За 88 лет существования компании Toyota выпустила 300 миллионов автомобилей. Corolla является самой популярной моделью.

Компания была основана в 1926 году и производила автоматические ткацкие станки. В августе 1935 года Toyota выпустила свой первый автомобиль, пикап G1. А уже в 1937 году был выделен отдельный автомобильный отдел под названием Toyota Motor Corporation, которое мы знаем сегодня. Интересный факт: в 2023 году Toyota Industries все еще производит автоматические ткацкие станки.

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Японский автопроизводитель отмечает важный момент в истории компании. Приблизительно через 88 лет после изготовления первого грузовика Toyota с гордостью заявляет, что выпустила 300 миллионов автомобилей. Несмотря на то, что эта веха была объявлена сегодня, фактически была достигнута в конце сентября.

За прошедшие почти девять десятилетий Toyota выпустила чуть более 180 миллионов автомобилей на своих отечественных заводах, а почти 120 миллионов было изготовлено за пределами Японии. Как и ожидалось, самой популярной моделью стала Corolla, собрано 53,39 миллиона автомобилей. Модель существует с 1966 года и приобрела разнообразные формы, от седанов и хэтчбеков до универсалов и купе, а также иногда минивэнов.

В 2022 году, когда Toyota отгрузила 10,5 миллионов автомобилей, третий год подряд стала самым продаваемым автопроизводителем в мире. Кроме того, по данным Jato Dynamics, RAV4 был самым популярным автомобилем. Его линейка растет, поскольку Crown расцвела до линейки из четырех моделей, а также теперь есть внедорожник Century.

Еще больше моделей может быть в пути, если электрические пикапы, внедорожники и спортивные автомобили, представленные в прошлом месяце на Japan Mobility Show, начнут выпускаться в этом десятилетии.