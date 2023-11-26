Спроектированный и произведенный в Европе для европейских клиентов, Toyota C-HR получила выразительный купеобразный силуэт, который создает впечатление концепт-кара на дороге. -

Второе поколение Toyota C-HR сочетает выразительный дизайн, хорошую управляемость и топливную эффективность. Созданный в соответствии с философией "Концепт-кар на дороге", он сохранил свою узнаваемость и стал более инновационным.

Купеобразный силуэт, присущий предыдущему поколению, подчеркнут четкими линиями и имеет изящный дизайн нового уровня.

Напомним тест-драйв предыдущего Toyota C-HR

С момента представления автомобиля в 2017 году было продано более 840 000 экземпляров Toyota C-HR, что сделало модель прорывной для бренда и привлекло аудиторию, которая восхищается интересным дизайном, смелым характером вождения и качеством исполнения.

Новый Toyota C-HR разработан в соответствии с ожиданиями европейских потребителей с акцентом на дизайн и инновации и с учетом полученных данных в режиме реального времени от водителей со всего континента.

Элементы премиальности, такие как выдвижные дверные ручки, динамическая 64-цветная иллюминация в салоне и панорамная крыша, являются частью персонализированного опыта, где клиент находится в центре внимания. Автомобиль оборудован более мощной и эффективной гибридной силовой установкой 5-го поколения.

Кроме улучшенной производительности, новый Toyota C-HR уменьшает воздействие на окружающую среду благодаря использованию материалов, изготовленных из вторичного сырья, и применению новейших технологий, обеспечивающих уменьшение веса автомобиля и сокращение выбросов CO 2 во время производства.

Новая зимняя шина Continental WinterContact TS 870 имеет улучшенное сцепление на снегу, во время влажной погоды и отличную управляемость на сухих дорогах. Кроме того, эта модель по сравнению с предшественником обеспечивает на 10% больший пробег и двухпроцентное снижение сопротивления качению. Рекламная информация

Стиль

Новый Toyota C-HR создан, чтобы отличаться. Он имеет характерный купеобразный силуэт и четкие линии, подчеркивающие его вид.

Ширина новой модели увеличена на 35 мм по сравнению с предыдущим поколением, а также автомобиль отныне может быть оснащен легкосплавными колесами диаметром 20 дюймов в новом дизайне. Кроме того, автомобиль имеет на 25 мм более короткий передний свес, что придает силуэту более динамичный и спортивный вид.

Основываясь на философии "Концепт-кар на дороге", новый Toyota C-HR отличается такими элементами, как впервые представленные для моделей Toyota выдвижные дверные ручки. Внимание к деталям подчеркивается производственной инновацией, а именно: край задней двери касается блока задней фары, что создает ощущение безрамочности и придает ультрасовременный вид экстерьера. Лучшая плотность закрытия дверей и бесшовная установка таких элементов, как камеры, радар и омыватели фар, позволяют поражать стильностью и безупречностью всех поверхностей.

Трехмерная молотообразная архитектура передней части, что была впервые представлена в модели bZ4X, переосмыслена, и теперь светодиодные фары головного света нестандартного дизайна полностью интегрированы с указателями поворота.

Название модели интегрировано в задний светодиодный фонарь. Оно подсвечивается при включении фар и дополняет стиль модели. Смелый вид также подчеркнут новым двухтоновым окрасом bi-tone+, что является стандартным для комплектаций высшего уровня. Черная крыша создает элегантный современный вид, а опциональная двухтоновая окраска предусматривает использование контрастного черного цвета по всей задней части автомобиля.

Для новой модели доступен большой выбор цветов кузова, в частности новые фирменные Sulphur и Precious Silver, представленные эксклюзивно для bi-tone+, а также оттенки Emotional Red и Ash Grey. Dark Teal и Deep Amethyst идеально соответствуют утонченному виду нового Toyota C-HR, а Dark Grey, Dynamic Grey, Black, Super White, Silver Metallic и Platinum White Pearl являются элегантными альтернативами.

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Панель приборов, плавно совмещенная с панелями дверей, и центральная консоль будто окутывают пассажира и водителя и создают теплое уютное пространство внутри автомобиля.

Мультимедийный дисплей плавно интегрирован в панель приборов, а некоторые комплектации включают кастомизированный металлический JBL-динамик для непревзойденного качества звучания.

Ориентированное на водителя пространство обеспечивает расположение всех элементов управления и информации об автомобиле так, чтобы не отрываться от дороги, в частности имеющийся проекционный дисплей (в зависимости от комплектации автомобиля).

