Toyota собирается перерабатывать батареи от старых гибридов для использования в новых автомобилях. Теперь компоненты аккумулятора от старого Prius первого поколения могут оказаться, скажем, в новой Camry.

В рамках нового шага к достижению циркулярности в экосистеме аккумуляторов Toyota объединила усилия с компанией Redwood Materials, чтобы поддержать существующее соглашение о переработке. Сотрудничество направлено на установление надежных путей утилизации автомобильных аккумуляторов электрифицированных транспортных средств Toyota, срок службы которых истек.

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Проще говоря, аккумулятор старого Prius можно использовать в новой электрифицированной Crown Signia. Или, по крайней мере, его части. Расширяя существующее партнерство, Toyota теперь будет закупать катодную и анодную медную фольгу с перерабатывающей деятельности Redwood, способствуя ее собственному будущему производству автомобильных аккумуляторов. О партнерстве было объявлено в прошлом году.

Японский производитель ожидает роста потребностей в переработке автомобильных аккумуляторов, особенно потому, что большая часть электрифицированных транспортных средств, включая модели Prius первого поколения, представлены более двух десятилетий назад, приближаются к концу своего жизненного цикла. Учитывая то, что значительная часть автопарка Toyota, выходящего из эксплуатации, расположена в Калифорнии, многие из этих автомобилей могут попасть на перерабатывающий завод Redwood в Неваде. Ожидается, что новая экосистема, которую формируют две компании, в ближайшие годы позволит переработать, переработать и перепрофилировать около 5 миллионов рабочих единиц.

Это сотрудничество является частью амбициозных целей Toyota по устойчивому развитию. Автомобильный гигант стремится достичь углеродной нейтральности для своей глобальной деятельности до 2035 года и расширить такой же статус для своих автомобилей до 2050 года. Неотъемлемой частью этого плана – по крайней мере в Северной Америке – является использование переработанных материалов в будущем производстве аккумуляторов в Toyota. Battery Manufacturing, Северная Каролина (TBMNC), должна начать работать в 2025 году.

Redwood Materials, в свою очередь, расширяет свой завод в Северной Неваде и закладывает новый кампус аккумуляторных материалов за пределами Чарльстона, Южная Каролина. Он направлен на переработку, очистку и производство материалов для аккумуляторов, ориентируясь на годовой масштаб производства 100 ГВт-ч. Как указано в соглашении, Redwood будет поставлять материалы из минимум 20 процентов переработанного никеля, 20 процентов переработанного лития и 50 процентов переработанного кобальта для производства катодов, а также сосредоточится на переработанной меди для анодной медной фольги.