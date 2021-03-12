Бюджетный электрокроссовер Dacia Spring с запасом хода 300 км будет стоить в Европе от 16,9 тыс. евро без учета льгот. Во Франции ценник стартует с 12,4 тыс. евро.

В момент анонса компактного электрокроссовера Dacia Spring ожидалось, что европейский ценник новинки не превысит отметку 20 тыс. евро. Согласно официальным данным ситуация еще лучше – стартовая версия модели обойдется покупателям всего в €16,990, причем без учета льгот. Предварительные заказы откроются 20 марта, а поставки покупателям начнутся уже летом текущего года.

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Например, для Франции стартовая цена Dacia Spring составит €12,403, а для родной для бренда Румынии с госвыплатой за электромобиль в размере около €10,000 вообще теоретически может опуститься до €7,000 (впрочем, официального подвтерждения такому ценнику пока нет).

Кроме стандартной версии за €16,990 электрокроссовер Dacia Spring будет доступен в модификации Comfort Plus за €18,490 (€13,498 после льгот), в которую добавят 7-дюймовый сенсорный дисплей, камеру заднего вида, задние парктроники, а также краску-металлик и особый дизайн с оранжевыми вставками в экстерьере и интерьере.

Впрочем, самая главная причина выбора данной версии заключается в возможности установить опциональный разъем CCS для скоростной зарядки на мощности до 30 кВт (он обойдется в дополнительные €600).

Отметим, что электрокроссовер Dacia Spring получил электродвигатель мощностью 33 кВт (44 л.с.) с крутящим моментом 125 Нм, который способен разогнать модель до 125 км/ч. Емкость батареи составляет 27,4 кВтч, этого достаточно для пробега 230 км по циклу WLTP или 305 км по циклу WLTP City. Гарантия на Dacia Spring составляет 3 года или 100 тыс. км пробега, а на его батарею – 8 лет или 120 тыс. км пробега.

Кроме обычной "гражданской" версии Dacia Spring на европейском рынке с марта 2021 года будет предлагаться специальная Business-версия для краткосрочной аренды автомобиля (с более износостойким салоном, автоматическим открытием дверей, встроенной системой навигации и удаленного отслеживания местоположения), а с 2022 года – версия для доставки грузов Spring Electric Cargo без задних сидений с более вместительным багажником.

Напомним, что Dacia Spring создана на основе модели Renault City K-ZE, которая в свою очередь является электрической версией бюджетного ДВС-кроссовера Renault Kwid.