Обновленный дизайн панели приборов позволяет создать дополнительное пространство над бардачком для хранения вещей. На центральной консоли расположена панель для беспроводной зарядки двух смартфонов. По сравнению с предыдущим поколением Toyota C-HR, новая модель имеет также увеличенный объем багажника.

Комфорт

Toyota C-HR "здоровается" с водителем, когда тот приближается к авто, включением фар. Предварительно сохраненные настройки положения сиденья, дисплея приборов и мультимедиа применяются автоматически.

Также в новом Toyota C-HR доступна уникальная в своем классе функция автоматической парковки, позволяющая водителю выйти и дать команду автомобилю автоматически заехать на парковочное место.

Внутри автомобиля впервые доступна система иллюминации, поддерживающая 64 оттенка. В течение дня оттенки иллюминации меняются каждый час - от ярких утренних до спокойных вечерних.

Выбрав одну из 14 запрограммированных тем, можно задать настроение каждому путешествию. Иллюминация также синхронизирована с системой кондиционирования, когда применяются более теплые цвета при нагревании салона или более холодные, когда температура снижается.

Качество воздуха улучшается благодаря технологии nanoeX™, рассеивающей микроскопические капли воды, очищая воздух и устраняя аллергены и неприятные запахи, одновременно увлажняя кожу пассажиров.

Большинство версий Toyota C-HR оснащено совершенно новой 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов, хотя в некоторых версиях на некоторых рынках также предлагается 7-дюймовый цветной дисплей. Приоритетной для разработчиков была четкость отображения важной информации, такой как скорость и настройки систем помощи водителю. Панель приборов можно персонализировать в соответствии с предпочтениями, выбрав одну из тем дисплея - Casual, Smart, Tough, Sporty - и трех вариантов интерфейса. Все делается интуитивно, одним прикосновением к элементам контроля на руле.

Подключенные интерактивные мультимедийные возможности доступны благодаря системе Toyota Smart Connect, которая оснащена встроенным голосовым ассистентом и беспроводным подключением к смартфону через Apple CarPlay или Android Auto. Также, зависимости от комплектации, доступен 8- или 12,3-дюймовый сенсорный экран.

Экологичность

По сравнению с предыдущим поколением, в новом Toyota C-HR используется вдвое больше переработанного пластика, который теперь содержится в более чем 100 различных элементах. Из них 19 элементов минимум на 80% состоят из изготовленного из вторичного сырья материала.

Кроме пластиковых деталей салона и ковриков из переработанных материалов, впервые для Toyota материал отделки сидений изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. Тесты и испытания подтвердили, что внешний вид, ощущения и долговечность переработанных материалов нового Toyota C-HR такие же или лучше, чем из первичного сырья.

Также компания достигла значительного дополнительного сокращения выбросов CO 2 во время производства. Этому способствует новый процесс окрашивания деталей бампера, в котором используется краска на водной основе для снижения воздействия на окружающую среду в рамках автоматизированного процесса, что также использует меньше материала в целом.

Кроме того, Toyota полностью отказалась от нанесения краски на семь деталей (против трех в предыдущем поколении) благодаря расширенному использованию технологии окраски в форме. Согласно этой технологии, цвет наносится непосредственно во время литья под давлением, что обеспечивает глянцевую поверхность и сокращает выбросы CO 2 на 50% по сравнению с традиционным методом окрашивания.

Замена натуральной кожи на синтетический материал при производстве отделки руля позволила снизить выбросы CO 2 . Этот новый материал обеспечивает лучший внешний вид, чем натуральная кожа, и входит в стандартную комплектацию всех версий.

Благодаря инновационному дизайну и технологиям была уменьшена масса отдельных деталей. Это позволило повысить экономию топлива и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Впервые в Европе при производстве центральных стоек кузова нового Toyota C-HR используется высокопрочная сталь (2 000 МПа). Это обеспечивает очень высокое сопротивление кручению, одновременно снижая массу компонентов на 3,5 кг, и устраняет необходимость точечной сварки.

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Динамика

В основе нового Toyota C-HR лежит новейшая гибридная технология пятого поколения Toyota.

Новая линейка включает четыре гибридные силовые установки, подчеркивающие инклюзивный мультитехнологический путь Toyota к углеродной нейтральности. Toyota считает, что клиентам нужны разнообразные варианты доступных и практичных автомобилей, чтобы ускорить темпы сокращения выбросов CO 2 сегодня и обеспечить успешный переход к мобильности с нулевым уровнем выбросов в будущем.

В новой линейке Toyota C-HR предлагаются модификации Hybrid 140, Hybrid 200 и Hybrid 200 AWD-i, а также Плаг-ин Hybrid 220.

