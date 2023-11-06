Розпочато виробництво нової Toyota C-HR. Новинка матиме лише гібридний або електричний привод.

Toyota розпочала виробництво абсолютно нової Toyota C-HR на своєму заводі в Сакар’ї, Туреччина. Завдяки новим інвестиціям у розмірі 308 мільйонів євро у свої виробничі потужності Toyota Motor Manufacturing Turkey є першим європейським заводом Toyota, який виробляє гібридні автомобілі, що підключаються до електромережі.

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Абсолютно нова Toyota C-HR поставлятиметься з чотирма електрифікованими силовими агрегатами: гібридними електричними (HEV) об’ємом 1,8 і 2,0 л, моделлю HEV об’ємом 2,0 л з інтелектуальним повним приводом (AWD-i) і 2,0-літровим гібридом від електромережі. Електрична (PHEV) модель.

Toyota прагне досягти повної вуглецевої нейтральності в Європі до 2040 року та націлена на досягнення вуглецевої нейтральності на всіх своїх європейських виробничих потужностях до 2030 року.

У Toyota наразі функціонує вісім європейських заводів розташовані в Португалії, Великобританії, Франції, Польщі, Чехії та Туреччині.