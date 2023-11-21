Представлен Toyota Yaris Cross 2024 года. Цена пока не сообщается.

Toyota представила в Европе обновленный Yaris Cross, городской кроссовер, который стал мощнее и технологичнее. Он оснащен новой гибридной силовой установкой, объединяющей 1,5-литровый бензиновый двигатель, электродвигатель-генератор MG1 и новую коробку передач. Мощность этой установки увеличена со 116 л.с. до 132 л.с., а крутящий момент,, достигает 185 Нм. Кроссовер может разгоняться до 100 км/ч за 10,7 секунд, а разгон от 80 до 120 км/ч занимает 8,9 секунд.

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Система Hybrid 130 будет доступна в старших версиях, включая Premiere Edition и GR Sport. Кроме того, будет предложено гибридную установку мощностью 116 л.с. Обновленный Yaris Cross обещает сниженный уровень шума и вибрации благодаря динамическому демпферу, резонатору на всасывающем шланге и другим улучшениям.

Салон Yaris Cross получил цифровую панель приборов, настраиваемую водителем, и современную мультимедийную систему. Размер дисплея "приборки" варьируется от 7 до 12,3 дюйма, а экран мультимедийной системы может быть 9- или 10,5-дюймовым. Также автомобиль оснащен улучшенной системой распознавания голоса с голосовым помощником.

Toyota Yaris Cross обещает быть одним из самых безопасных компактных автомобилей с новыми системами камер и радаров, адаптивным круиз-контролем и функциями напоминания о пассажирах на заднем сиденье. Его также предлагают в новой окраске Urban Khaki с 18-дюймовыми дисками и обновленной тканевой обивкой сидений. Стоимость и комплектации будут объявлены позже.