Hybrid 140 оснащен гибридной силовой установкой с бензиновым двигателем объемом 1,8 л и суммарной мощностью 140 л.с. В то же время Hybrid 200 с гибридной силовой установкой с бензиновым 2-литровым двигателем обеспечивает еще большую суммарную мощность: 198 л.с. и крутящий момент 190 Нм.

Модификация Hybrid 200 AWD-i оснащена системой полного привода. Компактный электродвигатель-генератор производит высокий крутящий момент на задней оси и имеет более высокие мощность и крутящий момент по сравнению с аналогичной технологией в Corolla Cross. Это обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость при трогании с места, более точное прохождение поворотов и большую уверенность при движении по скользким поверхностям.

Все силовые агрегаты были усовершенствованы в соответствии с предпочтениями потребителей. Для этого инженеры Toyota использовали данные, полученные в режиме реального времени, от водителей со всего континента. Реакция дроссельной заслонки была оптимизирована для более четкого и последовательного ощущения ускорения благодаря тщательной перекалибровке чувствительности педали акселератора. Так была обеспечена легкость управления и быстрый отклик на действия водителя. На холмистых местностях новая система Adaptive Hill Control Logic изменяет ускорение в зависимости от наклона, обеспечивая более естественное и легкое управление. Частота вращения двигателя при движении по шоссе снижена до 500 об/мин, что помогает Toyota C-HR достичь лучшего в своем классе акустического комфорта. Этому также способствуют оптимизированная аэродинамика, гашение вибраций и шумоизоляция.

Все гибридные версии оснащены модернизированными компонентами для повышения производительности, эффективности и снижения массы. Установленная под вторым рядом сидений новая литий-ионная батарея высокой мощности является компактной и весит на 1,5 кг меньше, чем в предыдущем поколении, однако обеспечивает на 14% больше мощности. Недавно разработанный блок управления мощностью способствует экономии топлива благодаря улучшению системы охлаждения и снижению электрических расходов. Он также работает на более высокой частоте для снижения шума в салоне. Новая трансмиссия стала на 15% легче благодаря использованию других материалов, при этом ее мощность максимально увеличилась на 24 кВт, или 33 л.с.

Кроме мощности и динамики, были улучшены и характеристики системы торможения. Новые 16-дюймовые диски и двухпоршневые тормозные суппорты со встроенным электрическим стояночным тормозом установлены на Hybrid 140 и Hybrid 200, тогда как Hybrid 200 AWD-i и плагин Hybrid 220 оснащены 17-дюймовыми тормозными дисками. Новые системы контроля устойчивости автомобиля и обновленная тормозная система улучшают контроль и обеспечивают более естественное ощущение торможения.

Обновленная архитектура Toyota (TNGA) обеспечивает более высокое сопротивление кручению кузова и делает его легче благодаря разумному использованию материалов. Новый Toyota C-HR характеризуется привлекательной управляемостью с новой системой подвески, которая является более жесткой и легкой.

Модифицированные стойки MacPherson спереди имеют измененную форму для повышения жесткости и прочности, а задняя многорычажная подвеска включает прочные компоненты TNGA.

Впервые в моделях Toyota используется технология частотно-чувствительного контроля (FSC) для улучшения управляемости и комфорта. Гидромеханическая система, установлена на Плаг-ин гибридах Toyota C-HR и модификациях GR SPORT Premiere Edition, увеличивает силу демпфирования на низких частотах, что обеспечивает превосходный контроль автомобиля при кренах, а также устойчивость при прохождении поворотов. Снижение демпфирования на высоких частотах еще больше повышает комфорт езды.

Лучшая в своем классе аэродинамика обеспечивает коэффициент лобового сопротивления 0,318. Это достигается за счет уменьшения площади фронтальной части и значительного совершенствования формы кузова, включая его нижней частью, для оптимизации воздушного потока. Внимание было уделено каждой детали. Например, отказ от заднего стеклоочистителя улучшил аэродинамические характеристики и снизил шум ветра без ущерба для обзорности благодаря наклону заднего стекла, что обеспечивает стекание капель воды.

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Безопасность

Все версии новой Toyota C-HR оснащены Toyota T-Mate, которая содержит последнее поколение Toyota Safety Sense с набором функций активной безопасности и помощи водителю.

Toyota T-Mate - это общее название широкого спектра систем, которые позволяют избежать аварий, обеспечивают защиту при столкновении и помогают водителю осуществлять маневры при парковке или движения в пробках. Последнее поколение Toyota Safety Sense включает системы превентивной безопасности с более широкой функциональностью и полным мониторингом окружения автомобиля.

