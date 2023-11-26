Спроєктований та вироблений у Європі для європейських клієнтів, Toyota C-HR отримала виразний купеподібний силует, який створює враження концепт-кара на дорозі. •

Друге покоління Toyota C-HR поєднує виразний дизайн, гарну керованість та паливну ефективність. Створений відповідно до філософії «Концепт-кар на дорозі», він зберіг свою впізнаваність і став більш інноваційним.

Купеподібний силует, притаманний попередньому поколінню, підкреслений чіткими лініями та має витончений дизайн нового рівня.

Нагадаємо тест-драйв попереднього Toyota C-HR

З моменту представлення автомобіля у 2017 році було продано понад 840 000 екземплярів Toyota C-HR, що зробило модель проривною для бренду і залучило аудиторію, яка захоплюється цікавим дизайном, сміливим характером водіння та якістю виконання.

Новий Toyota C-HR розроблений відповідно до очікувань європейських споживачів з акцентом на дизайн та інновації і з урахуванням отриманих даних у режимі реального часу від водіїв з усього континенту.

Елементи преміальності, такі як висувні дверні ручки, динамічна 64-колірна ілюмінація в салоні й панорамний дах, є частиною персоналізованого досвіду, де клієнт перебуває у центрі уваги. Автомобіль обладнано потужнішою та ефективнішою гібридною силовою установкою 5-го покоління.

Окрім покращеної продуктивності, новий Toyota C-HR зменшує вплив на довкілля завдяки використанню матеріалів, виготовлених із вторинної сировини, та застосуванню новітніх технологій, що забезпечують зменшення ваги автомобіля і скорочення викидів CO 2 під час виробництва.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація

Стиль

Новий Toyota C-HR створений, щоб вирізнятися. Він має характерний купеподібний силует і чіткі лінії, що підкреслюють його вигляд.

Ширина нової моделі збільшена на 35 мм порівняно з попереднім поколінням, а також автомобіль відтепер може бути оснащений легкосплавними колесами діаметром 20 дюймів у новому дизайні. Крім того, автомобіль має на 25 мм коротший передній звис, що додає силуету більш динамічного та спортивного вигляду.

Базуючись на філософії «Концепт-кар на дорозі», новий Toyota C-HR вирізняється такими елементами, як уперше представлені для моделей Toyota висувні дверні ручки. Увага до деталей підкреслюється виробничою інновацією, а саме: край задніх дверцят торкається блока задньої фари, що створює відчуття безрамковості й надає ультрасучасного вигляду екстер’єру. Краща щільність зачинення дверцят і безшовне встановлення таких елементів, як камери, радар та омивачі фар, дозволяють вражати стильністю і бездоганністю всіх поверхонь.

Тривимірна молотоподібна архітектура передньої частини, що була вперше представлена у моделі bZ4X, переосмислена, і відтепер світлодіодні фари головного світла нестандартного дизайну повністю інтегровані з покажчиками повороту.

Назва моделі інтегрована в задній світлодіодний ліхтар. Вона підсвічується під час увімкнення фар та доповнює стиль моделі. Сміливий вигляд також підкреслений новим двотоновим забарвленням bi-tone+, що є стандартним для комплектацій вищого рівня. Чорний дах створює елегантний сучасний вигляд, а опційне двотонове забарвлення передбачає використання контрастного чорного кольору по всій задній частині автомобіля.

Для нової моделі доступний великий вибір кольорів кузова, зокрема нові фірмові Sulphur і Precious Silver, що представлені ексклюзивно для bi-tone+, а також відтінки Emotional Red та Ash Grey. Dark Teal і Deep Amethyst ідеально відповідають витонченому вигляду нового Toyota C-HR, а Dark Grey, Dynamic Grey, Black, Super White, Silver Metallic і Platinum White Pearl є елегантними альтернативами.

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Панель приладів, що плавно поєднана з панелями дверцят, і центральна консоль ніби огортають пасажира і водія та створюють теплий затишний простір усередині автомобіля.

Мультимедійний дисплей плавно інтегрований у панель приладів, а деякі комплектації включають кастомізований металевий JBL-динамік для неперевершеної якості звучання.

Орієнтований на водія простір забезпечує розташування всіх елементів керування та інформації про автомобіль так, щоб не відриватися від дороги, зокрема наявний проєкційний дисплей (залежно від комплектації автомобіля).

Оновлений дизайн панелі приладів дозволяє створити додатковий простір над бардачком для зберігання речей. На центральній консолі розташована панель для бездротової зарядки двох смартфонів. Порівняно з попереднім поколінням Toyota C-HR, нова модель має також збільшений об’єм багажника.

