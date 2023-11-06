Начато производство новой Toyota C-HR. Новинка будет иметь только гибридный или подключаемый электрический привод.

Toyota начала производство совершенно нового Toyota C-HR на своем заводе в Сакарье, Турция. Благодаря новым инвестициям в размере 308 миллионов евро в свои производственные мощности Toyota Motor Manufacturing Turkey является первым европейским заводом Toyota, производящим подключаемые к электросети гибридные автомобили.

Читайте также: В Украине стартовали продажи нового Toyota C-HR

Абсолютно новая Toyota C-HR будет поставляться с четырьмя электрифицированными силовыми агрегатами: гибридными электрическими (HEV) объемом 1,8 и 2,0 л, моделью HEV объемом 2,0 л с полным интеллектуальным приводом (AWD-i) и 2 ,0-литровым гибридом подключаемым к электросети.

Toyota стремится добиться полной углеродной нейтральности в Европе к 2040 году и нацелена на достижение углеродной нейтральности на всех своих европейских производственных мощностях к 2030 году.

В Toyota сейчас функционирует восемь европейских заводов, расположенных в Португалии, Великобритании, Франции, Польше, Чехии и Турции.