Обновленная система предотвращения столкновений и предупредительная система помощи при вождении постоянно отслеживают дорогу на предмет опасностей. Они предупреждают водителя и даже могут автоматически подавлять ускорение и обеспечивать контроль торможения в случае обнаружения неизбежного риска. Это защищает от ряда факторов риска, таких как наличие медленного или неподвижного транспортного средства впереди, а также пешеходов или велосипедистов, которые пересекают дорогу, даже если они делают это на дороге, куда поворачивает транспортное средство.

Система отслеживания полосы движения удерживает новый Toyota C-HR на заданном пути, ориентируясь на дорожную разметку, границы дороги или транспортное средство впереди, еще больше повышая безопасность благодаря снижению нагрузки на водителя во время длительных поездок. Система работает с полнодиапазонным адаптивным круиз-контролем, регулируя скорость на повороте, а также контролирует использование руля и педалей. Если они не используются в течение определенного периода, она может активировать систему экстренной остановки движения.

Усовершенствованный полнодиапазонный адаптивный круиз-контроль включает обновленную функцию предупреждения обгона, которая автоматически предотвращает непреднамеренный обгон на шоссе с противоположной стороны другого автомобиля. Также она включает связанную с указателями поворота систему контроля, которая помогает водителю присоединиться к потоку машин на безопасной скорости и расстоянии от других транспортных средств.

Система распознавания дорожных знаков визуально напоминает о важной информации, например, о предупреждающих знаках и ограничениях скорости, при движении по главным дорогам и автомагистралям. Последняя версия дополнена регулировкой ограничителя скорости одним касанием в соответствии с информацией, поступающей от дорожных знаков.

Также в стандартной комплектации новый Toyota C-HR оснащен дополнительными системами безопасности. Среди них – система напоминания о присутствии на заднем сиденье, которая предупреждает водителя, если на заднем сиденье остался ребенок или домашний любимец, и система помощи безопасному выходу. Последняя предупреждает о транспортных средствах или велосипедистов, которые приближаются сзади, при попытке открыть дверь.

Расширенный пакет доступен для нового Toyota C-HR как опция. Сюда входят усовершенствованная система помощи при смене полосы движения и система оповещения о перекрестном движении впереди, предназначена для предупреждения водителя о транспортных средствах, приближающихся слева или справа на перекрестках. Более удобная парковка обеспечивается с помощью монитора с панорамным обзором и полуавтономной системы парковки Advanced Park, которая может маневрировать автомобилем без помощи рук или с использованием смартфона. Камера наблюдения за водителем обеспечивает улучшенный мониторинг состояния водителя и связана с системой экстренной остановки движения, а адаптивная система дальнего света регулирует работу передних фар, чтобы минимизировать ослепление встречного транспорта.

Для полного удобства изменения в программном обеспечении и его обновления осуществляются через беспроводную сеть благодаря модулю передачи данных автомобиля.

Модификации Premiere Edition

Новая линейка Toyota C-HR включает две модификации Premiere Edition, демонстрирующие высокий уровень оснащения и стиля. Обе в стандартной комплектации поставляются в новом цвете bi-tone +.

Bi-tone+ предполагает использование выразительных черных элементов на боковых порогах и крыше, что производит впечатление более низкой линии крыши. Эти элементы объединяются в задней трехчетвертной секции, придавая этой части автомобиля мощного вида, а также подчеркивая светодиодные фонари и подсвеченный логотип.

GR SPORT Premiere Edition оснащен частотно-чувствительной технологией (FSC) и впечатляющими 20-дюймовыми колесами, что обеспечивает оптимальную управляемость, адаптированную к дорожным условиям. К тому же динамические амортизаторы снижают шум от движения и вибрацию.

Кроме фирменного цвета Precious Silver, модификация отличается GR-элементами. Это мотив G-mesh на радиаторной решетке, эмблемы GR, спортивные передние сиденья с тисненым логотипом GR, а также орнамент Liquid Black на центральной консоли. В комплект входит аудиосистема JBL премиум-класса.

Версия High Premiere Edition отличается смелым фирменным цветом Sulphur, который подчеркивается контрастной прострочкой Sulphur на сиденьях из синтетической кожи. В стандартную комплектацию также входит проекционный дисплей.

Независимо от комплектации, новый Toyota C-HR подарит ощущение стиля, обеспечит поразительную производительность и эффективность. Европейские клиенты смогут выбрать свою модификацию из широкой линейки уже в конце 2023 года. На рынке Украины новая модель ожидается в 2024 году.