Комфорт

Toyota C-HR «вітається» з водієм, коли той наближається до авто, увімкненням фар. Попередньо збережені налаштування положення сидіння, дисплея приладів і мультимедіа застосовуються автоматично.

Також у новому Toyota C-HR доступна унікальна у своєму класі функція автоматичного паркування, що дозволяє водію вийти й дати команду автомобілю автоматично заїхати на паркувальне місце.

Всередині автомобіля вперше доступна система ілюмінації, що підтримує 64 відтінки. Протягом дня відтінки ілюмінації змінюються щогодини — від яскравих ранкових до спокійних вечірніх.

Обравши одну із 14 запрограмованих тем, можна задати настрій кожній подорожі. Ілюмінація також синхронізована з системою кондиціювання, коли застосовуються більш теплі кольори при нагріванні салону або холодніші, коли температура знижується.

Якість повітря поліпшується завдяки технології nanoeX™, що розсіює мікроскопічні краплі води, очищуючи повітря й усуваючи алергени і неприємні запахи, водночас зволожуючи шкіру пасажирів.

Більшість версій Toyota C-HR оснащено абсолютно новою 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів, хоча в деяких версіях на деяких ринках також пропонується 7-дюймовий кольоровий дисплей. Пріоритетною для розробників була чіткість відображення важливої інформації, такої як швидкість і налаштування систем допомоги водієві. Панель приладів можна персоналізувати відповідно до вподобань, обравши одну з тем дисплея — Casual, Smart, Tough, Sporty — та трьох варіантів інтерфейсу. Все робиться інтуїтивно, одним дотиком до елементів контролю на кермі.

Підключені інтерактивні мультимедійні можливості доступні завдяки системі Toyota Smart Connect, яка оснащена вбудованим голосовим асистентом і бездротовим підключенням до смартфона через Apple CarPlay або Android Auto. Також, залежно від комплектації, доступний 8- або 12,3-дюймовий сенсорний екран.

Екологічність

Порівняно з попереднім поколінням, у новому Toyota C-HR використовується вдвічі більше переробленого пластику, який тепер міститься у понад 100 різних елементах. Із них 19 елементів щонайменше на 80% складаються з виготовленого із вторинної сировини матеріалу.

Крім пластикових деталей салону та килимків із перероблених матеріалів, уперше для Toyota матеріал оздоблення сидінь виготовлений із перероблених пластикових пляшок. Тести та випробування підтвердили, що зовнішній вигляд, відчуття та довговічність перероблених матеріалів нового Toyota C-HR такі ж чи кращі, ніж із первинної сировини.

Також компанія досягла значного додаткового скорочення викидів CO 2 під час виробництва. Цьому сприяє новий процес фарбування деталей бампера, в якому використовується фарба на водній основі для зниження впливу на довкілля в межах автоматизованого процесу, що також використовує менше матеріалу загалом.

Крім того, Toyota повністю відмовилася від нанесення фарби на сім деталей (проти трьох у попередньому поколінні) завдяки розширеному використанню технології забарвлення у формі. Згідно з цією технологією, колір наноситься безпосередньо під час лиття під тиском, що забезпечує глянцеву поверхню та скорочує викиди CO 2 на 50% порівняно з традиційним методом фарбування.

Заміна натуральної шкіри на синтетичний матеріал при виробництві оздоблення керма дозволила знизити викиди CO 2 . Цей новий матеріал забезпечує кращий зовнішній вигляд, ніж натуральна шкіра, і входить до стандартної комплектації усіх версій.

Завдяки інноваційному дизайну та технологіям було зменшено масу окремих деталей. Це дозволило підвищити економію пального та знизити негативний вплив на довкілля.

Вперше в Європі при виробництві центральних стійок кузова нового Toyota C-HR використовується високоміцна сталь (2 000 МПа). Це забезпечує дуже високий опір крученню, одночасно знижуючи масу компонентів на 3,5 кг, і усуває необхідність точкового зварювання.

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Динаміка

В основі нового Toyota C-HR лежить новітня гібридна технологія п'ятого покоління Toyota.

Нова лінійка включає чотири гібридні силові установки, що підкреслюють інклюзивний мультитехнологічний шлях Toyota до вуглецевої нейтральності. Toyota вважає, що клієнтам потрібні різноманітні варіанти доступних і практичних автомобілів, аби прискорити темпи скорочення викидів CO 2 сьогодні та забезпечити успішний перехід до мобільності з нульовим рівнем викидів у майбутньому.

В новій лінійці Toyota C-HR пропонуються модифікації Hybrid 140, Hybrid 200 та Hybrid 200 AWD-i, а також Плаг-ін Hybrid 220.

