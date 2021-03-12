Бюджетний електрокроссовер Dacia Spring з запасом ходу 300 км коштуватиме в Європі від 16,9 тис. євро без урахування пільг. У Франції цінник стартує з 12,4 тис. євро.

У момент анонса компактного електрокроссовера Dacia Spring очікувалося, що європейський цінник новинки не перевищить позначку 20 тис. євро. Згідно з офіційними даними ситуація ще краще - стартова версія моделі обійдеться покупцям всього в € 16,990, причому без урахування пільг. Попередні замовлення відкриються 20 березня, а поставки покупцям почнуться вже влітку поточного року.

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Наприклад, для Франції стартова ціна Dacia Spring складе € 12,403, а для рідної для бренду Румунії з держвиплатою за електромобіль в розмірі близько € 10,000 взагалі теоретично може опуститися до € 7,000 (втім, офіційного подвтержденія такому ціннику поки немає).

Крім стандартної версії за € 16,990 електрокроссовер Dacia Spring буде доступний в модифікації Comfort Plus за € 18,490 (€ 13,498 після пільг), в яку додадуть 7-дюймовий сенсорний дисплей, камеру заднього виду, задні парктроніки, а також фарбу-металік і особливий дизайн з помаранчевими вставками в екстер'єрі та інтер'єрі.

Втім, найголовніша причина вибору даної версії полягає в можливості встановити опціональний роз'єм CCS для швидкісної зарядки на потужності до 30 кВт (він обійдеться в додаткові € 600).

Відзначимо, що електрокроссовер Dacia Spring отримав електродвигун потужністю 33 кВт (44 к.с.) з обертовим моментом 125 Нм, який здатний розігнати модель до 125 км / год. Ємність батареї становить 27,4 кВтг, цього достатньо для пробігу 230 км по циклу WLTP або 305 км по циклу WLTP City. Гарантія на Dacia Spring складає 3 роки або 100 тис. Км пробігу, а на його батарею - 8 років або 120 тис. Км пробігу.

Крім звичайної “громадянської” версії Dacia Spring на європейському ринку з березня 2021 року буде пропонуватися спеціальна Business-версія для каршерінга (з більш зносостійким салоном, автоматичним відкриттям дверей, вбудованою системою навігації і віддаленого відстежування місцеположення), а з 2022 року - версія для доставки вантажів Spring Electric Cargo без задніх сидінь з більш містким багажником.

Нагадаємо, що Dacia Spring створена на основі моделі Renault City K-ZE, яка в свою чергу є електричної версією бюджетного ДВС-кросовера Renault Kwid.