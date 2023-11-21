Toyota збирається переробляти батареї від старих гібридів для використання в нових автомобілях. Тепер компоненти акумулятора від старого Prius першого покоління можуть опинитися, скажімо, у новій Camry.

У рамках нового кроку до досягнення циркулярності в екосистемі акумуляторів Toyota об’єднала зусилля з компанією Redwood Materials, щоб підтримати існуючу угоду про переробку. Співпраця спрямована на встановлення надійних шляхів утилізації автомобільних акумуляторів електрифікованих транспортних засобів Toyota, термін служби яких закінчився.

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Простіше кажучи, акумулятор старого Prius можна використовувати у новій електрифікованій Crown Signia. Або, принаймні, його частини. Розширюючи існуюче партнерство, Toyota тепер закуповуватиме катодну та анодну мідну фольгу з переробної діяльності Redwood, сприяючи її власному майбутньому виробництву автомобільних акумуляторів. Про партнерство було оголошено минулого року.

Японський виробник очікує зростання потреб у переробці автомобільних акумуляторів, особливо тому, що більша частина електрифікованих транспортних засобів, включаючи моделі Prius першого покоління, представлені більше двох десятиліть тому, наближаються до кінця свого життєвого циклу. З огляду на те, що значна частина автопарку Toyota, що виходить з експлуатації, розташована в Каліфорнії, багато з цих автомобілів можуть потрапити на переробний завод Redwood у Неваді. Очікується, що нова екосистема, яку формують дві компанії, у найближчі роки дозволить переробити, переробити та перепрофілювати близько 5 мільйонів робочих одиниць.

Ця співпраця є частиною амбітних цілей Toyota щодо сталого розвитку. Автомобільний гігант прагне досягти вуглецевої нейтральності для своєї глобальної діяльності до 2035 року та розширити такий же статус для своїх автомобілів до 2050 року. Невід’ємною частиною цього плану – принаймні в Північній Америці – є використання перероблених матеріалів у майбутньому виробництві акумуляторів у Toyota. Battery Manufacturing, Північна Кароліна (TBMNC), має почати працювати в 2025 році.

Redwood Materials, у свою чергу, розширює свій завод у Північній Неваді та закладає новий кампус акумуляторних матеріалів за межами Чарльстона, Південна Кароліна. Він спрямований на переробку, очищення та виробництво матеріалів для акумуляторів, орієнтуючись на річний масштаб виробництва 100 ГВт-год. Як зазначено в угоді, Redwood постачатиме матеріали з мінімум 20 відсотків переробленого нікелю, 20 відсотків переробленого літію та 50 відсотків переробленого кобальту для виробництва катодів, а також зосередиться на переробленій міді для анодної мідної фольги.