Hybrid 140 оснащений гібридною силовою установкою з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 л і сумарною потужністю 140 к.с. Водночас Hybrid 200 з гібридною силовою установкою з бензиновим 2-літровим двигуном забезпечує ще більшу сумарну потужність: 198 к.с. і крутний момент 190 Нм.

Модифікація Hybrid 200 AWD-i оснащена системою повного приводу. Компактний електродвигун-генератор продукує високий крутний момент на задній осі та має вищі потужність і крутний момент порівняно з аналогічною технологією у Corolla Cross. Це забезпечує краще зчеплення з дорогою та стійкість при рушанні з місця, точніше проходження поворотів і більшу впевненість під час руху слизькими поверхнями.

Всі силові агрегати були вдосконалені відповідно до вподобань споживачів. Для цього інженери Toyota використовували дані, отримані в режимі реального часу, від водіїв з усього континенту. Реакція дросельної заслінки була оптимізована для чіткішого та послідовнішого відчуття прискорення завдяки ретельному перекалібруванню чутливості педалі акселератора. Так було забезпечено легкість управління та швидкий відгук на дії водія. На горбистих місцевостях нова система Adaptive Hill Control Logic змінює прискорення залежно від нахилу, забезпечуючи природніше та легке керування. Частота обертання двигуна під час руху по шосе знижена до 500 об/хв, що допомагає Toyota C-HR досягти найкращого у своєму класі акустичного комфорту. Цьому також сприяють оптимізована аеродинаміка, гасіння вібрацій і шумоізоляція.

Усі гібридні версії оснащено модернізованими компонентами для підвищення продуктивності, ефективності та зниження маси. Встановлена під другим рядом сидінь нова літій-іонна батарея високої потужності є компактнішою і важить на 1,5 кг менше, ніж у попередньому поколінні, проте забезпечує на 14% більше потужності. Нещодавно розроблений блок керування потужністю сприяє економії пального завдяки покращенню системи охолодження та зниженню електричних витрат. Він також працює на вищій частоті для зниження шуму в салоні. Нова трансмісія стала на 15% легшою завдяки використанню інших матеріалів, при цьому її потужність максимально збільшилася на 24 кВт, або 33 к.с.

Окрім потужності та динаміки, було поліпшено і характеристики системи гальмування. Нові 16-дюймові диски та двопоршневі гальмівні супорти із вбудованим електричним стоянковим гальмом встановлені на Hybrid 140 і Hybrid 200, тоді як Hybrid 200 AWD-i та плагін Hybrid 220 оснащені 17-дюймовими гальмівними дисками. Нові системи контролю стійкості автомобіля й оновлена гальмівна система поліпшують контроль і забезпечують природніше відчуття гальмування.

Оновлена архітектура Toyota (TNGA) забезпечує вищий опір кручення кузова та робить його легшим завдяки розумному використанню матеріалів. Новий Toyota C-HR характеризується привабливою керованістю з новою системою підвіски, яка є більш жорсткою і легкою.

Модифіковані стійки MacPherson спереду мають змінену форму для підвищення жорсткості та міцності, а задня багатоважільна підвіска включає міцніші компоненти TNGA.

Вперше в моделях Toyota використовується технологія частотно-чутливого контролю (FSC) для покращення керованості та комфорту. Гідромеханічна система, встановлена на Плаг-ін гібридах Toyota C-HR і модифікаціях GR SPORT Premiere Edition, збільшує силу демпфування на низьких частотах, що забезпечує чудовий контроль автомобіля при кренах, а також стійкість під час проходження поворотів. Зниження демпфування на високих частотах ще більше підвищує комфорт їзди.

Найкраща у своєму класі аеродинаміка забезпечує коефіцієнт лобового опору 0,318. Це досягається внаслідок зменшення площі фронтальної частини та значного вдосконалення форми кузова, включно з його нижньою частиною, для оптимізації повітряного потоку. Увага була приділена кожній деталі. Наприклад, відмова від заднього склоочисника поліпшила аеродинамічні характеристики та знизила шум вітру без шкоди для оглядовості завдяки нахилу заднього скла, що забезпечує стікання крапель води.

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Безпека

Усі версії нової Toyota C-HR оснащені Toyota T-Mate, яка містить останнє покоління Toyota Safety Sense із набором функцій активної безпеки та допомоги водієві.

Toyota T-Mate — це загальна назва широкого спектра систем, які дають змогу уникнути аварій, забезпечують захист у разі зіткнення і допомагають водієві здійснювати маневри під час паркування або руху в заторах. Останнє покоління Toyota Safety Sense включає системи превентивної безпеки з ширшою функціональністю і повнішим моніторингом оточення автомобіля.

