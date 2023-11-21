Представлений Toyota Yaris Cross 2024. Ціна поки не повідомляється.

Toyota представила в Європі оновлений Yaris Cross, міський кросовер, який став потужнішим та технологічнішим. Він оснащений новою гібридною силовою установкою, що об'єднує 1,5-літровий бензиновий двигун, електродвигун-генератор MG1 та нову коробку передач. Потужність цієї установки збільшена зі 116 к.с. до 132 к.с., а момент, що крутить, досягає 185 Нм. Кросовер може розганятися до 100 км/год за 10,7 секунд, а розгін від 80 до 120 км/год займає 8,9 секунд.

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Система Hybrid 130 буде доступна у старших версіях, включаючи Premiere Edition та GR Sport. Крім того, буде запропоновано гібридну установку потужністю 116 к.с. Оновлений Yaris Cross обіцяє знижений рівень шуму та вібрації завдяки динамічному демпферу, резонатору на всмоктувальному шлангу та іншим покращенням.

Салон Yaris Cross отримав цифрову панель приладів, що налаштовується водієм, і сучасну мультимедійну систему. Розмір дисплея «приладки» варіюється від 7 до 12,3 дюйми, а екран мультимедійної системи може бути 9- або 10,5-дюймовим. Також автомобіль оснащений покращеною системою розпізнавання голосу з голосовим помічником.

Toyota Yaris Cross обіцяє бути одним із найбезпечніших компактних автомобілів з новими системами камер та радарів, адаптивним круїз-контролем та функціями нагадування про пасажирів на задньому сидінні. Його також пропонують у новому забарвленні Urban Khaki з 18-дюймовими дисками та оновленою тканинною оббивкою сидінь. Вартість та комплектації будуть оголошені пізніше.