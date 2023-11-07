За 88 років існування компанії Toyota випустила 300 мільйонів автомобілів. Corolla є найпопулярнішою моделлю.

Компанія була заснована в 1926 році і виробляла автоматичні ткацькі верстати. В серпні 1935 року, Toyota випустила свій перший автомобіль, пікап G1. А вже у 1937 році було виділено окремий автомобільний відділ під назвою Toyota Motor Corporation, яку ми знаємо сьогодні. Цікавий факт: у 2023 році Toyota Industries все ще виробляє автоматичні ткацькі верстати.

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Японський автовиробник святкує важливий момент в історії компанії. Приблизно через 88 років після виготовлення першої вантажівки Toyota з гордістю заявляє, що випустила 300 мільйонів автомобілів. Незважаючи на те, що ця визначна віха була оголошена сьогодні, фактично була досягнута наприкінці вересня.

За майже дев'ять десятиліть, що минули, Toyota випустила трохи більше 180 мільйонів автомобілів на своїх вітчизняних заводах, а майже 120 мільйонів було виготовлено за межами Японії. Як і очікувалося, найпопулярнішою моделлю є Corolla, зібрано 53,39 мільйона автомобілів. Модель існує з 1966 року і набула різноманітних форм, від седанів і хетчбеків до універсалів і купе, а також іноді мінівенів.

У 2022 році, коли Toyota відвантажила 10,5 мільйона автомобілів, третій рік поспіль стала найбільш продаваним автовиробником у світі. Крім того, за даними JATO Dynamics, RAV4 був найпопулярнішим автомобілем. Його лінійка зростає, оскільки Crown розквітла до лінійки з чотирьох моделей, а також тепер є позашляховик Century.

Ще більше моделей може бути в дорозі, якщо електричні пікапи, позашляховики та спортивні автомобілі, представлені минулого місяця на Japan Mobility Show, почнуть випускатися цього десятиліття.