Оновлена система запобігання зіткненням і попереджувальна система допомоги під час кермування постійно відстежують дорогу на предмет небезпек. Вони попереджають водія і навіть можуть автоматично пригнічувати прискорення та забезпечувати контроль гальмування у разі виявлення неминучого ризику. Це захищає від низки факторів ризику, таких як наявність повільнішого чи нерухомого транспортного засобу попереду, а також пішоходів або велосипедистів, які перетинають дорогу, навіть якщо вони роблять це на дорозі, куди повертає транспортний засіб.

Система відстеження смуги руху утримує новий Toyota C-HR на заданому шляху, орієнтуючись на дорожню розмітку, межі дороги або транспортний засіб попереду, ще більше підвищуючи безпеку завдяки зниженню навантаження на водія під час тривалих поїздок. Система працює з повнодіапазонним адаптивним круїз-контролем, регулюючи швидкість на повороті, а також контролює використання керма та педалей. Якщо вони не використовуються протягом певного періоду, вона може активувати систему екстреної зупинки руху.

Вдосконалений повнодіапазонний адаптивний круїз-контроль включає оновлену функцію попередження обгону, яка автоматично запобігає ненавмисному обгону на шосе з протилежного боку іншого автомобіля. Також вона включає пов'язану з покажчиками повороту систему контролю, яка допомагає водієві приєднатися до потоку машин на безпечній швидкості та відстані від інших транспортних засобів.

Система розпізнавання дорожніх знаків візуально нагадує про важливу інформацію, наприклад, про попереджувальні знаки й обмеження швидкості, під час руху головними дорогами й автомагістралями. Остання версія доповнена регулюванням обмежувача швидкості одним дотиком відповідно до інформації, що надходить від дорожніх знаків.

Також у стандартній комплектації новий Toyota C-HR оснащений додатковими системами безпеки. Серед них – система нагадування про присутність на задньому сидінні, яка попереджає водія, якщо на задньому сидінні залишилася дитина або домашній улюбленець, та система допомоги безпечному виходу. Остання попереджає про транспортні засоби чи велосипедистів, які наближаються ззаду, при намаганні відчинити дверцята.

Розширений пакет доступний для нового Toyota C-HR як опція. Сюди входять удосконалена система допомоги під час зміни смуги руху та система сповіщення про перехресний рух попереду, призначена для попередження водія про транспортні засоби, що наближаються ліворуч або праворуч на перехрестях. Зручніше паркування забезпечується за допомогою монітора з панорамним оглядом і напівавтономної системи паркування Advanced Park, яка може маневрувати автомобілем без допомоги рук або з використанням смартфона. Камера спостереження за водієм забезпечує покращений моніторинг стану водія та пов'язана із системою екстреної зупинки руху, а адаптивна система дальнього світла регулює роботу передніх фар, щоб мінімізувати засліплення зустрічного транспорту.

Для повної зручності зміни у програмному забезпеченні та його оновлення здійснюються через бездротову мережу завдяки модулю передачі даних автомобіля.

Модифікації Premiere Edition

Нова лінійка Toyota C-HR включає дві модифікації Premiere Edition, що демонструють найвищий рівень оснащення та стилю. Обидві в стандартній комплектації поставляються у новому кольорі bi-tone+.

Bi-tone+ передбачає використання виразних чорних елементів на бічних порогах і даху, що справляє враження нижчої лінії даху. Ці елементи об'єднуються в задній тричетвертній секції, надаючи цій частині автомобіля потужного вигляду, а також підкреслюючи світлодіодні ліхтарі та підсвічений логотип.

GR SPORT Premiere Edition оснащений частотно-чутливою технологією (FSC) та вражаючими 20-дюймовими колесами, що забезпечує оптимальну керованість, адаптовану до дорожніх умов. До того ж динамічні амортизатори знижують шум від руху та вібрацію.

Окрім фірмового кольору Precious Silver, модифікація вирізняється GR-елементами. Це мотив G-mesh на радіаторній решітці, емблеми GR, спортивні передні сидіння з тисненим логотипом GR, а також орнамент Liquid Black на центральній консолі. У комплект входить аудіосистема JBL преміумкласу.

Версія High Premiere Edition вирізняється сміливим фірмовим кольором Sulphur, який підкреслюється контрастною прострочкою Sulphur на сидіннях із синтетичної шкіри. До стандартної комплектації також входить проєкційний дисплей.

Незалежно від комплектації, новий Toyota C-HR подарує відчуття стилю, забезпечить разючу продуктивність й ефективність. Європейські клієнти зможуть обрати свою модифікацію з широкої лінійки вже наприкінці 2023 року. На ринку України нова модель очікується у 2024 році.