляет о самом высоком, а Model 3 — о самом низком.

Согласно исследованию iSeeCars, электромобили являются самыми плохими транспортнім средствами с точки зрения сохранения стоимости, тогда как гибриды и пикапы лучше всего сохраняют стоимость в течение 5-летнего периода.

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iSeeCars заявил, что сегмент электромобилей хуже всего сохраняет свою стоимость, потеряв 49,1 процента за пять лет. Грузовики и гибриды сохраняют наибольшую стоимость, теряя всего 35 и 37 процентов соответственно.

Положительным моментом для электромобилей является то, что в 2019 году электромобили потеряли в среднем 67,1 процента своей стоимости через 5 лет. Теперь этот показатель значительно улучшился на 18% и составляет 49,1%.

Существует достаточно большая разница между электромобилями – 49,1% и гибридами – 37%, некоторые из которых можно объяснить федеральным налоговым кредитом США, предлагаемым для электромобилей.

Карл Брауэр, исполнительный аналитик iSeeCars, объясняет: Несмотря на стимулы, фактически снижающие цену электромобиля еще до его приобретения, и обеспокоенность стоимостью замены аккумулятора, подержанные электромобили всегда испытывали больший износ, чем эквивалентные традиционные автомобили. Такая модель будет продолжаться до тех пор, пока электромобили не будут нуждаться в серьезных стимулах для продажи, а потребители не получат уверенность в своих долгосрочных затратах на владение.

Если мы посмотрим на отдельные электромобили, то там также достаточно большой разброс в процентах амортизации за 5 лет. Лучше всего держит свою ценность Tesla Model 3, а больше всего проигрывает Model S. Ниже приведены лишь несколько моделей. Это потому, что мало электромобилей, находившихся на рынке 5 или более лет, или потому, что размер выборки некоторых из этих редких электромобилей слишком низок.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что для покупателей, заинтересованных в покупке б/у электромобиля, высокий уровень амортизации означает, что существуют довольно интересные предложения. Также следует отметить, что если вы покупаете подержанный электромобиль, будьте готовы к тому, что в течение последующих он очень сильно потеряет свою стоимость, ведь ресурс его дорогой детали (батареи) ограничен не только пробегом, но и временем.